هل تعلم أن الثلاجات لم تكن موجودة قبل القرن التاسع عشر؟ إنه أمر مدهش للغاية، مع الأخذ في الاعتبار مدى تكاملها في حياتنا اليومية. لقد كانت الثلاجات جزءًا مهمًا من حياتنا، بدءًا من الحفاظ على بقايا الطعام في الثلاجة حتى لا تفسد، إلى كونها الحل الأمثل في كل مرة نشعر فيها بالملل أو نرغب في تناول شيء ما في وقت متأخر من الليل.