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السرعة
165 هرتز
1 مللي ثانية MBR
جودة الصورة
31.5 بوصة QHD (2560 x 1440)
HDR10 & sRGB 95% (معدل نموذجي)
الميزة
AMD FreeSync™ Premium
الارتفاع والإمالة والحامل المحوري القابل للتعديل
حركة الألعاب الانسيابية
حركة سلسة للألعاب بمعدل تحديث 165 هرتز مقارنة بمعدل تحديث 60 هرتز
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 165 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يؤدي تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تنشيطها: AMD FreeSync™ / DAS (مزامنة حركة ديناميكية) / وميض آمن
*قد يحدث وميض مع تشغيل 1 مللي ثانية MBR.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.
أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك
شاشة بتصميم أنيق بلا حدود تقريبًا مع حامل قابل لضبط الارتفاع والإمالة والدوران المحوري
*توضح الصور أعلاه الموضوعة على الجانب الأيسر الوضع التقليدي الذي لا يتم دعم الميزة فيه.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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