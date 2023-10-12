شاشة الألعاب UltraGear™ OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD و240 هرتز، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))

*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وزمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر 2022، فهي ذات معدل تحديث 240 هرتز و0.03 مللي ثانية، من بين شاشات الألعاب بتقنية OLED.

*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

**تغطية لونية بنسبة نموذجية تصل إلى %98.5 بحد أدنى %90 من ألوان DCI-P3