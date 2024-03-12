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نحن نصنع غسالة LG WashTower المزود بـ Inverter DirectDrive.
لتجربة هادئة حتى في الدورة الكاملة. لذلك لن تنزعج خلال القيلولة أبدًا.
عندما يتعلق الأمر بالغسالات، هل يجب أن يكون الأداء القوي صاخبًا ومزعجًا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا نشتري الغسالات المزعجة؟ مع التفاؤل الذي كان يقودنا إلى الأمام، كان لدينا حلم بابتكار غسالة عالية الأداء وهادئة للغاية بحيث يمكنك أن تغفو بجانبها أثناء تنظف غسيلك بكفاءة. هكذا ولدت فكرة محرك LG Inverter DirectDrive.
*Featured product may be available in select countries.
*Featured LG product in film: LG WashTower (WT1210BBF).
*يتم عرض الصور لأغراض التوضيح.
لكن الأهم من ذلك، نحن فخورون بأننا صممنا طريقة لإعادة الهدوء والسكينة إلى منزلك حتى تتمكن من الاسترخاء وتجربة شعور الحياة الطيبة حقًا.
لأنك أنت من يجعل الحياة أفضل، وليس نحن. نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.
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