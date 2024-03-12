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شاشة مع webOS سمارت IPS بدقة Full HD مقاس 31.5 بوصة
*منذ عام 2024، تم تغيير الاسم التجاري لشاشة "LG SMART Monitor" لتصبح "LG MyView Smart Monitor". حسب وقت الشراء، قد يتم تسمية الطراز نفسه باسم LG SMART Monitor على العلبة والدليل
عمل أكثر ذكاء ولعب أكثر متعة
تم تصميم شاشتنا الذكية لمكتبك المنزلي وللترفيه. شاهد المحتوى المفضل لديك دون عناء مع العديد من تطبيقات البث، وقم بإعداد بيئة مكتب منزلي على الفور، باستخدام جهاز كمبيوتر متصل أو بدون جهاز كمبيوتر.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
صفحة رئيسية جديدة لـ webOS 23
الاكتشافات الشخصية في انتظارك
مع webOS 23، استكشف العديد من المحتويات مع خدمات البث المدمجة مثل Netflix وPrime Video وDisney+ وYouTube وApple TV. يمكنك أيضًا الحصول على توصيات محتويات مخصصة والاستمتاع بالتطبيقات المدمجة مثل الموسيقى والرياضة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف خدمات وتطبيقات البث المدمجة حسب البلد.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.
واجهات مستخدم جديدةالبحث بسرعة. الانغماس في التجربة.
يمكنك إدارة التطبيقات وبطاقات الخدمة بسهولة مع webOS 23 الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى التطبيقات الحديثة والتحقق من الإشعارات بسرعة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
الموسيقىمنسقة حسب ذوقك
استمتع بالموسيقى المخصصة بسلاسة مع مكبرين صوت استريو بقدرة 5 واط. يمكنك البحث عن الموسيقى بسهولة والوصول إلى الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا بسرعة. كما أنه يوصي بالأغاني الرائجة بناءً على تفضيلاتك.
الرياضةتابع فرقك المفضلة
ادعم فريقك مع الخدمة المُخصصة. تُعرض آخر أخبار فريقك الرياضي المفضل، بناءً على ملفك الشخصي.
*لا تشمل العبوة جهاز التحكم عن بعد Magic Remote (يُباع بشكل منفصل).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
*مُساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي: تختلف الكلمات الأساسية الموصى بها وفقًا لتطبيق Foreground والوقت. ولا يمكن توفير الكلمات الرئيسية لخدمة "من أجلك - For you" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغات الطبيعية (NLP) بلغتها الأصلية.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
*تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.
*كيفية الاتصال بلوحة تحكم ThinQ: الخطوة 1. قم بتثبت تطبيق LG ThinQ على جوالك، ثم قم بتسجيل أجهزتك. الخطوة 2. قم بتوصيل الأجهزة المُسجلة في تطبيق LG ThinQ بلوحة تحكم ThinQ.
*قد تظهر الشاشة الذكية (Smart Monitor) على أنها "تلفزيون" عند إضافة جهاز على تطبيق ThinQ. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك تغيير اسم المنتج. (إعدادات الجهاز (Device Settings) → تعديل اسم الجهاز (Edit Nickname)).
استخدم هاتفك كجهاز تحكم عن بعد
باستخدام تطبيق ThinQ، يمكنك استخدام ميزات التحكم عن بعد الرئيسية، مثل التشغيل/إيقاف التشغيل وتغيير القنوات والبحث عن المحتوى.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تحتاج إلى توصيل شاشة LG Smart Monitor بتطبيق ThinQ حتى يعملا كما ينبغي.
*قد تختلف الصور المعروضة على الشاشة عن صور التطبيق الفعلي. قد تختلف الخدمات حسب المنطقة/البلد أو إصدارات التطبيق.
*يمكنك تغيير إعدادات اللغة والمنطقة لـ 22 لغة مُستخدمة في 146 دولة: الإنجليزية / الكورية / الإسبانية / الفرنسية / الألمانية / الإيطالية / البرتغالية / الروسية / البولندية / التركية / اليابانية / العربية (السعودية / الإمارات العربية المتحدة) / الفيتنامية / التايلاندية / السويدية / التايوانية / الإندونيسية / الدنماركية / الهولندية / النرويجية / اليونانية / الإسرائيلية (على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية/الإنجليزية).
*Apple والعلامات والشعارات المتعلقة بها هي علامات تجارية خاصة بشركة Apple Inc. قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلد والمنطقة.
*الشاشة متوافقة مع AirPlay 2، وHomeKit. يتطلب إصدار iOS 12.3 أو ما هو أحدث، أوmacOS 10.14.5 أو ما هو أحدث.
*Screen Share: هذه الخاصية مدعوة على نظام تشغيل Android أو Windows 8.1 فما أحدث.
*قم بتوصيل جهازك بنفس شبكة Wi-Fi التي تتصل بها الشاشة.
شاشة Full HD IPS
ألوان زاهية، صورة دقيقة وحادة
الشاشة عالية الدقة Full HD (1920 × 1080) مقاس 31.5 بوصة تتيح لك الاستمتاع بجودة صورة رائعة من خلال توفير دقة الألوان والتباين البصري والحدة. كما تتيح لك لوحة IPS الاستمتاع بزوايا واسعة تصل إلى 178 درجة.
تصميم بسيط
تصميم أنيق موفر للمساحة
هيكل الإطار النحيف من الجوانب الأربعة والشكل المسطح النحيف للحامل يمتزجان مع مكتبك أو منزلك، وهو ما يشغل الحد الأدنى من المساحة. ويتيح تجربة مشاهدة مثالية من خلال تعديل الإمالة بشكل مريح.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تشمل العبوة كابل HDMI.
كل المواصفات
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