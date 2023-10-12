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شاشة إل جي LG StanbyME Go المتنقلة وتعمل باللمس

مميزات

المعرض

المواصفات

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شاشة إل جي LG StanbyME Go المتنقلة وتعمل باللمس

27LX5QKNA

شاشة إل جي LG StanbyME Go المتنقلة وتعمل باللمس

عرض أمامي للمنتج يظهر الشعار

شاشة LG StanbyME Go موضوعة على بطانية نزهة ذات مربعات جانبها الأيسر ممدود إلى الأمام وتُظهر الشاشة الرئيسية معلومات الطقس.


يمكن اصطحابها إلى أي مكان

مع LG StanbyME Go، يمكنك الذهاب واستكشاف متعة الترفيه أينما كنت.

شاشتك على طريقتك

  • شاشة StanbyME Go موضوعة على الطاولة الخشبية، وتعرض غلاف قرص موسيقي الدوار.
  • شاشة StanbyME Go موضوعة في غرفة اجتماعات في المكتب. تعرض الشاشة عرضًا تقديميًا عصريًا. أمرأة تلمس الشاشة.
  • صورة مقربة لشاشة StanbyME Go. تُظهر نسيج الحقيبة.
  • شاشة StanbyME Go موضوعة أعلى رف خشبي. الحقيبة مغلقة ويبرز مقبض.
  • هناك يد تُمسك بجاز التحكم عن بعد LG remote.
  • شاشة StanbyME Go موضوعة على طاولة الفناء، ومثبتة على وضع الطاولة حيث تظهر الشاشة الرئيسية. رجل يهم بالضغط على أحد التطبيقات الموجودة على الشاشة بينما تسترخي أمرأة بجواره.

رجل يحمل شاشة LG StanbyME Go بفضل تصميمها المحمول.

تصميم حقيبة محمولة

اصطحب الترفيه معك

اصطحب شاشتك معك أينما ذهبت. إنها مصممة داخل حقيبة محمولة—سهلة النقل وسهلة التخزين.

صورة مقربة لشاشة LG StanbyME Go. الشاشة موضوع على طاولة وتم تدويرها أفقيًا. هناك يد تلمس إحدى الأيقونات.

شاشة تعمل باللمس مقاس 27 بوصة ودقة FHD

المس، مرر، استمتع

المس الشاشة التي تأتي بمقاس 27 بوصة وتحكم بها بسهولة. للتحكم في السطوع، والصوت، والطاقة، المس الشاشة ومرر لأسفل. للعودة إلى الشاشة الرئيسية بسرعة، المس الشاشة ومرر لأعلى.

*قد تختلف ميزة اللمس بالشاشة حسب التطبيق والجهاز المتصل، وقد لا يتم دعم بعض العمليات.

*تختلف التطبيقات المعروضة على الشاشة الرئيسية حسب البلد.

شاشة LG StanbyME Go موضوعة أمام خيمة، وتعرض الشاشة أحد الموضوعات المريحة--مدفأة. تظهر أيقونة البطارية المُدمجة في الزاوية اليسرى من الأعلى.

بطارية مدمجة

اجعل حياتك لاسلكية

بطارية شاشة LG StanbyME Go التي تدوم 3 ساعات تسمح لك بالاستمتاع بالأفلام والألعاب وغيرها أينما كنت.

*تعتمد مدة الـ 3 ساعات على استخدام الجهاز في الوضع الاقتصادي، ولكن قد يختلف الاستخدام الفعلي للبطارية حسب الظروف.

عرض أمامي لشاشة LG StanbyME Go. الشاشة موضوعة في السيارة وتعرض الشاشة الرئيسية في الوضع الأفقي. في الجانب الأيسر من أسفل الصورة تظهر أيقونة الخصائص العسكرية.

تصميم مريح للبال

ريّح بالك، واستمتع

لا يمكن للصدمات متوسطة الشدة أن توثر على شاشة LG StanbyME Go. تم التحقق من متانتها من خلال الاختبارات العسكرية الأمريكية.

*المنتج ليس مقاومًا للماء.

يتم عرض أيقونات الخصائص العسكرية. من اليسار، الصدمات، درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، الضغط المنخفض، الأتربة، التآكل، الاهتزازات.

حامل مرن

اعرض على طريقتك

أفقيًا أو رأسيًا—يمكنك الحصول على أفضل ما في الطريقتين. قم بتدوير الشاشة واستمتع بالمحتوى المعروض رأسيًا في وضع الشاشة الكاملة. تحتوي الحقيبة أيضًا على حاملا للهاتف حتى تتمكن من تثبيته إلى جوار الشاشة.

صورة لجهاز LG StanbyME Go. أثناء تحركها للأمام ثم إلى الجانب الأيمن، تدور الشاشة من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي.

*الصورة المعروضة عبارة عن مُحاكاة لأغراض توضيحية. لا تعمل الشاشة تلقائيًا.
*تدوير الشاشة: إمالة/90 درجة في اتجاه عقارب الساعة: ضبط الارتفاع/90 درجة:180 ملم (اعتمادًا على الوضع الأفقي).
*تختلف التطبيقات المعروضة على الشاشة الرئيسية حسب البلد.

