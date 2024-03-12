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أيقونة WashTower
أيقونة WashTower
أيقونة InstaView
أيقونة InstaView
أيقونة OLED T
أيقونة OLED T
ينام كلب بشكل مريح في الجزء الأمامي من LG Washtower المزود بتقنية DirectDrive.
نحن لا نبني الأحلام.

نحن نصنع غسالة LG WashTower المزود بـ Inverter DirectDrive.

لتجربة هادئة حتى في الدورة الكاملة. لذلك لن تنزعج خلال القيلولة أبدًا. 

شاهد الفيلم

عندما يتعلق الأمر بالغسالات، هل يجب أن يكون الأداء القوي صاخبًا ومزعجًا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا نشتري الغسالات المزعجة؟ مع التفاؤل الذي كان يقودنا إلى الأمام، كان لدينا حلم بابتكار غسالة عالية الأداء وهادئة للغاية بحيث يمكنك أن تغفو بجانبها أثناء تنظف غسيلك بكفاءة. هكذا ولدت فكرة محرك LG Inverter DirectDrive.

ترف هادئ.
تجمع غسالة LG WashTower بين الفخامة ومحرك Inverter DirectDrive الذكي، لخلق تجربة غسيل هادئة، حتى في دورة الغسيل الكاملة.
لقد طورنا الحزام.
أمضينا ساعات لا تحصى في بناء نماذج أولية متعددة حتى أصبحنا أول شركة تصمم محرك Inverter DirectDrive الفريد من نوعه الذي يتصل مباشرةً بحوض الغسيل بدون أي حزام أو بَكَرَة. أدى هذا الإنجاز إلى خلق تجربة غسيل هادئة للغاية تمنح المستخدمين تحكمًا أكثر دقة في الغسيل وتزيد من كفاءة الطاقة.
رسم توضيحي لتقنية محرك الدفع المباشر من LG.
LG WashTower في غرفة غسيل أنيقة، تعرض غسالة ومجففًا أنيقًا وموفرًا للمساحة.
LG WashTower منظر أمامي

™LG WashTower

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LG WashTower في غرفة غسيل أنيقة، تعرض غسالة ومجففًا أنيقًا وموفرًا للمساحة.

*Featured product may be available in select countries.
*Featured LG product in film: LG WashTower (WT1210BBF).
*يتم عرض الصور لأغراض التوضيح.

بناءً على النجاح الذي حققته تقنية Inverter DirectDrive، واصلنا ابتكار فئات غسالات جديدة مبتكرة للمساعدة في جعل حياتك أفضل. على سبيل المثال، توفر غسالة LG WashTower المساحة بفضل التصميم الجميل والمدمج لحوض الغسيل والمُجفِّف. وتحتوي غسالة LG TwinWash على مكانين منفصلين للغسيل بحيث يمكنك غسل دورتين مختلفتين حسب الحاجة.
لكن الأهم من ذلك، نحن فخورون بأننا صممنا طريقة لإعادة الهدوء والسكينة إلى منزلك حتى تتمكن من الاسترخاء وتجربة شعور الحياة الطيبة حقًا.
لأنك أنت من يجعل الحياة أفضل، وليس نحن. نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.
أنت من يجعل الحياة أفضل، لا نحن.
نحن فقط نصنع المنتجات التي تأخذك إلى هناك.
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