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"23.8 24MK430H-B FHD شاشات

المواصفات

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"23.8 24MK430H-B FHD شاشات

24MK430H-B

"23.8 24MK430H-B FHD شاشات

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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

23.8

الوضوح

1920 x 1080

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

250

معدل التحديث (Max.) [Hz]

75

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

شاشة كمبيوتر

سنة

2018

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة

جدار بطاولة متحركةmm

75 x 75

اكسسوارات

D-Sub

اعتمادا على المدينة

HDMI

اعتمادا على المدينة

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

30.0W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (Typ)

26.0W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

الاتصال

D-Sub

نعم(1ea)

D-Sub (Hzالحد الأقصى لجودة الصورة بال )

1920 x 1080 at 60Hz

HDMI

نعم(1ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

200

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

250

عمق الالوان (عدد الالوان)

16.7M

تسلسل الألوان (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

معدل التباين (Min.)

600:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2745 x 0.2745

معدل التحديث (Max.) [Hz]

75

الوضوح

1920 x 1080

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

60.4

المقاس [Inch]

23.8

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

688 x 390 x 124

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

555.0 x 330.9 x 38.4

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

555.0 x 421.0 x 181.9

الوزن خلال الشحن[kg]

4.6

الوزن بدون الحامل [kg]

3

الوزن مع الحامل [kg]

3.3

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync

ضعف الالوان

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

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