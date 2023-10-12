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شاشة QHD Libero قياس 27 بوصة مزودة بكاميرا ويب عالية الدقة Full HD قابلة للفك والتركيب

مميزات

المعرض

المواصفات

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شاشة QHD Libero قياس 27 بوصة مزودة بكاميرا ويب عالية الدقة Full HD قابلة للفك والتركيب

27BQ70QC-S

شاشة QHD Libero قياس 27 بوصة مزودة بكاميرا ويب عالية الدقة Full HD قابلة للفك والتركيب

منظر أمامي للكاميرا المعلقة القابلة للفك والتركيب

مصممة لتناسب مكانك

ضع بصمتك الخاصة في مكانك بنظام عرض جديد.

 

 

الشاشة

شاشة IPS مقاس 27 بوصة بدقة QHD ‏(2560 × 1440)
sRGB بنسبة %99 (المعدل النموذجي)
معيار HDR10

سهولة الاستخدام

منفذ USB Type-C™‎
كاميرا ويب بدقة فائقة Full HD قابلة للفك والتركيب
سماعات مدمجة

التصميم

تصميم بدون حواف فعليًا من الجوانب الثلاثة
حامل معدني
غطاء خلفي نسيجي الشكل

تركيب ثنائي الاتجاه

لا يكتمل مكتبك إلا بشاشة Libero

تتميز الشاشة بتصميم أنيق فلا تشغل سوى حيز صغير للغاية على سطح مكتب أو طاولة، ويمكن تركيبها بطريقتين: بطريقة معلقة أو مثبتة على حامل. ويتيح أيضًا لك وضع الانعكاس التلقائي لشاشة Libero تثبيتها في وضع معلَّق بسهولة دون الحاجة إلى إجراء إعدادات أو تعديلات إضافية*.

وضع الحامل

وضع التعليق

*في حال تغيير وضع التثبيت، لا يلزم إجراء إعدادات أو تعديلات إضافية بجهاز الكمبيوتر*
**تتضمن العبوة حامل تعليق.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

أتش.دي.آر، تدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع ، مقارنة بـ أس.دي.آر مع ألوان درامية للمحتوى

HDR10

التباين المفصل

يتم الآن تطبيق تقنية HDR على مختلف المحتويات. تتوافق هذه الشاشة مع النطاق الديناميكي العالي (HDR10)، وتدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع حيث يتسنى للمشاهدين الاستمتاع بمحتويات ذات ألوان رائعة.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

IPS مع sRGB بنسبة � (المعدل النموذجي): ألوان حقيقية وزاوية عرض واسعة.
شاشة IPS المزودة بـ sRGB 99% (Typ.)

ألوان حقيقية وزاوية مشاهدة واسعة

تعرض شاشة IPS من LG دقة ألوان رائعة. ومع زاوية مشاهدة واسعة، تتميز شاشة IPS بتغطية نطاق ألوان sRGB بنسبة %99.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

كاميرا ويب قابلة للفك والتركيب مزودة بمكبرات صوت مدمجة.

نطاق استخدام أوسع بمعايير أمان أفضل

يمكنك استضافة اجتماعات ومؤتمرات فيديو متنوعة باستخدام كاميرا الويب عالية الدقة Full HD القابلة للفك والتركيب المزودة بميكروفون مضمَّن وسماعات ستريو مدمجة بتقنية Waves MaxxAudio®‎. كما يتوفر غطاء مخصص لكاميرا الويب لحماية خصوصيتك.

كاميرا ويب قابلة للفك والتركيب مزودة بمكبرات صوت مدمجة.

*تتضمن عبوة الشاشة كاميرا ويب قابلة للفك والتركيب مزودة بميكروفون مدمج وغطاء مخصص لكاميرا ويب.

تقنية USB Type-C™‎ ومنافذ متعددة

 

سهولة التحكم والتوصيل

يتيح منفذ USB Type-C™ إمكانية نقل العرض والبيانات إلى جهاز متصل قيد الشحن (يصل إلى 65 واط)، ما يعني توفر الدعم للكمبيوتر المحمول دائمًا بواسطة كابل واحد. كما تأتي هذه الشاشة من LG مزودة بمنافذ USB Type-C وHDMI وسماعات رأس مجهزة بميكروفون بغرض تحسين الكفاءة والإنتاجية.

الشاشة.

الشاشة

شاشة IPS مقاس 27 بوصة بدقة QHD ‏(2560 × 1440)
sRGB بنسبة � (المعدل النموذجي)
معيار HDR10
شحن الطاقة.

