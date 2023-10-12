Ergo عبارة عن ابتكار يريده أي أحد يقضي وقتًا كبيرًا على مكتبه. يساعد الحامل المتقدم تقنيًا وهندسيًا من LG على تعزيز الوضعية الجيدة من خلال مرونته العالية في التعديل وتمكين كل مستخدم من إنشاء محطة عمل مخصصة بشكل ممتاز.