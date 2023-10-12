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شاشة ألعاب ™‎LG UltraGear
شاشة Ultragear من إل جي عدتك الأقوى للألعاب

كن مغير قواعد اللعبة

تعزز LG UltraGear™‎، والتي تعتبر عتادًا قويًا للغاية، فرصك في الفوز.

السرعة

Body Copy can be up to 250 characters.

جودة الصورة

Body Copy can be up to 250 characters.

الميزة

Body Copy can be up to 250 characters.
معدل تحديث يبلغ 165 هرتز

حركة الألعاب الانسيابية

تتيح السرعة الفائقة البالغة 165 هرتز للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.

حركة سلسة للألعاب بمعدل تحديث 165 هرتز مقارنة بمعدل تحديث 60 هرتز

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 165 هرتز.
تقليل التشويش والظلال في الألعاب مع 1 مللي ثانية Mbr

1 مللي ثانية MBR

سرعة لا تصدق للنصر

سرعة 1 مللي ثانية MBR تساعد على سلاسة اللعبة، لتقليل الضبابية والظلال. يمكن للأشياء الديناميكية وسريعة الوتيرة وسط كل الأحداث أن تمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*يؤدي تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تنشيطها: AMD FreeSync™ / DAS (مزامنة حركة ديناميكية) / وميض آمن

*قد يحدث وميض مع تشغيل 1 مللي ثانية MBR.

مشهد ألعاب بألوان غنية وتباين على الشاشة تدعم Hdr10 وSrgb 95% (نموذجي)
HDR10 مع sRGB 95% (المعدل النموذجي)

اشعر بالقتال الفعلي بألوان حقيقية

تدعم هذه الشاشة HDR10 مع sRGB 95% (المعدل النموذجي) مما يتيح الانغماس البصري الواقعي مع الألوان الغنية والتباين. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن تساعد هذه الشاشة اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي يقصدها مطورو اللعبة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

AMD FreeSync™ Premium

صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة

مع تقنية FreeSync™ Premium‎، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.

تصميم عصري

أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك

عزز تجربة الألعاب الخاصة بك بتصميم لافت للنظر وبلا حدود تقريبًا. يمكن ضبط القاعدة لتغيير ارتفاع الشاشة وإمالتها ومحورها لمساعدتك على ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.

شاشة بتصميم أنيق بلا حدود تقريبًا مع حامل قابل لضبط الارتفاع والإمالة والدوران المحوري

مقارنة بين مشهدين في الوضع التقليدي ووضع التقاطع الذي يساعد على الاستهداف بشكل أفضل

Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.

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