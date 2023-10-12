We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة QHD Ergo IPS مقاس 31.5 بوصة مزودة بمنفذ USB Type-C™
كل المواصفات
-
الحجم (بوصة)
-
31.5 بوصة
-
الحجم (سم)
-
80 سم
-
الدقة
-
2560 × 1440
-
نوع اللوحة
-
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
مقياس خطوط البكسل
-
0.2727 × 0.2727 مم
-
السطوع (الحد الأدنى)
-
280 شمعة/م2
-
السطوع (النوع)
-
350 شمعة/م2
-
نطاق الألوان (الحد الأدنى)
-
sRGB 98% (CIE1931)
-
نطاق الألوان (النوع)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
-
700:1
-
نسبة التباين (النوع)
-
1.000:1
-
وقت الاستجابة
-
5 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)
-
زاوية الرؤية (CR≥10)
-
178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)
-
منحنية
-
لا
-
HDR 10
-
نعم
-
VESA DisplayHDR™
-
لا
-
تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)
-
نعم
-
تقنية Nano IPS™
-
لا
-
مجموعة الألوان الكبيرة
-
لا
-
معايرة الألوان
-
نعم
-
معايرة HW
-
لا
-
سطوع تلقائي
-
لا
-
الأمان من الوميض
-
نعم
-
وضع القارئ
-
نعم
-
ضعف تمييز الألوان
-
نعم
-
دقة فائقة+
-
نعم
-
تقنية تقليل ضبابية الحركة.
-
لا
-
NVIDIA G-Sync™
-
لا
-
AMD FreeSync™
-
نعم
-
FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)
-
لا
-
مُثبّت اللون الأسود
-
نعم
-
مزامنة الحركة الديناميكية
-
نعم
-
Crosshair
-
لا
-
عداد الإطارات في الثانيةr
-
لا
-
كسر المعالج
-
لا
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
لا
-
تبديل تلقائي للإدخال
-
نعم
-
إضاءة كروية
-
لا
-
PBP
-
لا
-
PIP
-
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
الكاميرا
-
لا
-
الميكروفون
-
لا
-
غير ذلك (الميزة)
-
تدوير تلقائي
-
True Color Pro
-
لا
-
وحدة تحكم مزدوجة
-
نعم
-
التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)
-
نعم
-
مركز تحكم LG UltraGear™
-
لا
-
D-Sub
-
لا
-
D-Sub (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
غير متوفر
-
DVI
-
لا
-
DVI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
غير متوفر
-
HDMI
-
نعم (2ea)
-
HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
2560 × 1440 بتردد 75 هرتز
-
منفذ شاشة العرض
-
نعم (1ea)
-
إصدار DP
-
1.4
-
DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
2560 × 1440 بتردد 75 هرتز
-
منفذ عرض صغير
-
لا
-
إصدار mDP
-
غير متوفر
-
mDP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
غير متوفر
-
Thunderbolt
-
لا
-
Thunderbolt(التوافق مع USB-C)
-
غير متوفر
-
Thunderbolt (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
غير متوفر
-
Thunderbolt (نقل البيانات)
-
لا
-
Thunderbolt (توفير الطاقة)
-
غير متوفر
-
USB-C
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
USB-C (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
2560 × 1440 بتردد 75 هرتز
-
USB-C (وضع DP بديل)
-
نعم
-
USB-C (نقل البيانات)
-
نعم
-
USB-C (توفير الطاقة)
-
96 واط
-
سلسلة تعاقبية
-
لا
-
منفذ صاعد USB
-
لا
-
منفذ هابط USB
-
نعم (2ea /ver3.0)
-
مدخل الصوت
-
لا
-
مدخل الميكروفون
-
لا
-
مخرج سماعة الرأس
-
نعم
-
مخرج الخط
-
لا
-
مكبر الصوت
-
نعم
-
مخرج_السماعات (الوحدة)
-
5 واط
-
قناة_السماعة
-
قناتان
-
اتصال Bluetooth
-
لا
-
Maxx Audio
-
نعم
-
صوت باص قوي
-
لا
-
مدخل تيار متردد
-
100 - 240 فولط تيار متردد، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
-
40 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
190 واط
-
استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)
-
غير متوفر
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
-
أقل من 0.3 واط
-
عمليات ضبط موضع شاشة العرض
-
الإمالة/الارتفاع/الدوران/التدوير/التمديد/الطي
-
قابلة للتعليق على الجدار
-
100x100 ملم
-
الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)
-
714.3 × 635.5 × 470 مم
-
الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)
-
714.3 × 420.1 × 45.7 مم
-
الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)
-
821 × 507 × 240 مم
-
الوزن بالحامل
-
11.0 كجم
-
الوزن بدون الحامل
-
6.5 كجم
-
الوزن عند الشحن
-
15 كجم
-
D-Sub
-
لا
-
DVI-D
-
لا
-
HDMI
-
نعم
-
منفذ شاشة
-
لا
-
mDP إلى DP
-
لا
-
Thunderbolt
-
لا
-
USB النوع C
-
نعم
-
USB النوع C إلى النوع A
-
لا
-
USB A إلى B
-
لا
-
كابل منبع USB3.0
-
لا
-
صوت كمبيوتر شخصي
-
لا
-
وحدة التحكم عن بُعد
-
لا
-
غير ذلك (ملحق)
-
كابل تمديد تيار مستمر (أسود/1.4 م مع حامل)
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.