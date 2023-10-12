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"23.8 24MK430H-B FHD شاشات
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
23.8
-
الوضوح
-
1920 x 1080
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
الأبعاد
-
16:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
75
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
شاشة كمبيوتر
-
سنة
-
2018
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
75 x 75
-
D-Sub
-
اعتمادا على المدينة
-
HDMI
-
اعتمادا على المدينة
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
30.0W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
26.0W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
D-Sub
-
نعم(1ea)
-
D-Sub (Hzالحد الأقصى لجودة الصورة بال )
-
1920 x 1080 at 60Hz
-
HDMI
-
نعم(1ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
3-pole صوت فقط
-
الأبعاد
-
16:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
200
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
16.7M
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
معدل التباين (Min.)
-
600:1
-
معدل التباين (Typ.)
-
1000:1
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2745 x 0.2745
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
75
-
الوضوح
-
1920 x 1080
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
المقاس [cm]
-
60.4
-
المقاس [Inch]
-
23.8
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
688 x 390 x 124
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
555.0 x 330.9 x 38.4
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
555.0 x 421.0 x 181.9
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
4.6
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
3
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
3.3
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
ضعف الالوان
-
نعم
-
Crosshair
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
امان من الرمش
-
نعم
-
نمط القراءة
-
نعم
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
الوضوح الخارق+
-
نعم
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