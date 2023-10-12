قم بتحسين إنتاجيتك ورفع مستوى الترفيه الخاص بك مع شاشات LG 4K و 5K. مصمم للمحترفين المبدعين الذين يبحثون عن مزيد من الوضوح والعمق ، تشتمل مجموعة الشاشات التي نقدمها بدقة 4K و 5K على تصميمات منحنية وعريضة للغاية لتجربة مشاهدة غامرة ودقة متطورة ، بغض النظر عن مجال عملك.