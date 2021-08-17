من بين مزايا المنزل الذكي، ذكر المشاركون في البحث ميزة توفير الطاقة كثيرًا في معرض إجاباتهم. ومن خلال مزايا ترشيد استهلاك الطاقة المتوفرة في أحدث المنتجات المتصلة بالإنترنت اليوم، وفرت المنازل الذكية للمستهلكين طريقة أكثر استدامة للعيش وفي الوقت نفسه أسهمت في خفض فواتير الطاقة. وتُظهر هذه النتائج المثيرة للاهتمام أن المنزل الذكي يمكن أن يكون وسيلة مساعدة مهمة لعيش حياة صديقة للبيئة.

صرَّح لي جيونغ-سيوك، النائب الأول لرئيس شركة LG Electronics ورئيس المركز التسويقي العالمي في الشركة قائلاً: "ستصبح المنازل المستقبلية مساحات مرنة للعيش توفر حلولاً تتكيف مع نمط الحياة الفريد لكل شخص". وأضاف: "يقدم تطبيق LG ThinQ رؤية لطريقة أفضل وأكثر ذكاءً للعيش من خلال توفير حلول الذكاء الاصطناعي التي تتيح إدارة المنزل المستقبلي بطريقة آلية وباستخدام تقنية الاتصالات الحديثة. ونحن في LG نحرص على تحسين جميع جوانب حياة المستهلكين، وسيكون تطبيق LG ThinQ هو العنصر الأساسي لتحقيق هذه الغاية".

يقدم تقرير المنزل الذكي باستخدام LG ThinQ®‎ رؤية رائدة لسوق المنازل الذكية. كما ذكر لي جيونغ-سيوك: "يرتقي تطبيق LG ThinQ بأنماط الحياة ويساعد في ضمان الاستمتاع بحياة رائعة لجميع أفراد العائلة، عن طريق تحسين المزايا التي تدمج التقنية الذكية في الحياة اليومية لكل فرد منهم".