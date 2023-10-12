About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
شاشة الألعاب UltraGear™ OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD و240 هرتز، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

أماكن الشراء

شاشة الألعاب UltraGear™ OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD و240 هرتز، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))

27GR95QE-B

شاشة الألعاب UltraGear™ OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD و240 هرتز، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))

front view
في حب الألعاب، بلا حدود.

في حب الألعاب، بلا حدود

أول شاشة ألعاب في العالم بمعدل تحديث 240 هرتز وبتقنية OLED، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))

الشاشة

شاشة بدقة QHD (تبلغ 2560 × 1440) وتقنية OLED مقاس 27 بوصة
HDR10 / DCI-P3 98.5%**
مقاومة التوهج / انخفاض درجة الانعكاس

السرعة

معدل التحديث 240 هرتز
زمن الاستجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))
دقة QHD بمعدل تحديث 240 هرتز عند توصيل الشاشة عبر منفذ HDMI 2.1

التكنولوجيا

متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC‎®‎
تقنية AMD FreeSync™ Premium

*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وزمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر 2022، فهي ذات معدل تحديث 240 هرتز و0.03 مللي ثانية، من بين شاشات الألعاب بتقنية OLED.
*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
**تغطية لونية بنسبة نموذجية تصل إلى %98.5 بحد أدنى %90 من ألوان DCI-P3

شاشة بتقنية OLED ودقة QHD مقاس 27 بوصة

شاشة بتقنية OLED ودقة QHD مقاس 27 بوصة

صُممت لتمنحك تجربة ألعاب غامرة للحواس

يتم تركيب شاشات OLED على شاشات ألعاب مقاس 27 بوصة مع دعم النطاق اللوني الواسع لـ HDR10 وDCI-P3 بنسبة �.5 (نموذجي). ولهذا السبب، يمكن أن تساعد شاشة ™LG UltraGear اللاعبين على دخول عالم اللعبة بشكل أكثر إبهارًا.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تقنية OLED ذاتية الإضاءة.

تقنية OLED ذاتية الإضاءة

توفر تقنية OLED بالبكسل ذاتية الإضاءة تجربة ألعاب أكثر إغمارًا للعب، بفضل عرض ألوان غنية ونسبة التباين العالية فضلاً عن زمن الاستجابة السريع.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • LED
  • شاشة OLED

تقنية OLED بنسبة تباين 1.5 مليون : 1

بفضل نسبة التباين العالية التي تبلغ 1500000:1، يستطيع اللاعب الاستمتاع تقريبًا بجميع الألوان والمؤثرات البصرية للعبة كما طورها المصممون بالضبط.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تعدُّ 1.5 م:1 هي نسبة التباين عند %25 من APL (متوسط مستوى الصورة).

مقاومة التوهج وانخفاض درجة الانعكاس.

مقاومة التوهج وانخفاض الانعكاس

استمتع بجمع خصائص لعبتك

باستخدام تقنية مقاومة التوهج وانخفاض الانعكاس، تقدم الشاشة تجربة مشاهدة أفضل في أي مكان عن طريق تقليل التشتت حتى في البيئة عالية الإضاءة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

 

هذا المنتج حاصل على شهادة اعتماد من UL. لقد تم تقييم عينات من هذا المنتج من قِبل UL، فضلاً عن تلبية متطلبات التحقق المعمول بها، الخاصة بـ [Low Blue Light Hardware Solution Platinum].

*لقد تم اعتماد لوحات LG OLED باعتبارها خالية من الوميض وغير مسببة للانزعاج، وذلك من قِبل UL.
*رقم الشهادة (Low Blue Light Hardware Solution Platinum): V745051.
*شروط إصدار الشهادة: مستوى انبعاث LBL (40% أو أقل).