صورة متحركة لعبارة “اكتشف متعة جديدة”. لتمييز عبارة "متعة"، يتغير لون النص ونمطه.

أقراص موسيقية دوارة

تناسب مكانك.
وتتناغم مع حالتك المزاجية.

قم بتزيين مساحتك بأقراص موسيقية دوارة تتناسب مع جماليتك. اختر من بين الأبيض الحديث والخشب القديم وثلاثة ألوان باستيل تناسب حالتك المزاجية.

*الصورة المعروضة عبارة عن مُحاكاة لأغراض توضيحية.

أب وابنه يلعبان شطرنج عبر شاشة LG StanbyME Go. في منتصف الصورة تظهر أيقونة لعبة الشطرنج.

الألعاب اللوحية

اجتمعوا، والعبوا سويًا

يتحول جهاز LG StanbyME Go على الفور إلى طاولة ألعاب لوحية، فلا توجد قطع عليك إعدادها أو خلط للبطاقات. ما عليكم سوى التجمع وبدء اللعب. 

*تحميل الألعاب عبر التطبيقات.

*قد تختلف الألعاب الموجودة بالتطبيقات حسب البلد.

*قد تختلف ميزة اللمس بالشاشة حسب التطبيق والجهاز المتصل، وقد لا يتم دعم بعض العمليات.

شاشة The LG StanbyME Go موضوعة في الحديقة وتعرض الشاشة مقطع under the sea. أمام الشاشة، تجلس قطة على كرسي، وتحاول الإمساك بسلحفاة على الشاشة.

موضوعات مريحة للشاشة

اجعل لحظاتك سعيدة

توفر شاشة LG StanbyME Go ثمانية أنواع من المقاطع والأصوات المهدئة لمساعدتك على إعادة شحن طاقتك العاطفية. كما يمكنك تشغيل هذه المقاطع دون اتصال بالإنترنت.

هناك المزيد لتشاهده.
المزيد لتستمتع به.

تحميل خدمات البث السحابي حسب رغبتك واقض وقتًا ممتعًا في مشاهدة محتواك المُفضل.

تُوضع أيقونات خدمات البث السحابية على التوالي. من أعلى اليسار: Netflix، ثم Amazon Prime Video، ثم HBO NOW، ثم YouTubeTV، ثم Disney+. وApple TV+.

*يجب أن تكون شاشة LG StanbyME Go متصلة بشبكة لاسلكية لدعم خدمات البث.

الصوت في كل جانب

سواء تم ضبط الشاشة على وضع الطاولة، أو في الوضع الأفقي أو الرأسي، فإنها توفر معادل صوت محسّنًا مع مُحسِّن الصوت ثلاثي الاتجاهات. استمتع بتجربة Dolby Vision وDolby Atmos معًا للانغماس الكامل.

*Dolby وDolby Atmos® والرمز المزدوج D هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories.

شاشة LG StanbyME Go موضوعة على الطاولة ذات الألوان الباستيلية مع توجيه الجانب الأيسر للأمام. في أعلى الصورة تظهر أيقونة السطوع. لتوضيح ميزة التحكم التلقائي في السطوع، يكون نصف الصورة ساطعًا والنصف الآخر خافتًا.

تحكم ذاتي في السطوع

راحة بصرية حقيقية،
باليل أو بالنهار

تقوم الشاشة تلقائيًا بضبط سطوعها وفقًا للبيئة المحيطة بك، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المفضل لديك مع الإضاءة المثالية.

عرض خلفي لشاشة LG StanbyME Go، وهي موضوعة مباشرة أمام طاولة الفناء. امرأة تسترخي على كرسي الشاطئ، وتتحكم في الشاشة بصوتها. لتوضيح ذلك، يظهر مربع كلام يحتوي على عبارة “مرحبًا، LG” على جانبها الأيمن.

التحكم في الصوت بلا لمس

مرحبًا LG، ارفعي مستوى الصوت

تحكم في شاشة LG StanbyME Go بلا لمس من خلال الأوامر الصوتية. إنها تتعرف على صوتك حتى لو كنت بعيدًا عنها.

*يتم تعطيل التحكم الصوتي بدون في الإعداد الأولي بسبب الخصوصية. يمكنك استخدام هذه الميزة بعد تفعيلها من القائمة.

*تحتاج إلى توصيل المنتج بالإنترنت.

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      كل المواصفات

      الأبعاد والأوزان

      أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

      ‎774 x 575 x 187 ‎

      وزن العبوة (من الخارج)

      ‎14.8 ‎

      أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

      ‎670 x 598 x 560 ‎

      أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

      ‎670 x 598 x 560 ‎

      وزن التلفزيون بدون حامل

      ‎12.7 ‎

      وزن التلفزيون مع حامل

      ‎12.7 ‎

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      عرض أمامي للمنتج يظهر الشعار

      27LX5QKNA

      شاشة إل جي LG StanbyME Go المتنقلة وتعمل باللمس