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ما هي دقة الشاشة؟ كل ما تحتاج معرفته
Mar 14, 2024
هل سبق لك أن وجدت نفسك تتنقل عبر إعدادات التلفزيون، أو تضبط جودة الصورة، أو تعجب بوضوح برامجك التلفزيونية المفضلة؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أنك تفاعلت مع عالم دقة التلفزيون. ماذا يعني ذلك، تتسائل؟
ما هي دقة الشاشة: الأساسيات
يشير مصطلح الدقة إلى عدد وحدات البكسل التي تشكل الصور على شاشة التلفزيون. البكسلات تشبه النقاط أو الخطوط الصغيرة؛ كلما زاد عدد وحدات البكسل، أصبحت الصورة أكثر وضوحًا وتفصيلاً.
كلما زاد عدد وحدات البكسل الموجودة على الشاشة، قل ظهورها. مما يجعل جودة الصورة أفضل بكثير وأكثر سلاسة
● ما هي البكسلات
تخيل شاشة التلفزيون كلوحة فسيفساء؛ البكسلات فيها هي مربعات صغيرة من الضوء واللون، ومعًا، تشكل هذه البكسلات الفسيفساء (أو الصورة التي تراها).
● علاقة دقة التلفزيون بحجم التلفزيون
ومن الجدير بالذكر أن "الدقة" لا تعتمد فقط على كمية البكسل، ولكن أيضًا على حجم شاشة التلفزيون. إذا تم استخدام نفس العدد من وحدات البكسل على شاشة كبيرة، فستكون جودة الصورة أقل من تلك الموجودة على شاشة أصغر. من المهم أن تضع في اعتبارك حجم الشاشة عند النظر في دقة التلفزيون، يعد تلفزيون مقاس 75 بوصة 4K خيارًا ممتازًا للتوازن بين الحجم والدقة.
دقة شاشات التلفزيون المختلفة
قد يكون من الصعب التنقل عبر عالم دقة التلفزيون. ولكن بمجرد فهم الأنواع المختلفة من الدقة، ستتمكن من شراء أفضل تلفزيون للترفيه الخاص بك. فيما يلي قائمة من الدقة المتعددة المتوفرة في السوق اليوم:
1. High-Definition - HD
كان المعيار الأساسي في دقة التلفزيون هو 1920 × 1080 بكسل، والمعروف أيضًا باسم تلفزيونات 1080p بكسل عالية الدقة، وهذا يعني أن هذه التلفزيونات لديها 1920 بكسل أفقي و1080 بكسل رأسي. وكان هذا المستوى من الدقة هو المعيار للصور الواضحة والنقية لفترة طويلة في العصر الرقمي.
تشبه شاشات 2K قليلاً شاشات Full HD ويبلغ عرضها حوالي 2000 بكسل. دقة 2K الأكثر شيوعًا هي 2560 × 1440، والمعروفة غالبًا باسم 1440 بكسل.
2. 4K UHD
ربما تتساءل عن دقة 4K. تعرف بإسم 4K UHD (دقة فائقة الوضوح)، تبلغ دقتها 3840 × 2160 بكسل (2160p) وهي حاليًا الشكل عالي الدقة الأكثر شيوعًا والمفضل لدى DCI.
تحتوي تلفزيونات 4K UHD على أربعة أضعاف عدد البكسلات الموجودة في تلفزيونات 1080p Full HD. ويؤدي هذا إلى الحصول على صور مفصلة بشكل استثنائي ونابضة بالحياة، مما يخلق إحساسًا بالنظر من خلال النافذة بدلاً من مجرد مشاهدة شاشة.
3. 8K UHD
الدقة الأخرى الشائعة في تكنولوجيا التلفزيون هي 8K UHD، إنها أربعة أضعاف دقة 4K مع 7680 × 4320 بكسل (حوالي 33 مليون بكسل)، بينما تحتوي أجهزة تلفزيون 4K على 8 ملايين بكسل.
مع دقة 8K، تصبح الصور أكثر تشبعًا وتفصيلاً، مما يخلق أعماقًا ودقة جديدة.
ما هي أفضل دقة لشاشة التلفزيون؟
على الرغم من أن دقة 8K هي أحدث دقة تلفزيونية متاحة وأكثرها تقدمًا، فهي تقدم جودة صورة استثنائية، من المهم ملاحظة أن توفره محدود والتفكير فيما إذا كان هو الخيار الأفضل لاحتياجاتك.
على الرغم من القيود المفروضة على توفر أجهزة تلفزيون 8K، بدأ المزيد من صانعي الأفلام في استخدام كاميرات 8K لتقديم المحتوى بأعلى دقة. مع مرور الوقت، نعتقد أن محتوى 8K سيكون أكثر شيوعًا في السوق وسيزداد إنتاج تلفزيون 8K.