شاشة OLED بسرعة تحديث 240 هرتز وزمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من رمادي إلى رمادي (GtG))

شاشة OLED بسرعة تحديث 240 هرتز وزمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من رمادي إلى رمادي (GtG))

سرعة مدوية، لأسرع شاشة OLED في مجموعة UltraGear

توفر شاشة ™UltraGear الجديدة من LG سرعة فائقة بمعدل تحديث 240 هرتز وزمن استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية (GtG) على شاشة OLED.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وزمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر 2022، فهي ذات معدل تحديث 240 هرتز و0.03 مللي ثانية، من بين شاشات الألعاب بتقنية OLED.
*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.

سرعة مُذهلة، إذ يبلُغ معدل التحديث 240 هرتز، مع تقنية OLED

تتيح السرعة الهائلة لمعدل التحديث الذي يبلغ 240 هرتز للاعبين رؤية الإطارات التالية بسرعة وعرض الصورة بسلاسة. إذ تتسنى للاعبين الاستجابة السريعة لتحركات المنافسين والتصويب على الأهداف بسهولة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وزمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر 2022، فهي ذات معدل تحديث 240 هرتز و0.03 مللي ثانية، من بين شاشات الألعاب بتقنية OLED.
*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.

سرعة مدوية
زمن الاستجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))

بفضل زمن الاستجابة الذي يبلغ 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي GtG) وميزة تقليل الضبابية وعرض الأجسام بوضوح، تتيح لك الشاشة الاستمتاع بلعبتك وسلاسة الحركة وانسيابية المؤثرات البصرية الخيالية.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.

شاشة OLED بدقة QHD ومعدل تحديث 240 هرتز عند توصيل الشاشة عبر منفذ HDMI 2.1.

شاشة OLED بدقة QHD ومعدل تحديث 240 هرتز عند توصيل الشاشة عبر منفذ HDMI 2.1

زِد ثراء الصورة أثناء اللعب باستخدام شاشات OLED

يمكن تشغيل شاشة 27GR95QE بمعدل تحديث 240 هرتز عبر منفذ HDMI 2.1. ويعني هذا أنّه يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة اللّعب بدقة QHD ومعدل تحديث 240 هرتز سواءً كان التوصيل عبر منفذ DisplayPort أو HDMI.

*تدعم معدل تحديث سريع يصل إلى 240 هرتز. يلزم توفر بطاقة رسومية تدعم منفذHDMI 2.1 وكابل HDMI 2.1 (ملحق في العبوة) لتعمل الشاشة على نحو سليم.
*تُباع البطاقة الرسومية بشكل منفصل.
* اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.

تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على تجربة ألعاب الفيديو

تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على تجربة ألعاب الفيديو

متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC‎®‎

تتميّز شاشة 27GR95QE بتوافقها مع تقنية G-SYNC®‎ التي تم اختبارها والتحقّق منها رسميًا بواسطة شركة NVIDIA لتمنحك تجربة ألعاب متميزة تحد كثيرًا من تقطيع الصورة وتذبذب الصوت.

 تقنية AMD FreeSync™ Premium

مع تقنية FreeSync™ Premium، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. تحد كثيرًا من تقطيع الصورة وتذبذب الصوت.

تصميم لراحة اللاعب

استمتع بتجربة ألعاب معززة مع الإضاءة السداسية الجديدة والتصميم عديم الحواف فعليًا من أربعة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للتعديل إمكانية الدوران وضبط الإمالة والارتفاع والمحور، ما يتيح لك ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.

تصميم لراحة اللاعب

الدوران

تصميم لراحة اللاعب

ضبط الإمالة والارتفاع

تصميم لراحة اللاعب

دوران حول المحور

تصميم لراحة اللاعب

تصميم بدون حواف

تصميم لراحة اللاعب

وحدة التحكم عن بُعد لشاشة UltraGear™‎.

وحدة التحكم عن بُعد لشاشة UltraGear™‎

اضبط الإعدادات وتحكَّم في الشاشة
في وقت واحد

باستخدام وحدة التحكم عن بُعد لشاشة UltraGear™‎، يمكنك بكل سهولة ضبط إعدادات الشاشة والتحكم فيها بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها، وضبط الصوت، وتغيير الوضع، وما شابه ذلك.

