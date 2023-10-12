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مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

السرعة
IPS 1 مللي ثانية (GtG)*
معدل تحديث 240 هرتز
اللون
HDR10
sRGB 99% (نموذجي)
التقنية
متوافقة ®NVIDIA® G-SYNCAMD FreeSync™ Premium
شاشة بتصميم بلا حدود فعليًا

تصميم بلا حدود فعليًا

شاشة قابلة للإمالة

إمالة

شاشة قابلة لضبط الارتفاع

الارتفاع

شاشة قابلة للدوران

دوران حول المحور

شاشة Ultragear من إل جي عتادك الأقوى للألعاب

كن مغير قواعد اللعبة

تعزز UltraGear™‎ من إل جي، والتي تعتبر عتادًا قويًا للغاية، فرصك في الفوز.
جرّب حركة الألعاب السلسة بمعدل تحديث 240 هرتز.
معدل تحديث يبلغ 240 هرتز

حركة الألعاب الانسيابية

تتيح السرعة الفائقة البالغة 240 هرتز للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.
مشهد ألعاب بألوان غنية وتباين على الشاشة تدعم HDR10 وsRGB‏ 99% (نموذجي)
HDR10 مع sRGB 99% (نموذجي)

اشعر بالقتال الفعلي بألوان حقيقية

تدعم هذه الشاشة HDR10 مع sRGB 99% (نموذجي) مما يتيح الانغماس البصري الواقعي مع الألوان الغنية والتباين. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن تساعد هذه الشاشة اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي يقصدها مطورو اللعبة.
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متوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎

تم التحقق من التوافق مع G-SYNC®‎ بواسطة NVIDIA®‎

تم اختبار الشاشة 27GP750 بواسطة NVIDIA وتم التحقق من توافقها مع تقنية G-SYNC®‎، مما يقلل من توقف الشاشة وتعطلها لتوفير تجربة ألعاب أسرع أكثر سلاسة.
AMD FreeSync™ Premium

صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة

مع تقنية FreeSync™ Premium‎، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.
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*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعب → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع)
IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)

مصممة لتوفير سرعة فائقة

في وجود تقنية IPS بمعدل 1 مللي ثانية مقارنةً بتقنية TN Speed، يتيح لك تقليل الظلال العكسية وتوفير وقت استجابة سريع الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بوضع "إيقاف التشغيل" (الصورة اليسرى) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.
تصميم عصري

أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك

عزز تجربة الألعاب الخاصة بك بتصميم لافت للنظر وبلا حدود تقريبًا. ويمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة وارتفاعها ولفها لمساعدتك على اللعب بسهولة أكبر.

تصميم مريح مع ميزات ضبط الارتفاع والإمالة والدوران.

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*يوضح الوضع التقليدي أن طراز إل جي غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

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