We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
متوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®
تم التحقق من التوافق مع G-SYNC® بواسطة NVIDIA®
تم اختبار الشاشة 27GP750 بواسطة NVIDIA وتم التحقق من توافقها مع تقنية G-SYNC®، مما يقلل من توقف الشاشة وتعطلها لتوفير تجربة ألعاب أسرع أكثر سلاسة.
AMD FreeSync™ Premium
صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة
مع تقنية FreeSync™ Premium، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.
It must be between 4 and 40 characters
Headline can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعب → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع)
IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)
مصممة لتوفير سرعة فائقة
في وجود تقنية IPS بمعدل 1 مللي ثانية مقارنةً بتقنية TN Speed، يتيح لك تقليل الظلال العكسية وتوفير وقت استجابة سريع الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).
*مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).
It must be between 4 and 40 characters
Headline can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
It must be between 4 and 40 characters
Headline can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
It must be between 4 and 40 characters
Headline can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بوضع "إيقاف التشغيل" (الصورة اليسرى) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®.
*مقارنة بوضع "إيقاف التشغيل" (الصورة اليسرى) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®.
It must be between 4 and 40 characters
Headline can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.
تصميم عصري
أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك
عزز تجربة الألعاب الخاصة بك بتصميم لافت للنظر وبلا حدود تقريبًا. ويمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة وارتفاعها ولفها لمساعدتك على اللعب بسهولة أكبر.
تصميم مريح مع ميزات ضبط الارتفاع والإمالة والدوران.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
It must be between 4 and 40 characters
Headline can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*يوضح الوضع التقليدي أن طراز إل جي غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
It must be between 4 and 40 characters
Headline can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
It must be between 4 and 40 characters
Headline can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.
Alt text
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.