*وحدة التحكم عن بُعد مضمَّنة في العبوة.

مخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب.

مخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب

مكون إضافي
لمؤثرات صوتية غامرة

استمتع بالألعاب مع إجراء دردشة صوتية عن طريق الاتصال بسهولة عبر مخرج سماعة الرأس رباعي الأقطاب. كما يمكنك أن تحظى بإحساس يغمر جميع حواسك من خلال الصوت الافتراضي ثلاثي الأبعاد عبر سماعة الرأس DTS:‏X.

*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.

أوضاع مخصصة لإضفاء طابع خاص على اللعبة

واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة والتحكم عبر الشاشة لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، يرجى زيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

احمِ شاشتك باستخدام OLED Care

تساعد OLED Care على منع استمرار ظهور الصورة بعين المشاهد، واحتراق الشاشة، الذي يحدث عندما تتغير الصورة الجديدة بعد عرض صورة ثابتة عالية التباين لفترة طويلة.

*هذه الميزة متاحة فقط كميزة لوحدة التحكم عن بُعد المضمنة في العبوة.

Dynamic Action Sync

باستخدام تقنية Dynamic Action Sync، يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.

Black Stabilizer

يساعد Black Stabilizer اللاعبين في تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة من المواقف التي ينبعث فيها الوميض.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف في المنتصف لتعزيز دقة الإطلاق.

عداد الإطارات في الثانية

سيتيح لك عداد FPS معرفة مدى جودة تحميل كل شيء. سواء كنت تقوم بالتحرير أو ممارسة الألعاب أو مشاهدة فيلم، فإن كل إطار له أهمية خاصة، وباستخدام FPS Counter، ستحصل على بيانات عما يهمك في الوقت الفعلي.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تفعيل عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.

حزمة LG Calibration Studio.

حزمة LG Calibration Studio

عرض أحدث الألوان بدقة فائقة

احصل على أداء فريد للألوان باستخدام "معايرة الأجهزة" من خلال LG Calibration Studio، واستمتِع بطيف واسع من الألوان والأداء المتناسق في شاشات OLED بدقة QHD من LG.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*البرنامج ومستشعر المعايرة غير ملحقينفي عبوة الشاشة. لتنزيل أحدث إصدار من برنامج LG Calibration Studio، يرجى زيارة موقع LG.COM

طباعة

المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

26.5

الوضوح

2560 x 1440

نوع الشاشة

OLED

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

200

معدل التحديث (Max.) [Hz]

240

وقت الاستجابة

0.03ms (GtG)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/دوران حول المحور/محور

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

2023

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/دوران حول المحور/محور

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

94W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

74W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

160

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

200

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

معدل التباين (Typ.)

1500000:1

نوع الشاشة

OLED

Pixel Pitch [mm]

0.2292 x 0.2292

معدل التحديث (Max.) [Hz]

240

الوضوح

2560 x 1440

وقت الاستجابة

0.03ms (GtG)

المقاس [cm]

67.32

المقاس [Inch]

26.5

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

808 x 181 x 532

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

604.4 x 350.6 x 45.3

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

604.4 x 574.4 x 258(↑) 604.4 x 464.4 x 258(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

11

الوزن بدون الحامل [kg]

5.05

الوزن مع الحامل [kg]

7.35

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

تبديل المدخل التلقائي

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

ضعف الالوان

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

FPS Counter

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC توافق

اخرى (خصائص)

Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)

نمط القراءة

نعم

RGB LED اضاءة

Hexagon اضاءة

وضع توفير الطاقة

نعم

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

VRR

نعم

الصوت

DTS HP:X

نعم

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

YES (ver 2.1)

اكسسوارات اخرى

حامل كبل حامل ، مفك براغي

التحكم عن بعد

نعم

USB A to B

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

4-pole صوت ومايكرفون

SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

نعم

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

اشترِ مباشرةً

front view

27GR95QE-B

شاشة الألعاب UltraGear™ OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD و240 هرتز، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))

بحث عبر الإنترنت