مع بداية فصل الصيف وبدء درجات الحرارة في الارتفاع، من المرجح أن تستثمر في راحتك في هذه الظروف شديدة الحرارة. أفضل طريقة للقيام بذلك هي تركيب نظام تكييف الهواء الذي يعمل على تجديد وتبريد الهواء في منزلك. نريد مساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح بشكل فعال، من خلال تعريفك بالأنواع المختلفة من مكيفات الهواء المتوفرة حاليًا في السوق بالإضافة إلى ميزاتها الخاصة.

مكيف الهواء المنفصل (مكيف سبليت)

يعتبر مكيف الهواء المنفصل (مكيف سبليت) ذو نظام شائعاً في المنازل و المكاتب صغيرة الحجم التي تتكون من غرف صغيرة مغلقة.

يشير مصطلح "سبليت" إلى وحدتين منفصلتين (واحدة داخلية والأخرى خارجية) تعملان معًا لتبريد وتنقية الهواء.

يتم سحب هواء الغرفة من خلال أغطية الوحدة الداخلية وإلى نظام تكييف الهواء الذي يحتوي على مرشحات خاصة تمنع دخول الغبار والأوساخ والجسيمات الأخرى وسد الوحدة وأنابيب التمديد الخاصة بها. بعد ذلك، يتبع الهواء المبرد طريقه عبر أنابيب تحتوي على غاز التبريد، الذي يبرد الهواء. يتم بعد ذلك توجيه الهواء الساخن المطرود إلى الخارج من خلال الوحدة الخارجية المثبتة خارج المبنى.

أنواع أجهزة التكييف المنفصلة (سبليت)

يأتي مكيف الهواء المنفصل بأنواع مختلفة حسب الوحدات الداخلية الموجودة به، وهي على هذا النحو:

1. جهاز التكييف المنفصل ذو وحدة داخلية واحدة

يأتي جهاز التكييف المنفصل من هذا النوع على وحدة خارجية واحدة، ووحدة داخلية واحدة، وهو مناسب للتركيب في غرفة واحدة فقط.

2. جهاز التكييف المنفصل المتعدد

يمكنك تبريد غرف متعددة بشكل منفصل بهذا النوع حيث يتكون من وحدة خارجية واحدة ووحدات داخلية متعددة.

3. جهاز التكييف السقفي (سبليت كاسيت)

يتكون هذا النوع من مكيفات الهواء السبليت من وحدة داخلية مثبتة في السقف ووحدة خارجية خارج المبنى. يتم استخدام هذا النظام عادة في المكاتب الكبيرة أو المباني التجارية. وتتمثل فائدته الرئيسية في أنه يبرد الهواء ويحسنه بشكل فعال.

تختلف وحدات تكييف الهواء المنفصلة في الحجم ويتم قياسها عادةً بالطن. تشير الحمولة إلى قدرة التبريد لمكيف الهواء في الساعة. المقاسات المتوفرة تتراوح من: ● 1 طن ● 1.5 طن ● 2 طن ● 2.5 طن ● 3 طن

مكيف الهواء المتنقل

تم تصميم مكيفات الهواء المحمولة والمتنقلة لتبريد الهواء بشكل مريح وفعال في مواقع مختلفة. ويتميز بحجمه الصغير وسهولة حمله، مما يؤدي إلى تبريد الغرف والمساحات الصغيرة بكفاءة.

على عكس أنظمة التكييف الثابتة، فهو لا يحتاج إلى تركيب في مكان محدد أو أي فتحات في الجدران، مما يوفر عليك تكاليف التركيب.

يحتوي هذا النوع من أجهزة التكييف على وحدة تبريد تقوم بتبريد الهواء ومروحة تقوم بتوزيع الهواء البارد داخل الغرفة. ويعتبر خيارًا ممتازًا للأماكن التي لا يتوفر فيها التكييف المركزي أو قد يكون ليس عملي، مثل الغرف الصغيرة، أو المكاتب، أو غرف النوم. كما أنها تستخدم عادة للسفر والتخييم. يُعرف هذا النوع من مكيفات الهواء بتصميمه الأنيق والمدمج ونظام التبريد الهادئ.

مكيف الهواء المركزي

يعمل التكييف المركزي باستخدام وحدة مركزية تقوم بإنتاج وتوزيع الهواء البارد من خلال نظام الأنابيب والمنافذ الموضوعة في الجدران والأسقف. يتم إستخدامه بشكل شائع في المباني الكبيرة والمجمعات التجارية والسكنية ويقوم بتبريد الغرف المختلفة بشكل موحد.

نظام عمل التكييف المركزي

إن كفاءتها العالية وقدرتها على تبريد المساحات الكبيرة بالإضافة إلى توفير حلول دوران الهواء والتبريد تجعلها الخيار المفضل للمباني التجارية والفنادق والمستشفيات والمجمعات السكنية الكبيرة.

مزايا أنظمة التكييف المركزية

التكييف المركزي تتمتع أجهزة التكييف المركزي بعدة مزايا، منها: ● قدرته على توفير تبريد متساوٍ ومتوازن في جميع الغرف؛ عبر نظام من الأنابيب المخصصة لهذا الغرض. ● عمل التكييف المركزي بكفاءة عالية. ● استهلاكه كمية أقل من الطاقة مقارنة بأنظمة التكييف الفردية؛ مما يقلل من تكاليف التشغيل. ● تعزيز التكييف المركزي لجودة الهواء في المبنى من خلال استخدام مرشحات هوائية خاصة بتنقية الهواء من الغبار، والملوثات، والروائح الغير مرغوب بها.

عيوب أنظمة التكييف المركزية

بغض النظر عن الفوائد المختلفة لأنظمة تكييف الهواء المركزية وشعبيتها، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار ما يلي: - تكلفة التركيب والصيانة أعلى بكثير من تكلفة وحدات تكييف الهواء الفردية. - إن متطلبات مواد البناء مثل الأنابيب والوحدات المركزية والمنافذ في كل غرفة ستزيد من تكاليف التركيب وقد تؤدي إلى تغييرات في التصميم الداخلي للمبنى. - قد تكون هناك صعوبات في التحكم في درجة حرارة كل غرفة نظرًا لأن درجة الحرارة الإجمالية يتم ضبطها عادةً للمبنى بأكمله. بشكل عام، يعتبر التكييف المركزي حلاً مناسبًا وفعالاً للمباني الكبيرة والمؤسسات التجارية لأنه يوفر جودة هواء مريحة ومحسنة. بغض النظر عن رسوم التركيب والصيانة الباهظة، فإن اختيار تركيب تكييف الهواء المركزي يجب أن يعتمد على المتطلبات والأموال المتاحة للمبنى.

ختاماً

قبل اختيار مكيف الهواء أو نظام التبريد، نوصي بشدة في إل جي بالتحقق من مواصفات كل نوع من أنواع المكيفات. يمكنك العثور على جميع المعلومات ذات الصلة بمكيفات الهواء للتدفئة/التبريد، ومكيفات الهواء الموفرة للطاقة، ومكيفات هواء النوافذ، أو مكيفات الهواء الموفرة للطاقة المتقدمة على موقعنا الإلكتروني لمساعدتك في اتخاذ خيارات حكيمة.

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