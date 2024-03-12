بناءً على النجاح الذي حققته تقنية Inverter DirectDrive، واصلنا ابتكار فئات غسالات جديدة مبتكرة للمساعدة في جعل حياتك أفضل. على سبيل المثال، توفر غسالة LG WashTower المساحة بفضل التصميم الجميل والمدمج لحوض الغسيل والمُجفِّف. وتحتوي غسالة LG TwinWash على مكانين منفصلين للغسيل بحيث يمكنك غسل دورتين مختلفتين حسب الحاجة.

لكن الأهم من ذلك، نحن فخورون بأننا صممنا طريقة لإعادة الهدوء والسكينة إلى منزلك حتى تتمكن من الاسترخاء وتجربة شعور الحياة الطيبة حقًا.

لأنك أنت من يجعل الحياة أفضل، وليس نحن. نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.