ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط

الميزات الرئيسية

  • عاكس ذكي
  • تسخين يتميز بالسهولة
  • طهي سريع
  • تنظيف مضاد للبكتيريا EasyClean™ بنسبة 99.99%
  • صحن دوار على قاعدة سداسية
المزيد
أيقونة التسخين

التدفئة

أيقونة إزالة الجليد

إزالة الجليد

أيقونة التخمير

التخمير

أيقونة التبخير

التبخير

التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
إزالة جليد وتسخين متساوٍ

لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم

العاكس الذكي يتحكم بدقة في درجة الحرارة لتسخين الأطعمة وإذابة الجليد بالتساوي.
طبخ سريع

طهي أسرع ومتعة أكثر

توزع قوة الطهي التفصيلية حرارة مجموعة كبيرة من الأطعمة 1.5 مرة أسرع.
التخمير

زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.
التبخير

خضار صحي على البخار بطريقة بسيطة

يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.

بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

Alt text

عاكس ذكي من إل جي

استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع

سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.

Alt text

Alt text

Alt text

*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.
ميزات سهلة الاستخدام

وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية

Alt text

الملخص

طباعة
السعة
39لتر
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
523x325x540
التكنولوجيا الرئيسية
عاكس ذكي
ميزة إضافية
طهي سريع

كل المواصفات

ميزات فرن ميكروويف

  • استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)

    1450

  • استهلاك الطاقة كومبي (ميغاواط + الحمل الحراري) (واط)

    1900

  • استهلاك الطاقة بالحمل الحراري (وات)

    1850

  • استهلاك طاقة الشواية (وات)

    950

  • نوع السخان

    فحم + كوارتز

  • خرج طاقة المايكروويف (واط)

    1100

  • سعة الفرن (لتر)

    39

  • حجم القرص الدوار (مم)

    360

ميزات التحكم

  • شاشة التحكم

    LED أبيض اللون

  • نوع التحكم

    اللمس والاتصال

أساليب الطهي

  • إذابة الثلج

    8

  • القلي بالهواء

    8

  • خبز

    8

  • إذابة الصقيع العاكس

    4

  • الطبخ البطيء

    4

  • الطبخ بالبخار

    8

  • تدفئة

    4

الملحقات

  • الطهي بالبخار (ea)

    نعم

الأبعاد/الأوزان

  • أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    614 × 381 × 573

  • المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    523 × 325 × 540

  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

    544 × 327 × 525

  • وزن المنتج (كجم)

    15.2

  • وزن الشحن (كجم)

    21.8

الطاقة/التقديرات

  • خرج الطاقة (واط)

    1100

  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

    220/50~60

ميزات الملاءمة والراحة

  • التأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • ساعة

    نعم

  • EasyClean

    نعم

  • إعدادات الوقت

    نعم

التصميم / التشطيب

  • تصميم الباب

    Smog

  • نوع فتح الباب

    سحب لأسفل

  • اللون الخارجي

    فضي راقي

المواصفات الأساسية

  • تصميم الباب

    Smog

  • EasyClean

    نعم

  • اللون الخارجي

    فضي راقي

  • سعة الفرن (لتر)

    39

  • النوع

    الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء

