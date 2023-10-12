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شاشة الألعاب UltraGear™
شاشة ultragear من إل جي هي العتاد القوي في الألعاب

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تعزز UltraGear™‎ من إل جي، التي تمثل العتاد القوي للغاية، فرصك في الفوز.

السرعة

لوحة IPS بمعدل استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GtG)، ومعدل تحديث 144 هرتز

الألوان

HDR10 sRGB 99% (قياسي)

التقنية

تقنية AMD FreeSync™ الفائقة
شاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG))

مصممة لتقديم سرعة مذهلة

تتيح لك شاشة IPS ذات وقت الاستجابة المذهل البالغ 1 مللي ثانية مقارنةً بشاشات TN، التي توفر أقل بقايا للصور ووقت استجابة سريعًا، الاستمتاع بتجربة ألعاب جديدة كليًا.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع شاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 5 مللي ثانية (الصورة اليسرى) وشاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG)).
معدل التحديث 144 هرتز

حركة انسيابية للألعاب

تتيح السرعة الفائقة لمعدل التحديث الذي يبلغ 144 هرتز للاعبين رؤية الإطارات التالية بسرعة وعرض الصورة بسلاسة. إذ تتسنى للاعبين الاستجابة السريعة لتحركات المنافسين والتصويب على الأهداف بسهولة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة معدل التحديث البالغ 60 هرتز (الصورة اليسرى) مع معدل التحديث البالغ 144 هرتز.
مشهد الألعاب بألوان ثرية وتباين رائع على الشاشة التي تدعم hdr10 مع نطاق ألوان srgb بمعدل � (المعدل النموذجي)

HDR10 مع نطاق ألوان sRGB بنسبة � (المعدل النموذجي)

خُض القتال الفعلي بألوان واقعية

تدعم هذه الشاشة معيار HDR10 مع نطاق ألوان sRGB بمعدل � (المعدل النموذجي) لتمكين الغمر البصري الواقعي بالألوان الثرية والتباين الرائع. أيًا كان ميدان المعركة، فإنها تستطيع أن تساعد اللاعبين في رؤية الألوان الدرامية التي يقصد مطورو اللعبة تقديمها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

تقنية AMD FreeSync™ Premium

أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة

مع تقنية FreeSync™ Premium، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. وهي تتخلص من تقطُّع الشاشة واقتصاصها تقريبًا.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل ميزة AMD FreeSync™ Premium.

تصميم عصري

استمتع بالأناقة والفخامة والتجربة الغامرة

استمتِع بتجربة ألعاب معززة بفضل التصميم الجذاب عديم الحواف فعليًا للشاشة. كما يمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة لمساعدتك على اللعب بطريقة أكثر توفيرًا للراحة.

شاشة بتصميم أنيق وبلا حدود تقريبًا مع حامل يمكن ضبط إمالته

مقارنة بين مشهدي لعب في الوضع التقليدي ووضع المزامنة الديناميكية للحركة مع تأخير مخفض في الإدخال

Dynamic Action Sync

استمتع برد فعل أسرع مع الخصوم

يتم الحد من تأخر الإدخال باستخدام Dynamic Action Sync حتى تساعد اللاعبين في استغلال اللحظات الحاسمة فورًا.

مقارنة بين مشهدي ألعاب في الوضع التقليدي ووضع black stabilizer الذي يوفر رؤية أفضل في المشهد نفسه

Black Stabilizer

هاجم أولاً في الظلام

يساعد Black Stabilizer اللاعبين في تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة من المواقف التي ينبعث فيها الوميض.

مقارنة بين مشهدي ألعاب في الوضع التقليدي ووضع crosshair الذي يساعد في التصويب بشكل أفضل

Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت نقطة الهدف في المنتصف لتعزيز دقة الإطلاق.

*الصور بالأعلى الموضوعة على الجانب الأيسر تبين الوضع التقليدي الذي لا يدعم الميزة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

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