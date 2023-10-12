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شعار UltraGear من إل جي.
ابتكار يتجاوز حدود المألوف في الألعاب

ابتكار يتجاوز حدود المألوف في الألعاب

أحدث ما تم التوصل إليه في شاشات الألعاب. أكمل تجهيز محطة المعركة باستخدام شاشة الألعاب UltraGear™‎ المتميزة من إل جي. توفر هذه الشاشة، التي صُممت للاعبين على وجه الخصوص، أحدث الأجهزة والمواصفات ووسائل الراحة بالإضافة إلى التصميم الأنيق والتجربة الحسية. مع الميزات التي تركز على الألعاب مثل توافق NVIDIA® G-SYNC®‎ والتخصيص على مستوى المحترفين، تيقَّن من حصولك على ميزة إضافية.

السرعة

165Hz
1ms MBR

اللون

31.5" QHD (2560 x 1440)
HDR10 y sRGB 95% (Típ.)

التقنية

AMD FreeSync™ Premium
معدل تحديث 165 هرتز

حركة انسيابية للألعاب

تتيح السرعة الفائقة لمعدل التحديث الذي تبلغ 165 هرتز للاعبين رؤية الإطارات التالية بسرعة وعرض الصورة بسلاسة. يمكن للاعبين الاستجابة بسرعة لتحركات المنافسين والتصويب على الأهداف بسهولة.

حركة انسيابية للألعاب

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) مع معدل التحديث 165 هرتز.
سرعة مذهلة تحقق النصر
تقليل ضبابية الحركة (MBR) بمقدار 1 مللي ثانية

سرعة مذهلة تحقق النصر

يضمن تقليل ضبابية الحركة (MBR) بمقدار 1 مللي ثانية ممارسة الألعاب بسلاسة أكبر، مع تقليل الضبابية والظلال. يمكن أن تقدم الكائنات الأكثر ديناميكية وسرعة وسط كل حركة ميزة تنافسية للاعبين.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يؤدي تنشيط ميزة تقليل ضبابية الحركة (MBR) بمقدار 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية معها: NVIDIA® G-SYNC®‎‏ / AMD FreeSync™‎‏ / DAS (مزامنة الحركة الديناميكية) / الحماية من الوميض
*قد يظهر وميض في أثناء تنشيط ميزة تقليل ضبابية الحركة (MBR) بمقدار 1 مللي ثانية.

خُض القتال الفعلي بألوان واقعية
HDR10 مع نطاق ألوان sRGB بنسبة 95% (المعدل النموذجي)

خُض القتال الفعلي بألوان واقعية

تدعم هذه الشاشة معيار HDR10 مع نطاق ألوان sRGB بمعدل 95% (المعدل النموذجي) لتمكين الغمر البصري الواقعي بالألوان الثرية والتباين الرائع. أيًا كان ميدان المعركة، يستطيع اللاعبون رؤية كل الألوان الدرامية التي يقصد مطوّرو اللعبة تقديمها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC‎®

احصل على ميزة مع توافق NVIDIA® G-SYNC®‎

توافق NVIDIA G-SYNC المعتمد رسميًا. يُترجم ذلك إلى سرعة وسلاسة أكبر في الألعاب التي تم اختبارها لتقليل تقطُّع الشاشة، مع تقليل الاقتصاص وتأخر الإدخال. لا تفوّت أي إطار من الأحداث وأنت تحقق انتصاراتك بمعدلات تحديث من دون تأخير.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين وضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل توافق NVIDIA® G-SYNC®‎.

تقنية AMD FreeSync ™ Premium

أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة

مع تقنية FreeSync™ Premium، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. وهي تتخلص من تقطُّع الشاشة واقتصاصها تقريبًا.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل ميزة AMD FreeSync™ Premium.

يقدم وضع Dynamic Action Sync®‎ الحركة بصورة واقعية

يقدم وضع Dynamic Action Sync®‎ الحركة بصورة واقعية

اقترب من المجريات الفورية في الألعاب لأقصى حد. يرتقي Dynamic Action Sync بتجربة اللعب إلى المستوى الاحترافي. استجب للحركة وللخصوم ولكل لحظة بأدنى حد من تأخر الإدخال وبأداء لا يصدق.
اطلع على التفاصيل في الظلام مع Black Stabilizer®‎

اطلع على التفاصيل في الظلام مع Black Stabilizer®‎

لن يحل الظلام عليك في اللعب مطلقًا. Black Stabilizer هو حليفك في الهجوم أو الدفاع ضد الأعداء المختبئين في الظلام. فهو يقدم تجربة ألعاب احترافية لتحسين الرؤية والربح في المنافسة.

تقدم ميزة Crosshair®‎ أفضلية الدقة

تقدم ميزة Crosshair®‎ أفضلية الدقة

الدقة هي أساس اللعب مع ميزة Crosshair®‎. تمنحك الشعيرات المتقاطعة المعروضة في المنتصف رؤية محسّنة ودقة احترافية لزيادة الدقة في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.

*الصور بالأعلى الموضوعة على الجانب الأيسر تبين الوضع التقليدي الذي لا يدعم الميزة.

تصميم عصري

استمتع بالأناقة والفخامة والتجربة الغامرة

استمتع بتجربة ألعاب معززة بتصميم يخطف الأبصار من دون حواف فعليًا. كما يمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة لمساعدتك على اللعب بطريقة أكثر توفيرًا للراحة.

استمتع بالأناقة والفخامة والتجربة الغامرة

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