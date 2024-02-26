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تاريخ اختراع الثلاجات
June, 2024
هل تعلم أن الثلاجات لم تكن موجودة قبل القرن التاسع عشر؟ إنه أمر مدهش للغاية، مع الأخذ في الاعتبار مدى تكاملها في حياتنا اليومية. لقد كانت الثلاجات جزءًا مهمًا من حياتنا، بدءًا من الحفاظ على بقايا الطعام في الثلاجة حتى لا تفسد، إلى كونها الحل الأمثل في كل مرة نشعر فيها بالملل أو نرغب في تناول شيء ما في وقت متأخر من الليل.
والسؤال الذي يظل قائمًا هو: كيف كان الناس في ذلك الوقت يخزنون أو يحافظون على طعامهم؟ وما الذي أدى إلى اختراع الثلاجة؟
تابع قراءة هذا المقال لتعرف المزيد عن إجابات هذه الأسئلة وأكثر من ذلك بكثير! لكن قبل ذلك، دعونا نفهم أهمية تخزين الطعام بشكل صحيح.
أهمية تخزين الطعام بالطريقة الصحيحة
يمكنك منع البكتيريا والميكروبات الأخرى من غزو طعامك عن طريق تخزين طعامك بالطريقة الصحيحة.
ومع ذلك، عندما يتم تخزين الطعام بشكل غير صحيح، فإن ذلك يدعو البكتيريا إلى النمو وإنتاج الإنزيمات التي تجعله يفسد بشكل أسرع. إحدى الطرق الفعالة للحفاظ على طعامك وحمايته من الجراثيم والبكتيريا هي تجنب تخزينه في بيئات عالية الحرارة، والمناطق القذرة، والمقصورات الرطبة.
● كيف تعرف أن طعامك قد أصبح فاسداً:
1. له طعم غير مرغوب فيه. 2. طرأ تغيير على لونه وقوامه. 3. له رائحة كريهة.
من المهم لكل أسرة إعطاء الأولوية لتخزين المواد الغذائية. تشكل الوجبات المخزنة بشكل غير صحيح خطرا على الصحة لأنها يمكن أن تسبب التسمم الغذائي والتلوث الكيميائي. على عكس ما يتم تخزينه بشكل صحيح، تظل جودة الطعام ونكهته جيدة دون التعرض لخطر التلامس مع أي بكتيريا ضارة.
تاريخ اختراع الثلاجات باختصار
بعد فهم أهمية تخزين الطعام في الثلاجات، قد ينتابك الفضول لمعرفة كيفية حفظ الناس لطعامهم وتبريده قبل اختراع الثلاجات.
دعونا نلقي نظرة سريعة على تاريخ الثلاجات:
1. الثلاجات الطبيعية
ثلاجات طبيعية؟ كيف يمكن ذلك؟
في العصور القديمة، استخدم الناس طرق التبريد الطبيعية للحفاظ على طعامهم. لقد قاموا بتخزين طعامهم باستخدام تقنيات التبريد التي تعتمد على البيئة وكانت متاحة لهم بسهولة.
على سبيل المثال، يقومون بتخزين الطعام مباشرة في البحيرات والأنهار، بينما في مناطق أخرى ولأنواع مختلفة من الطعام، يقوم الأفراد بحفر الثقوب والآبار في الأرض لأغراض الحفظ.
2. الثلاجات الأولية البسيطة
أول رسم توضيحي لطريقة التبريد التبخيري للتبريد قام به البروفيسور الاسكتلندي ويليام كولين؛ ومع ذلك، لم يتم تطبيقه أبدًا. في أوائل القرن التاسع عشر، طور المخترع جاكوب بيركنز نظام ضغط البخار، وفي أواخر القرن التاسع عشر، قام البروفيسور كارل فون ليند بترخيص عملية تسييل الغاز.
في أوائل القرن العشرين، تم اختراع أول ثلاجة كهربائية منزلية. يتكون من صندوق ثلج مزود بوحدة تبريد للحفاظ على درجة حرارة باردة.
