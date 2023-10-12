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شاشة ألعاب منحنية'' بمقاس 27 بوصة مزودة بتقنية UltraGear™ Nano بسرعة استجابة (IPS) تبلغ 1 مللي ثانية (GtG)
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
27
-
الوضوح
-
2560 x 1440
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
الأبعاد
-
16:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
144
-
وقت الاستجابة
-
1ms (GtG at Faster)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
UltraGear
-
سنة
-
2019
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
55W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
اقل من 0.5W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
51W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
الأبعاد
-
16:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
280
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
1.07B
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
معدل التباين (Min.)
-
700:1
-
معدل التباين (Typ.)
-
1000:1
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2331 x 0.2331
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
144
-
الوضوح
-
2560 x 1440
-
وقت الاستجابة
-
1ms (GtG at Faster)
-
المقاس [cm]
-
68.5
-
المقاس [Inch]
-
27
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
717 x 247 x 477
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
614.2 x 364.8 x 56.3
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
614.2 x 619.2 x 410.8
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
11.4
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
4.2
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
8.1
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
Crosshair
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
امان من الرمش
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
تكنولوجيا Nano IPS
-
نعم
-
NVIDIA G-Sync™
-
G-SYNC توافق
-
نمط القراءة
-
نعم
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
مدخل الديسبلاي
-
نعم
-
اكسسوارات اخرى
-
Grommet, LG Cover Sheet
-
DisplayPort
-
نعم(1ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
نعم(2ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
3-pole صوت فقط
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