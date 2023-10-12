البرازيل: استخدم القائمة الشعبية رقم 8



1. 1. تقطيع "لينغويسا" ووضعها في وعاء عميق وآمن آمن للاستخدام في الميكروويف.

2. صب الماء المغلي. غطيها بغطاء.

3. ضع الطعام في الفرن. اختر القائمة، اضغط على START.