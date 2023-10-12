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شاشة ألعاب منحنية UltraGear™ OLED مقاس 45 بوصة بدقة WQHD مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية
السرعة العالية التي تحتاج إليها
انغمس في لحظات الإثارة واستمتع بها بفضل شاشة LG UltraGear™ الكبيرة مقاس 45 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، وجودة الصورة المذهلة التي توفرها تقنية LG OLED. وستمنحك الشاشة ميزة تنافسية بفضل معدل تحديثها البالغ 240 هرتز وزمن استجابتها البالغ 0.03 مللي ثانية واللذين لم يسبق لهما مثيل على شاشات OLED. ومع شاشة OLED المنحنية التي تتميز بدرجة الانحناء 800R الدراماتيكية، ستشعر أن الحركة والإثارة تحيطان بك من كل زاوية.
الشاشة
شاشة 45 بوصة بتصميم منحني ونسبة باعية تبلغ 21:9 (800R)
تصميم قائم على الألعاب
الإمالة/الارتفاع/ الدوران للتعديل
الصورة
OLED
HDR10 / DCI-P3 98.5%
مقاومة للوهج / انعكاس منخفض
السرعة
معدل تحديث يبلغ 240 هرتز
وقت استجابة يبلغ.03 مللي ثانية
مزامنة تلاؤمية
*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط
*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط
ارتقِ بتجربتك مع صورة لا تشوبها شائبة
*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط
*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط.
**تغطية لونية بنسبة نموذجية تصل إلى %98.5 بحد أدنى %90 من ألوان DCI-P3
*صورة محاكية.
تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على ألعاب الفيديو
تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على ألعاب الفيديو
*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط.
**يدعم التوافق مع تقنية NVIDIA® G-SYNC® معدل تحديث متغيرًا في وحدات معالجة الرسومات من السلسلة GeForce GTX 10 والوحدات الأعلى في منفذ الشاشة، ووحدات معالجة الرسومات من السلسلة GeForce RTX 30 Series والوحدات الأعلى في منفذ HDMI 2.1.
*صورة محاكية
**بطاقة الرسومات التي تدعم منفذ DisplayPort 1.4 أو HDMI 2.1 مطلوبة لدعم معدل التحديث الذي يصل إلى 240 هرتز. تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.
مصممة لتحقيق الفوز
*صورة محاكية.
**تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل. بالنسبة إلى براءات اختراع DTS، راجع الموقع الإلكتروني http://patents.dts.com. صُنعت بموجب ترخيص من شركة DTS, Inc. أو الشركات التابعة لها. وعلامات DTS وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS Inc. في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. كل الحقوق محفوظة.
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
44.5
-
الوضوح
-
3440 x 1440
-
نوع الشاشة
-
OLED
-
الأبعاد
-
21:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
200
-
الانحناء
-
800R
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
240
-
وقت الاستجابة
-
0.03ms (GtG)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/دوران حول المحور
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
UltraGear
-
سنة
-
2023
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/دوران حول المحور
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
160W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
اقل من 0.5W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
129W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
تحكم مزدوج
-
نعم
-
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
-
نعم
-
الأبعاد
-
21:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
160
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
200
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
1.07B
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
معدل التباين (Typ.)
-
1500000:1
-
الانحناء
-
800R
-
نوع الشاشة
-
OLED
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.303 x 0.303
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
240
-
الوضوح
-
3440 x 1440
-
وقت الاستجابة
-
0.03ms (GtG)
-
المقاس [cm]
-
113
-
المقاس [Inch]
-
44.5
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
1100 x 550 x 317
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
992.7 x 457 x 218
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
992.7 x 647.7 x 362.5(↑) 992.7 x 537.7 x 362.5(↓)
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
16
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
8.6
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
10.9
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
تبديل المدخل التلقائي
-
نعم
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
ضعف الالوان
-
نعم
-
Crosshair
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
FPS Counter
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
HW معايرة
-
HWالمعايرة الجاهزة
-
NVIDIA G-Sync™
-
G-SYNC توافق
-
اخرى (خصائص)
-
Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)
-
PBP
-
2PBP
-
PIP
-
نعم
-
نمط القراءة
-
نعم
-
RGB LED اضاءة
-
Hexagon اضاءة
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
نعم
-
VRR
-
نعم
-
مدخل الديسبلاي
-
نعم
-
HDMI
-
YES (ver 2.1)
-
اكسسوارات اخرى
-
حامل كبل حامل ، مفك براغي
-
التحكم عن بعد
-
نعم
-
USB A to B
-
نعم
-
DisplayPort
-
نعم(1ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
نعم(2ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
4-pole صوت ومايكرفون
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
-
نعم
-
USB مخارج
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver3.0)
-
DTS HP:X
-
نعم
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45GR95QE-B
شاشة ألعاب منحنية UltraGear™ OLED مقاس 45 بوصة بدقة WQHD مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية