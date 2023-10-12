شاشة QHD Libero قياس 27 بوصة مزودة بكاميرا ويب عالية الدقة Full HD قابلة للفك والتركيب

يتناغم الحامل المعدني بغطائه الخلفي نسيجي الشكل تمامًا مع مكتبك أو منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب تصميم الشاشة بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب مع الأماكن الصغيرة، ويجعلها الشاشة أكثر مرونة في الاستخدام من خلال التعليق.

