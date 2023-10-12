تتميز الشاشة بتقنية ضغط تدفق العرض VESA (DSC)، كما تدعم شاشة 27GP950 دقة 4K العالية، ومعدل التحديث عالي السرعة 144 هرتز (دائرة مفتوحة 160 هرتز) مع وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GtG)، بجانب التوافق مع HDR وG-SYNC® بالإضافة إلى تغطية ألوان تبلغ 10 بت من خلال وصلة منفذ الشاشة الفردية، وتقليل الفقد البصري.

الفقد البصري.