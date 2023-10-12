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شاشة QHD Ergo IPS مقاس 31.5 بوصة مزودة بمنفذ USB Type-C™‎

المواصفات

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شاشة QHD Ergo IPS مقاس 31.5 بوصة مزودة بمنفذ USB Type-C™‎

32QP880-B

شاشة QHD Ergo IPS مقاس 31.5 بوصة مزودة بمنفذ USB Type-C™‎

32QP880-B
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كل المواصفات

الشاشة

الحجم (بوصة)

31.5 بوصة

الحجم (سم)

80 سم

الدقة

2560 × 1440

نوع اللوحة

IPS

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

مقياس خطوط البكسل

0.2727 × 0.2727 مم

السطوع (الحد الأدنى)

280 شمعة/م2

السطوع (النوع)

350 شمعة/م2

نطاق الألوان (الحد الأدنى)

sRGB 98% (CIE1931)‎

نطاق الألوان (النوع)

sRGB 99% (CIE1931)‎

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار

نسبة التباين (الحد الأدنى)

700:1

نسبة التباين (النوع)

1.000:1

وقت الاستجابة

5 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)

زاوية الرؤية (CR≥10)

178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)

منحنية

لا

الميزات

HDR 10

نعم

VESA DisplayHDR™‎

لا

تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

نعم

تقنية Nano IPS™‎

لا

مجموعة الألوان الكبيرة

لا

معايرة الألوان

نعم

معايرة HW

لا

سطوع تلقائي

لا

الأمان من الوميض

نعم

وضع القارئ

نعم

ضعف تمييز الألوان

نعم

دقة فائقة+

نعم

تقنية تقليل ضبابية الحركة.

لا

NVIDIA G-Sync™‎

لا

AMD FreeSync™‎

نعم

FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)

لا

مُثبّت اللون الأسود

نعم

مزامنة الحركة الديناميكية

نعم

Crosshair

لا

عداد الإطارات في الثانيةr

لا

كسر المعالج

لا

مفتاح تعريف المستخدم

لا

تبديل تلقائي للإدخال

نعم

إضاءة كروية

لا

PBP

لا

PIP

لا

التوفير الذكي للطاقة

نعم

الكاميرا

لا

الميكروفون

لا

غير ذلك (الميزة)

تدوير تلقائي

تطبيق برمجي

True Color Pro

لا

وحدة تحكم مزدوجة

نعم

التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)

نعم

مركز تحكم LG UltraGear™‎

لا

إمكانات التوصيل

D-Sub

لا

D-Sub (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

غير متوفر

DVI

لا

DVI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

غير متوفر

HDMI

نعم (2ea)

HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

2560 × 1440 بتردد 75 هرتز

منفذ شاشة العرض

نعم (1ea)

إصدار DP

1.4

DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

2560 × 1440 بتردد 75 هرتز

منفذ عرض صغير

لا

إصدار mDP

غير متوفر

mDP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

غير متوفر

Thunderbolt

لا

Thunderbolt(التوافق مع USB-C)

غير متوفر

Thunderbolt (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

غير متوفر

Thunderbolt (نقل البيانات)

لا

Thunderbolt (توفير الطاقة)

غير متوفر

USB-C

نعم (1 لكل وحدة)

USB-C (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

2560 × 1440 بتردد 75 هرتز

USB-C (وضع DP بديل)

نعم

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (توفير الطاقة)

96 واط

سلسلة تعاقبية

لا

منفذ صاعد USB

لا

منفذ هابط USB

نعم (2ea /ver3.0)

مدخل الصوت

لا

مدخل الميكروفون

لا

مخرج سماعة الرأس

نعم

مخرج الخط

لا

الصوت

مكبر الصوت

نعم

مخرج_السماعات (الوحدة)

5 واط

قناة_السماعة

قناتان

اتصال Bluetooth

لا

Maxx Audio

نعم

صوت باص قوي

لا

الطاقة

مدخل تيار متردد

100 - 240‏ فولط تيار متردد‏، 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة (النوع)

40 واط

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

190 واط

استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)

غير متوفر

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

أقل من 0.5 واط

استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

أقل من 0.3 واط

ميكانيكي

عمليات ضبط موضع شاشة العرض

الإمالة/الارتفاع/الدوران/التدوير/التمديد/الطي

قابلة للتعليق على الجدار

100x100 ملم

الأبعاد/الوزن

الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

714.3 × 635.5 × 470 مم

الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)

714.3 × 420.1 × 45.7 مم

الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)

821 × 507 × 240 مم

الوزن بالحامل

11.0 كجم

الوزن بدون الحامل

6.5 كجم

الوزن عند الشحن

15 كجم

الملحق

D-Sub

لا

DVI-D

لا

HDMI

نعم

منفذ شاشة

لا

mDP إلى DP

لا

Thunderbolt

لا

USB النوع C

نعم

USB النوع C إلى النوع A

لا

USB‏ A إلى B

لا

كابل منبع USB3.0

لا

صوت كمبيوتر شخصي

لا

وحدة التحكم عن بُعد

لا

غير ذلك (ملحق)

كابل تمديد تيار مستمر (أسود/1.4 م مع حامل)

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