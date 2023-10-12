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شاشة إل جي LG StanbyME Go المتنقلة وتعمل باللمس
شاشتك على طريقتك
*قد تختلف ميزة اللمس بالشاشة حسب التطبيق والجهاز المتصل، وقد لا يتم دعم بعض العمليات.
*تختلف التطبيقات المعروضة على الشاشة الرئيسية حسب البلد.
*تعتمد مدة الـ 3 ساعات على استخدام الجهاز في الوضع الاقتصادي، ولكن قد يختلف الاستخدام الفعلي للبطارية حسب الظروف.
*المنتج ليس مقاومًا للماء.
يتم عرض أيقونات الخصائص العسكرية. من اليسار، الصدمات، درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، الضغط المنخفض، الأتربة، التآكل، الاهتزازات.
اعرض على طريقتك
صورة لجهاز LG StanbyME Go. أثناء تحركها للأمام ثم إلى الجانب الأيمن، تدور الشاشة من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي.
*الصورة المعروضة عبارة عن مُحاكاة لأغراض توضيحية. لا تعمل الشاشة تلقائيًا.
*تدوير الشاشة: إمالة/90 درجة في اتجاه عقارب الساعة: ضبط الارتفاع/90 درجة:180 ملم (اعتمادًا على الوضع الأفقي).
*تختلف التطبيقات المعروضة على الشاشة الرئيسية حسب البلد.
تناسب مكانك.
وتتناغم مع حالتك المزاجية.
*الصورة المعروضة عبارة عن مُحاكاة لأغراض توضيحية.
*تحميل الألعاب عبر التطبيقات.
*قد تختلف الألعاب الموجودة بالتطبيقات حسب البلد.
*قد تختلف ميزة اللمس بالشاشة حسب التطبيق والجهاز المتصل، وقد لا يتم دعم بعض العمليات.
هناك المزيد لتشاهده.
المزيد لتستمتع به.
تُوضع أيقونات خدمات البث السحابية على التوالي. من أعلى اليسار: Netflix، ثم Amazon Prime Video، ثم HBO NOW، ثم YouTubeTV، ثم Disney+. وApple TV+.
*يجب أن تكون شاشة LG StanbyME Go متصلة بشبكة لاسلكية لدعم خدمات البث.
الصوت في كل جانب
*Dolby وDolby Atmos® والرمز المزدوج D هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories.
*يتم تعطيل التحكم الصوتي بدون في الإعداد الأولي بسبب الخصوصية. يمكنك استخدام هذه الميزة بعد تفعيلها من القائمة.
*تحتاج إلى توصيل المنتج بالإنترنت.
كل المواصفات
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
774 x 575 x 187
-
وزن العبوة (من الخارج)
-
14.8
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
670 x 598 x 560
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
670 x 598 x 560
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
12.7
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
12.7
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شاشة إل جي LG StanbyME Go المتنقلة وتعمل باللمس