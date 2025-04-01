Skip to Content Skip to Accessibility Help
شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am + سماعات الأذن LG XBOOM Buds من will.i.am | سماعات أذن بتقنية Bluetooth | صوت XBOOM Signature Sound مع مشغل Graphene

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am + سماعات الأذن LG XBOOM Buds من will.i.am | سماعات أذن بتقنية Bluetooth | صوت XBOOM Signature Sound مع مشغل Graphene

شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة + ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am + سماعات الأذن LG XBOOM Buds من will.i.am | سماعات أذن بتقنية Bluetooth | صوت XBOOM Signature Sound مع مشغل Graphene

27LX6TDGA.GRBU
الميزات الرئيسية

  • شاشة محمولة قابلة للفك مع منفذ USB-C وبطارية مدمجة تستمر لـ 4 ساعات
  • عبّر عن أسلوبك مع موضوعات مختلفة من Mood Maker
  • وحدة مكبر صوت على شكل قبة من Peerless
  • AI Sound
  • وحدة Graphene
  • Auracast
المزيد
3 :المنتجات في هذه الباقة
شاشات LG StanbyME 2 معروضة في غرفة معيشة عصرية. توجد شاشة StanbyME 2 على حامل، وأخرى معلقة على الحائط، وأخرى مُثبَّتة على طاولة باستخدام غطاء وقائي.

27LX6TDGA

شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة
cradle rear view with earbuds apart

BUDS

سماعات الأذن LG XBOOM Buds من will.i.am | سماعات أذن بتقنية Bluetooth | صوت XBOOM Signature Sound مع مشغل Graphene

GRAB

ضبط LG xboom Grab بواسطة will.i.am
شاشات LG StanbyME 2 معروضة في غرفة معيشة عصرية. توجد شاشة StanbyME 2 على حامل، وأخرى معلقة على الحائط، وأخرى مُثبَّتة على طاولة باستخدام غطاء وقائي.

LG StanbyME 2،
تمتع بعالم بلا حدود

will.i.am بالزي الأسود والنظارات الشمسية يحمل جهاز xboom Grab أمامه.

ضبط صوت xboom signature بواسطة will.i.am

تقديم xboom Grab الجديد، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع will.i.am. جرب الصوت الذي ابتكره الخبير، متجسدًا في أسلوب فريد من نوعه.

يظهر will.i.am مرتديًا ملابس بيضاء ونظارات شمسية، موجّهًا نظره إلى اليمين بينما يشير إلى سماعة الأذن بإصبعه السبابة اليسرى.

LG xboom Buds، مُستوحاة من will.i.am

تقديم سماعات xboom Buds الجديد، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع will.i.am. 

عِش تجربة صوتية متطورة بتصميم يعكس أسلوبًا لا مثيل له.

ما يقوله الناس