ربما لا يكون 8K هو الخيار العملي الأفضل للجميع اليوم، لكنه سيلعب دورًا كبيرًا في مستقبل التلفزيون والترفيه المنزلي.
هل دقة التلفزيون هي العامل الحاسم في جودة التلفزيون الجيدة أو السيئة؟
على الرغم من أن الدقة تلعب دورًا حيويًا في أداء التلفزيون، إلا أنها ليست العامل المهم الوحيد في تجربة المشاهدة. على سبيل المثال:
1. تقنيات العرض
كل تقنية عرض تساهم في كفاءة عرض الصورة على شاشتك، مؤثرةً على كل شيء بداية من درجة سواد اللون الأسود إلى نسبة حيوية وواقعية الألوان؛ وتشمل هذه التقنيات:
● نسب التباين
● دقة الألوان
● مستويات السطوع
● أنواع اللوحات (مثل OLED، QLED، وما إلى ذلك)
● جودة الصوت
إذا كان التلفزيون يتمتع بجودة صورة استثنائية ولكن أنظمة الصوت سيئة، فقد تدمر تجربتك بشكل عام. على الرغم من أن العديد من أجهزة التلفزيون تستخدم تقنيات صوتية متقدمة، إلا أننا نوصي باستخدام أنظمة صوت خارجية، مثل مكبرات الصوت أو إعدادات المسرح المنزلي، للحصول على تجربة صوتية غامرة.
كيفية تحديد دقة تلفزيونك
إذا لم تكن متأكداً من دقة تلفزيونك، هناك عدة طرق لمعرفة ذلك:
1. تحقق من الدليل
الطريقة البسيطة هي الرجوع إلى دليل التلفزيون، حيث ستجد قائمة بجميع المواصفات بالإضافة إلى الدقة.
2. ابحث عن رقم الطراز
في حالة عدم وجود الدليل لديك، هناك طريقة أخرى وهي التحقق من رقم الطراز الموجود على الجزء الخلفي من التلفزيون، ثم البحث عن الرقم عبر الإنترنت للعثور على صفحة مبيعات الشركة المصنعة، والتي ستزودك بمعلومات مفصلة حول جهاز التلفزيون الخاص بك ودقته.
3. اقرأ صفحة معلومات النظام
تحتوي العديد من التلفزيونات على صفحة معلومات خاصة بالنظام ضمن قائمة الإعدادات؛ تتضمن هذه الصفحة عادةً مواصفات مختلفة للتلفزيون، مثل دقته.
هل يمكن تغيير دقة التلفزيون؟
على الرغم من أن دقة جهاز التلفزيون الخاص بك يتم ضبطها بناءً على العدد الفعلي، ولكن بإمكانك ضبط دقة المحتوى الذي تشاهده.
1. تحسين دقة التلفزيون
من الجدير بالذكر معرفة أن التلفزيون سيقوم بتحسين دقة المحتوى في حال كانت دقته منخفضة عند مشاهدته على تلفزيون ذو دقة عالية، مثل فيلم قديم على تلفزيون 4K.
يمكن أن تعمل ميزة الترقية على تحسين المحتوى الأصلي الذي تشاهده ليناسب دقة التلفزيون العالية. يمكن ترقية بعض مقاطع الفيديو منخفضة الجودة بشكل مثالي على أجهزة التلفزيون الحديثة، ولكن هذا إذا لم تتم إعادة صياغتها رقميًا.
2. كيفية تغيير دقة محتوى الفيديو
تعتبر هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص إذا كانت دقة الفيديو الذي تشاهده لا تتطابق مع دقة التلفزيون لديك. فيما يلي إرشادات لضبط دقة الفيديو:
● الدخول إلى إعدادات دقة العرض
- اضغط على زر الإعدادات الموجود على جهاز التحكم عن بُعد
- ابحث عن خيار يسمى "دقة المخرجات/العرض/ Output Resolution" أو شيء مشابه ضمن القائمة
● اختيار الدقة المطلوبة
بمجرد الدخول إلى إعدادات الدقة، سترى قائمة بدرجات دقة مختلفة، مثل: 480p، 720p، 1080p، وما إلى ذلك.
- تصفح خيارات الدقة
- اختر الدقة التي تتطابق بشكل ممتاز مع المحتوى الذي تشاهده أو قدرات تلفزيونك
- أكد اختيارك عند ظهور نافذة التأكيد
● الخروج من قائمة الإعدادات
بعد اختيار الدقة المطلوبة، اضغط على زر الخروج لمغادرة قائمة الإعدادات.
ملاحظة: يمكنك دائمًا إعادة النظر في الإعدادات وضبطها في أي وقت، يُنصح بضبط تلفزيونك على أعلى دقة للحصول على أفضل جودة للصورة، خاصة أثناء مشاهدة التلفزيون بانتظام.
!Life's Good, LG