شحن الطاقة

منفذ USB Type-C™‎
كاميرا ويب بدقة فائقة Full HD قابلة للفك والتركيب
سماعات مدمجة
نقل البيانات.

نقل البيانات

تصميم بدون حواف فعليًا من الجوانب الثلاثة
حامل معدني
غطاء خلفي نسيجي الشكل

يوفر كابل USB Type-C™‎ بمنافذه المتعددة سهولة ومرونة في التحكم والاتصال.

*يتطلب الأمر استخدام كابل USB من النوع ج™ المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ USB من النوع ج™ لتوصيل الشاشة.

حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون

وضع القارئ Reader

 

راحة بصرية محسنة

للمساعدة في تقليل إجهاد العين وتوفير الراحة للعين أثناء قراءة المستندات على الشاشة، يقوم وضع القارئ بضبط درجة حرارة اللون والإضاءة بشكل مشابه لقراءة الكتب الورقية.

الوقاية من الاهتزاز

 

العناية بالعين

تقلل تقنية (Flicker Safe) من الوميض غير المرئي على الشاشة، مما يساعد على الحد من إجهاد العين. وتوفر بيئة عمل مريحة لفترة طويلة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الرقم المشار إليه هو قيمة تقديرية مأخوذة من الاختبارات الداخلية التي تجريها شركة LG باستخدام طراز 27BQ70QC. قد يختلف الرقم المذكور في ظروف الاستخدام الحقيقية.

تصميم متناغم مع مكان استخدام الشاشة

تصميم أنيق للشاشة يتكامل مع مكان استخدامها

يتناغم الحامل المعدني بغطائه الخلفي نسيجي الشكل تمامًا مع مكتبك أو منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب تصميم الشاشة بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب مع الأماكن الصغيرة، ويجعلها الشاشة أكثر مرونة في الاستخدام من خلال التعليق.

يتناغم الحامل المعدني بغطائه الخلفي نسيجي الشكل تمامًا مع مكتبك أو منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب تصميم الشاشة بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب مع الأماكن الصغيرة، ويجعلها الشاشة أكثر مرونة في الاستخدام من خلال التعليق.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

يدعم تطبيق LG Switch بتثبيته على جهاز الكمبيوتر القيام بوظائف متنوعة من خلال ميزة تعدد المهام.

تطبيق LG Switch

واجهة مستخدم ذكية وبسيطة

يدعم تطبيق LG Switch بتثبيته على جهاز الكمبيوتر القيام بوظائف متنوعة من خلال ميزة تعدد المهام. لذا يمكن تقسيم النوافذ بأشكال متنوعة بسهولة. ويمكنك أيضًا ضبط وضع تقسيم الشاشة، وبدء تشغيل برنامج مكالمات الفيديو بواسطة مفتاح اختصار معين.

*لتنزيل تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

طباعة

المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

27

الوضوح

2560 x 1440

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

350

معدل التحديث (Max.) [Hz]

75

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

شاشة كمبيوتر

سنة

2022

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (نجوم الطاقة)

18.5W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

40W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (Typ)

38W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم (LG Switch)

تحكم مزدوج

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

280

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

350

عمق الالوان (عدد الالوان)

16.7M

تسلسل الألوان (Min.)

sRGB 98% (CIE1931)

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2331x 0.2331

معدل التحديث (Max.) [Hz]

75

الوضوح

2560 x 1440

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

68.466

المقاس [Inch]

27

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

727 x 147 x 552

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

631.8 x 454.2 x 32.1

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

631.8 x 391.8 x 160.4

الوزن خلال الشحن[kg]

10.2

الوزن مع الحامل [kg]

6

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

الكاميرا

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

ضعف الالوان

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

المايكرفون

نعم

اخرى (خصائص)

2MP(30fps)

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

الصوت

Maxx Audio

نعم

السماعات

2W x 2

اكسسوارات

HDMI

نعم

USB-C

نعم

الاتصال

HDMI

نعم(1ea)

مخرج سماعات الرأس

4-pole صوت ومايكرفون

USB-C

نعم(1ea)

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (اقصى وضوح at Hz)

2560 x 1440 @ 60Hz

USB-C (توصيل الطاقة)

65W

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منظر أمامي للكاميرا المعلقة القابلة للفك والتركيب

27BQ70QC-S

شاشة QHD Libero قياس 27 بوصة مزودة بكاميرا ويب عالية الدقة Full HD قابلة للفك والتركيب