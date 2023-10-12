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ميكرويف سعة 20 لتر، سولو، لون أسود، تذويب اوتوماتيكي، قوة 700 واط، تقنية i-wave.

المواصفات

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ميكرويف سعة 20 لتر، سولو، لون أسود، تذويب اوتوماتيكي، قوة 700 واط، تقنية i-wave.

MS2042DB

ميكرويف سعة 20 لتر، سولو، لون أسود، تذويب اوتوماتيكي، قوة 700 واط، تقنية i-wave.

الملخص

طباعة
السعة
20 لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
330x260x455
التكنولوجيا الرئيسية
Even Heating
ميزة إضافية
Even Defrosting

كل المواصفات

أساليب الطهي

إذابة الثلج

4 (اللحوم، الأسماك، الدواجن، الخبز)

طهي ذاتي

نعم

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

527 × 277 × 373

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

455 × 260 × 330

وزن المنتج (كجم)

10

المواصفات الأساسية

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

أسود

سعة الفرن (لتر)

20

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

EasyClean

نعم

التصميم / التشطيب

اللون الداخلي

رمادي

اللون الخارجي

أسود

ميزات فرن ميكروويف

مستويات طاقة المايكروويف

11

خرج طاقة المايكروويف (واط)

700

سعة الفرن (لتر)

20

حجم القرص الدوار (مم)

245

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