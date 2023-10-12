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LG UltraFine™ Display Ergo

LG UltraFine™ Display Ergo: Designed Around You

تصميم يرتكز عليك

قم بتعزيز إنتاجيتك مع الابتكارات الجديدة من أجل الراحة في الاستخدام ومكان العمل.

جودة صورة استثنائية

3840 ‏x‏ 2160 UHD 4K IPS /‏ DCI-P3 بنسبة 95% (المعدل النموذجي) وHDR10

الراحة في الاستخدام

حامل مريح مع مشبك C / حركة كاملة للشاشة

راحة المستخدم

"™USB Type-C / تركيب سهل "

شاشة UHD 4K IPS

شاشة واضحة وكبيرة للراحة البصرية

مع DCI-P3 وHDR10 وLG UltraFine™ Ergo، تقدم جودة صورة استثنائية. شاشة IPS بدقة ‎4K وحجم 31.5 بوصة تقدم تجربة مشاهدة مريحة عن طريق تقليل التغير في اللون من زوايا الرؤية المختلفة.

UHD 4K IPS Display: Clear

Ergo stand, Full Movement of Display, Perfectly Follow Your Eye Level

حركة كاملة للشاشة

تتبع مستوى عينك بامتياز

المرونة الأفضل للحامل Ergo تقدم تعديلاً مريحًا موسعًا يشمل التمديد والسحب والدوران والالتفاف والارتفاع والإمالة إلى جانب تقديم وضع مثالي للشاشة من أجل تجربة أكثر راحة واستدامة للمستخدم.

تمديد / سحب 0~180 مم

الدوران ± 280˚

الارتفاع 0~130 مم

الالتفاف 90˚

الإمالة ± 25˚

*الأشكال أعلاه هي النطاق المتاح للميزات.

متوافق مع كل الوضعيات

Ergo عبارة عن ابتكار يريده أي أحد يقضي وقتًا كبيرًا على مكتبه. يساعد الحامل المتقدم تقنيًا وهندسيًا من LG على تعزيز الوضعية الجيدة من خلال مرونته العالية في التعديل وتمكين كل مستخدم من إنشاء محطة عمل مخصصة بشكل ممتاز.
Scene of Architect With Ergo
Scene of Memedia Gamer With Ergo
Scene of Photographer With Ergo
Scene of Architect With Ergo

Scene of Memedia Gamer With Ergo

Scene of Photographer With Ergo

Create a Perfectly Customized Workstation eg.Photographer, Creator, Office Worker
تجهيز مكتب دون تشابك

استخدم مكتبك بشكل كامل

يحتل تصميم Ergo المريح جزءًا صغيرًا جدًا من سطح المكتب ويساهم أيضًا في التركيب بسهولة أكبر. بمساعدة المستخدمين على إقامة بيئة خالية من التشابك، يقدم حل كابل USB-C الواحد من Ergo النقل السريع للبيانات وطاقة لشحن الكمبيوتر المحمول من خلال كابل واحد.

Usage of Stable

™‏‏‏USB Type-C‏

وصلة ثابتة وقوية

دعم الشاشة وتوصيل البيانات والطاقة (حتى 60 وات).

Usage of One Click Mount

تركيب بضغطة واحدة

Usage of C-Clamp

مشبك C وحلقة تثبيت

Usage of Easy Cable Management

إدارة الكابلات بسهولة

*للاطلاع على تعليمات التركيب التفصيلية، انظر دليل المنتج على صفحة الدعم على الموقع LG.com.

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