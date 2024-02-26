ومن الجدير بالذكر أن "الدقة" لا تعتمد فقط على كمية البكسل، ولكن أيضًا على حجم شاشة التلفزيون. إذا تم استخدام نفس العدد من وحدات البكسل على شاشة كبيرة، فستكون جودة الصورة أقل من تلك الموجودة على شاشة أصغر. من المهم أن تضع في اعتبارك حجم الشاشة عند النظر في دقة التلفزيون، يعد تلفزيون مقاس 75 بوصة 4K خيارًا ممتازًا للتوازن بين الحجم والدقة.