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24GN600-B

المواصفات

مراجعات

الدعم

24GN600-B

24GN600-B

24GN600-B

24GN600-B
طباعة

المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

23.8

الوضوح

1920 x 1080

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

معدل التحديث (Max.) [Hz]

144

وقت الاستجابة

1ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

2020

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

34W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

32W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

240

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

عمق الالوان (عدد الالوان)

16.7M

تسلسل الألوان (Min.)

sRGB 97% (CIE1931)

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2745 x 0.2745

معدل التحديث (Max.) [Hz]

144

الوضوح

1920 x 1080

وقت الاستجابة

1ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

60.4

المقاس [Inch]

23.8

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

601 x 384 x 129

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

540.8 x 323.8 x 42.8

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

540.8 x 408.9 x 180.5

الوزن خلال الشحن[kg]

5.22

الوزن بدون الحامل [kg]

3.5

الوزن مع الحامل [kg]

3.94

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

تبديل المدخل التلقائي

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

تقليل ضبابية الحركة

نعم

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

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