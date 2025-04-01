Skip to Content Skip to Accessibility Help
شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة + مكبر صوت محمول لتلفزيون StanbyMe مع صوت محيطي بتقنية WOW Orchestra من إل جي

شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة + مكبر صوت محمول لتلفزيون StanbyMe مع صوت محيطي بتقنية WOW Orchestra من إل جي

27LX6TDGA.XT7S
الميزات الرئيسية

  • شاشة محمولة قابلة للفك مع منفذ USB-C وبطارية مدمجة تستمر لـ 4 ساعات
  • عبّر عن أسلوبك مع موضوعات مختلفة من Mood Maker
  • استخدمها كلوحة رقمية مع ميزة Let's Draw
  • WOW Orchestra
  • واجهة استخدام حصرية
  • حامل قابل للتعديل
2 :المنتجات في هذه الباقة
شاشات LG StanbyME 2 معروضة في غرفة معيشة عصرية. توجد شاشة StanbyME 2 على حامل، وأخرى معلقة على الحائط، وأخرى مُثبَّتة على طاولة باستخدام غطاء وقائي.

27LX6TDGA

شاشة LG StanbyME 2 Super Portable المحمولة التي تعمل باللمس مقاس 27 بوصة
front view

XT7S

مكبر صوت محمول لتلفزيون StanbyMe مع صوت محيطي بتقنية WOW Orchestra من إل جي
LG StanbyME 2،
تمتع بعالم بلا حدود

تناسق مزيج جهازي LG XT7S وStanbyME مع أي تصميم داخلي. تتحرك السماعة مع الشاشة، مما يخلق تجربة ترفيهية منزلية محسّنة.

