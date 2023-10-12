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"19.5 20MK400H-B HD شاشات

المواصفات

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"19.5 20MK400H-B HD شاشات

20MK400A-B

"19.5 20MK400H-B HD شاشات

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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

19.5

الوضوح

1366 x 768

نوع الشاشة

TN

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

200

معدل التحديث (Max.) [Hz]

75

وقت الاستجابة

5ms (On/Off, لا تدعم OD)

تعديل شاشة العرض

امالة

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

شاشة كمبيوتر

سنة

2018

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة

جدار بطاولة متحركةmm

75 x 75

اكسسوارات

D-Sub

نعم

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

15.0W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (Typ)

13.0W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

الاتصال

D-Sub

نعم(1ea)

D-Sub (Hzالحد الأقصى لجودة الصورة بال )

1366 x 768 at 60Hz

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

160

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

200

عمق الالوان (عدد الالوان)

16.7M

تسلسل الألوان (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

معدل التباين (Min.)

360:1

معدل التباين (Typ.)

600:1

نوع الشاشة

TN

Pixel Pitch [mm]

0.3177 x 0.3070

معدل التحديث (Max.) [Hz]

75

الوضوح

1366 x 768

وقت الاستجابة

5ms (On/Off, لا تدعم OD)

المقاس [cm]

49.4

المقاس [Inch]

19.5

زاوية الرؤيا (CR≥10)

90º(R/L), 65º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

589 x 352 x 130

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

463.8 x 276.4 x 38.4

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

463.8 x 366.5 x 181.9

الوزن خلال الشحن[kg]

3.4

الوزن بدون الحامل [kg]

2

الوزن مع الحامل [kg]

2.3

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

ضعف الالوان

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

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