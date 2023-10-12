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جودة صورة استثنائية
3840 x 2160 UHD 4K IPS / DCI-P3 بنسبة 95% (المعدل النموذجي) وHDR10
الراحة في الاستخدام
حامل مريح مع مشبك C / حركة كاملة للشاشة
راحة المستخدم
"™USB Type-C / تركيب سهل "
شاشة واضحة وكبيرة للراحة البصرية
UHD 4K IPS Display: Clear
تمديد / سحب 0~180 مم
الدوران ± 280˚
الارتفاع 0~130 مم
الالتفاف 90˚
الإمالة ± 25˚
*الأشكال أعلاه هي النطاق المتاح للميزات.
متوافق مع كل الوضعيات
Ergo عبارة عن ابتكار يريده أي أحد يقضي وقتًا كبيرًا على مكتبه. يساعد الحامل المتقدم تقنيًا وهندسيًا من LG على تعزيز الوضعية الجيدة من خلال مرونته العالية في التعديل وتمكين كل مستخدم من إنشاء محطة عمل مخصصة بشكل ممتاز.
*للاطلاع على تعليمات التركيب التفصيلية، انظر دليل المنتج على صفحة الدعم على الموقع LG.com.
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