مع بدايات فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، لن نكون قادرين على الاستمتاع بتجفيف ملابسنا بتعليقها تحت أشعة الشمس الدافئة. وربما بدأت بالفعل بحثك عن أكثر نشافات الملابس كفاءة وابتكاراً لتجفيف ملابسك بسرعة وأمان، ولحسن الحظ.. أتيت إلى المكان المناسب! اسمح لنا أن نقدم لك أحدث مجفف ملابس من إل جي لعام 2023، المصمم لإعادة تعريف تجربة التجفيف الخاصة بك!

عن نشافة الملابس من إل جي لعام 2023

إذا كنت تتساءل عن المجفف الأفضل بالنسبة لك؛ فإن نشافة الملابس ذات التحميل الأمامي من إل جي لديها الإجابة لك، إليك ما يجب أن توفره نشافة الملابس المبتكرة:

● الحجم والسعة

يتميز مجفف إل جي بحجم يبلغ 600 × 850 × 610 ملم وسعة 9 كجم، مما يجعله مثاليًا لجميع الأسر. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بتصميم عصري وأنيق يمتزج بسلاسة مع أي مساحة غسيل

● المضخة الحرارية الموفرة للطاقة

نشافة إل جي بمضخة الحرارة هي نموذج للعناية اللطيفة بالملابس؛ حيث تعمل على تجفيف الملابس على درجات حرارة متوسطة، مما يضمن سلامة أقمشة ملابسك، ويجعل استهلاكها للكهرباء محدوداً.

● مستشعر التجفيف

لن تحتاج للتخمين! بفضل مستشعر التجفيف المدمج لفحص رطوبة الملابس، تقوم نشافة الملابس من إل جي بضبط برنامج التجفيف المناسب، ضامنة بذلك تجفيف الملابس من المحاولة الأولى.

● غاز التبريد الصديق للبيئة

إن استخدام إل جي لغاز التبريد R290 في مجففها يثبت أيضًا أنها صديقة للبيئة وصديقة للكوكب؛ تتمتع بقدرة أقل على الاحتباس الحراري، ومعدل تبريد أسرع، وكفاءة تبريد أعلى، بالإضافة إلى تصنيف طاقة A++ واستهلاك سنوي يبلغ 235.0 كيلووات ساعة/سنة

● ميزة التقليب التلقائي

تميل الملابس إلى التجعد عند تركها في المجفف بعد انتهاء الدورة. مع خاصية التدوير التلقائي التي تجعل المجفف يقوم بتقليب الملابس بشكل دوري دون حرارة، لا داعي للقلق بعد الآن بشأن تجعد الملابس.

● برامج محددة الوقت

يمكن ضبط نشافة إل جي حسب مختلف الاحتياجات، ووفق أوقات تجفيف متنوعة، على النحو التالي: - 138 دقيقة للبرامج المخصصة حسب الأوزان - 179 دقيقة للحمولة الكاملة - 107 دقيقة لنصف الحمولة

● مزايا إضافية

بالإضافة، قدرة نشافة إل جي على العمل بصوت هادئ يصل إلى 65 ديسيبل، مما يجعلها تعمل بهدوء وفاعلية حيث تمكنك من مراقبة كل ما يخص عملها على النحو الآتي: - إمكانية ضبط التوقيت مسبقاً - إرسال تنبيهات الانتهاء من دورة التجفيف - إطلاق مؤشرات سير عملية التجفيف - إرسال تنبيهات الصيانة الدورية - إرسال تنبيهات الأمان - إطلاق مؤشرات تتبع الطاقة - إرسال تنبيهات سلامة الفلاتر

كيفية استخدام نشافة الملابس من إل جي

تماشيًا مع هدفنا المتمثل في جعل هذا المجفف أفضل مجفف ملابس في عام 2023؛ لقد حرصنا على تصميم هذا النموذج ليتم استخدامه بسهولة. ننصحك بشدة باتباع الدليل لضمان السلامة والأداء الأمثل. فيما يلي دليل ضمان خروج ملابسك جافة تمامًا في كل مرة خطوة بخطوة:

1. قم بالتشغيل الأولي

قبل البدء في دورات التجفيف العادية، اضبط المجفف ليعمل لمدة 5 دقائق؛ يؤدي هذا إلى تسخين الأسطوانة. نوصي أيضًا بفتح الباب خلال الدورات القليلة الأولى لإزالة أي روائح عالقة.

