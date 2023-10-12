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شاشة QHD Libero قياس 27 بوصة مزودة بكاميرا ويب عالية الدقة Full HD قابلة للفك والتركيب
تركيب ثنائي الاتجاه
لا يكتمل مكتبك إلا بشاشة Libero
تتميز الشاشة بتصميم أنيق فلا تشغل سوى حيز صغير للغاية على سطح مكتب أو طاولة، ويمكن تركيبها بطريقتين: بطريقة معلقة أو مثبتة على حامل. ويتيح أيضًا لك وضع الانعكاس التلقائي لشاشة Libero تثبيتها في وضع معلَّق بسهولة دون الحاجة إلى إجراء إعدادات أو تعديلات إضافية*.
*في حال تغيير وضع التثبيت، لا يلزم إجراء إعدادات أو تعديلات إضافية بجهاز الكمبيوتر*
**تتضمن العبوة حامل تعليق.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
نطاق استخدام أوسع بمعايير أمان أفضل
كاميرا ويب قابلة للفك والتركيب مزودة بمكبرات صوت مدمجة.
*تتضمن عبوة الشاشة كاميرا ويب قابلة للفك والتركيب مزودة بميكروفون مدمج وغطاء مخصص لكاميرا ويب.
تقنية USB Type-C™ ومنافذ متعددة
سهولة التحكم والتوصيل
يتيح منفذ USB Type-C™ إمكانية نقل العرض والبيانات إلى جهاز متصل قيد الشحن (يصل إلى 65 واط)، ما يعني توفر الدعم للكمبيوتر المحمول دائمًا بواسطة كابل واحد. كما تأتي هذه الشاشة من LG مزودة بمنافذ USB Type-C وHDMI وسماعات رأس مجهزة بميكروفون بغرض تحسين الكفاءة والإنتاجية.
يوفر كابل USB Type-C™ بمنافذه المتعددة سهولة ومرونة في التحكم والاتصال.
*يتطلب الأمر استخدام كابل USB من النوع ج™ المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ USB من النوع ج™ لتوصيل الشاشة.
حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون
وضع القارئ Reader
راحة بصرية محسنة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الرقم المشار إليه هو قيمة تقديرية مأخوذة من الاختبارات الداخلية التي تجريها شركة LG باستخدام طراز 27BQ70QC. قد يختلف الرقم المذكور في ظروف الاستخدام الحقيقية.
تصميم أنيق للشاشة يتكامل مع مكان استخدامها
يتناغم الحامل المعدني بغطائه الخلفي نسيجي الشكل تمامًا مع مكتبك أو منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب تصميم الشاشة بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب مع الأماكن الصغيرة، ويجعلها الشاشة أكثر مرونة في الاستخدام من خلال التعليق.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتنزيل تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
27
-
الوضوح
-
2560 x 1440
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
الأبعاد
-
16:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
75
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
شاشة كمبيوتر
-
سنة
-
2022
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (نجوم الطاقة)
-
18.5W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
40W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
38W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم (LG Switch)
-
تحكم مزدوج
-
نعم
-
الأبعاد
-
16:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
280
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
16.7M
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
sRGB 98% (CIE1931)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
معدل التباين (Min.)
-
700:1
-
معدل التباين (Typ.)
-
1000:1
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2331x 0.2331
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
75
-
الوضوح
-
2560 x 1440
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
المقاس [cm]
-
68.466
-
المقاس [Inch]
-
27
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
727 x 147 x 552
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
631.8 x 454.2 x 32.1
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
631.8 x 391.8 x 160.4
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
10.2
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
6
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
الكاميرا
-
نعم
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
ضعف الالوان
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
امان من الرمش
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
المايكرفون
-
نعم
-
اخرى (خصائص)
-
2MP(30fps)
-
نمط القراءة
-
نعم
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
الوضوح الخارق+
-
نعم
-
Maxx Audio
-
نعم
-
السماعات
-
2W x 2
-
HDMI
-
نعم
-
USB-C
-
نعم
-
HDMI
-
نعم(1ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
4-pole صوت ومايكرفون
-
USB-C
-
نعم(1ea)
-
USB-C (نقل البيانات)
-
نعم
-
USB-C (اقصى وضوح at Hz)
-
2560 x 1440 @ 60Hz
-
USB-C (توصيل الطاقة)
-
65W
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27BQ70QC-S
شاشة QHD Libero قياس 27 بوصة مزودة بكاميرا ويب عالية الدقة Full HD قابلة للفك والتركيب