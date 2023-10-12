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شاشة Monitor Ergo نوع 21:9 Curved UltraWide™ QHD بحجم 37.5 بوصة+
(3840 × 1600)

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة Monitor Ergo نوع 21:9 Curved UltraWide™ QHD بحجم 37.5 بوصة+<br> (3840 × 1600)

38WQ88C-W

شاشة Monitor Ergo نوع 21:9 Curved UltraWide™ QHD بحجم 37.5 بوصة+
(3840 × 1600)

منظر أمامي مع ذراع الشاشة على اليمين
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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

37.5

الوضوح

3840 x 1600

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

21:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

الانحناء

2300R

معدل التحديث (Max.) [Hz]

75

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/دوران حول المحور/تمديد /تراجع

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraWide

سنة

2022

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/دوران حول المحور/تمديد /تراجع

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

160W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

48W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

21:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

240

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

الانحناء

2300R

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2291 x 0.2291

معدل التحديث (Max.) [Hz]

75

الوضوح

3840 x 1600

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

95.29

المقاس [Inch]

37.5

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

988 x 289 x 509

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

895.4 x 393.4 x 97.4

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

895.4 x 763.6 x 513.3(↑) 895.4 x 633.6 x 513.3(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

16.2

الوزن بدون الحامل [kg]

6.4

الوزن مع الحامل [kg]

11.1

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync

السطوع التلقائي

نعم

تبديل المدخل التلقائي

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

ضعف الالوان

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

PBP

2PBP

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

اكسسوارات اخرى

DC 1.4تمديد التوصيلm Black w/ , حامل حامل لغطاء المجسم, غطاء علوي, مفتاح ربط

USB-C

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

USB-C

نعم(1ea)

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (اقصى وضوح at Hz)

3840 x 1600 at 60Hz

USB-C (توصيل الطاقة)

90W

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

الصوت

Rich Bass

نعم

السماعات

10W x 2

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