3. الثلاجات المنزلية
وبعد ذلك بوقت قصير، تم طرح أول ثلاجة منزلية، مما يمثل بداية الإنتاج الضخم للثلاجات المنزلية في المناطق الحضرية. منذ ذلك الحين، أصبحت الثلاجات تعتبر رفاهية أساسية بسبب انخفاض إمدادات المواد الغذائية الطازجة وتزايد متطلبات الحياة في المدينة.
4. المجمدات المرفقة بالثلاجات
والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن حجرات التجميد لم يتم دمجها في الثلاجة حتى منتصف القرن العشرين ولم تظهر ميزة موزع المياه حتى الثمانينيات.
تاريخ اختراع الثلاجات مع إل جي
من الصعب تصور عالم بدون ثلاجات في هذا اليوم وهذا العصر، خاصة وأن لدينا الآن ثلاجات مجهزة بأجهزة إنذار تُعلمنا عند ترك أبوابها مفتوحة. إنه لأمر رائع حقًا مدى تقدم التكنولوجيا!
منذ طرح أول ثلاجة لها في عام 1965، قامت إل جي بتوسيع وابتكار مجموعتها من الثلاجات ذات التقنية العالية. تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الخيارات المجهزة بالميزات والصفات الحديثة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك وتوقعاتك وتجاوزها.
ومن هذه الخصائص الآتية:
● الضاغط الطولي العاكس Inverter Linear Compressor:
يساعدك على توفير ما يصل إلى 32% من تكاليف الطاقة، والاستمتاع بمتانة استثنائية، والتحكم الأمثل في درجة الحرارة للحفاظ على نضارة طعامك لفترة طويلة.
وهذا يعني انخفاض الفواتير، والفوائد البيئية، والقدرة على تذوق بقايا الطعام المفضلة لديك لفترة طويلة.
● FRESHBalancer:
لمنع طعامك من الفساد بسبب الرطوبة، تأتي ثلاجات إل جي مزودة بوظيفة FRESHBalancer للحفاظ على نضارة الخضار والفواكه الخاصة بك عن طريق التحكم في مستوى الرطوبة.
قل وداعًا للاستعجال في تحويل الفواكه إلى مربى وعصائر قبل أن تفسد، ومرحبًا بنضارة تدوم طويلاً.
● تقنية ThinQ:
مع إل جي، لا داعي للقلق! كل التحكم الذي تحتاجه هو في راحة يدك.
● انقر مرتين وانظر إلى الداخل:
يمكنك التمتّع بهذه الخاصية المبتكرة مع أحدث جيل من ثلاجات إل جي، ألا وهي ثلاجات InstaView
إذا كنت معتادًا على التحديق في الطعام الموجود داخل ثلاجتك لفترة طويلة، إذا كنت تحاول معرفة ماذا تريد أن تأكل، فإن إل جي InstaView سوف تناسبك بشكل أفضل. بمجرد أن تطرق باب الثلاجة مرتين، ستضاء الأضواء بداخلها، وستتمكن من رؤية محتويات الثلاجة.
اكتشف المزيد حول الميزات الفريدة لثلاجات InstaView Door-in-Door وما يجعلها واحدة من ثلاجات إل جي الأكثر ابتكارًا وكفاءة حتى الآن.
بغض النظر عن الميزات التي تبحث عنها في الثلاجة، تقدم إل جي مجموعة من الثلاجات عالية الجودة لتلبية احتياجاتك، استكشف الأنواع المختلفة لثلاجات إل جي واختر النوع الذي يناسب متطلباتك.
مع ثلاجات إل جي، يمكنك أن تطمئن إلى أن طعامك سيبقى طازجًا ولذيذًا. إنها توفر بيئة نظيفة وباردة تطرد البكتيريا والجراثيم بشكل فعال. جرب راحة التكنولوجيا الحديثة!
!Life's Good, LG