2. قم بإجراء الفحص الأساسي

يشمل الفحص الأساسي لنشافة الملابس أمرين، هما: - فحص الوبر قبل بدء دورة تجفيف جديدة، قم بالتحقق من فلتر الوبر الموجود داخل الباب، فانسداد الفلتر قد يطيل وقت عملية التجفيف. - صينية المياه عملية الإزالة والتفريغ قد تتوقف عملية التجفيف قبل الأوان. في بعض الحالات، سيظهر مؤشر LED حرف "E"، مما يشير إلى ضرورة تفريغ علبة المياه. يمكن للدرج الممتلئ أن يوقف عملية التجفيف مؤقتًا.

3. ضع الملابس داخل النشافة بشكل صحيح

- قبل تحميل ملابسك في المجفف، قم بفصلها حسب المادة ومستوى الرطوبة لتجنب الأضرار المحتملة والتصاق الملابس بين سدادات الباب. - تأكد من إزالة أي خيوط أو أحزمة معلقة

4. اختر البرنامج المناسب

قم بالتحكم ببرنامج التجفيف باستخدام مفتاح اختيار البرنامج الموجود في لوحة المفاتيح.

5. ابدأ التجفيف

قم بالضغط على زر البدء/التوقف. عندها سيقوم الجهاز بتهوية الأسطوانة لمدة حوالي 10 ثوانٍ؛ استعداداً لمرحلة التجفيف الرئيسية.

6. أخرج الملابس من النشافة

بعد انتهاء الدورة، افتح الباب بعناية (ضع في اعتبارك أن الأسطوانة قد تكون دافئة) وقم بإزالة ملابسك. نصيحة إضافية: لضمان بقاء رائحة مجففك منعشة، اترك الباب مفتوحًا لفترة قصيرة بعد الاستخدام.

إعداد ملابسك للتجفيف

هناك بعض الأمور التي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار عند تحضير ملابسك لوضعها في نشافة الملابس وهي كما يلي:

احذر الأمور التالية

- تأكد دائمًا من عدم وجود ملابس محصورة بين النشافة وبابه؛ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف ملابسك أثناء عملية التجفيف.

- اطلع على الحمولة القصوى للنشافة حسب الدورة المختارة للتجفيف؛ إذ تقلل الحمولة الزائدة من فعالية التجفيف، وتؤدي إلى تجعّد الملابس.

- تجنب وضع الملابس المبتلة جدًا في النشافة؛ حيث تزيد الحمولة المبتلة كثيراً من مدة التجفيف، ومعدل استهلاك الطاقة؛ بدلاً من ذلك، تأكد من عصر الملابس جيداً داخل الغسالة قبل نقلها إلى النشافة.

- تجنّب تنويع الأقمشة داخل النشافة؛ فمن المتوقع أن تطول مدة تجفيف الملابس عند تجفيف مجموعة متنوعة من الأقمشة. في مثل هذه الحالات، قد يتوقف عرض الوقت المتبقي حتى يتم مطابقة الوقت الفعلي اللازم للتجفيف والوقت المعروض.

افرز الملابس

- كل قطعة من الملابس لها بطاقة خاصة للعناية بالقماش، وهي دليل موثوق لإعدادات التجفيف الصحيحة، لذا ابدأ بفصل الملابس استناداً إلى الحجم ونوع القماش. بعدها، قم بتحضيرهم بناء على الإرشادات المكتوبة على بطاقات العناية بالقماش.

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