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وضع مزامنة الصوت
تجذبك إضاءة المجال 2.0 إلى عمق اللعبة مع تقليل إجهاد العين. تضيء شاشة 27GP950 وفقًا للأصوات الديناميكية بالألعاب في وضع مزامنة الصوت.
وضع مزامنة الفيديو
يضيء وضع مزامنة الفيديو بإضاءة المجال 2.0 وفقًا لألوان المؤثرات المرئية التي تظهر على الشاشة، مما يتيح لك الانغماس الكامل في اللعبة.
تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro
أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة
بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسهلة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الحركة، فهي تقلل فعليًا من الفواصل والتقطيع على الشاشة.
NVIDIA G-Sync® Compatible
متوافقة مع تقنية G-SYNC® ومعتمدة من قبل إنفيديا
اختبرت NVIDIA الشاشة 27GP950 وتحققت من توافقها مع تقنية G-SYNC®، ما يقلل من قص الصور وتقطيع الإطارات إلى أدنى حد ممكن للحصول على تجربة ألعاب أسرع وأكثر سلاسة.
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*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (Game Mode (وضع اللعب) ← Response Time (زمن الاستجابة) ← Faster Mode (وضع الأداء الأسرع).
**لتمكين معدل تحديث قدره 160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة، يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) وDisplayPort 1.4.
**لتمكين معدل تحديث قدره 160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة، يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) وDisplayPort 1.4.
استمتِع بالألوان الفائقة والسرعة القصوى في آنٍ واحد
باستخدام شاشة UltraGear™ 27GP950 الجديدة، يمكنك الاستمتاع بمستوى جديد تمامًا من الانغماس بكل حواسك في الألعاب بفضل دقة UHD 4K عالية الدقة والسرعة الفائقة.
تمسك الشخصية الرئيسية في UltraGear برمح طويل. التعبير عن الحركة الديناميكية بألوان مفعمة بالحيوية.
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*حدد الوضع الأسرع لتتمتع بوقت استجابة 1مللي ثانية (وضع الألعاب ← وقت الاستجابة ← الوضع الأسرع)
*يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم ضغط تدفق العرض من أجل عرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض .
*هذا المنتج يدعم ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
*يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم ضغط تدفق العرض من أجل عرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض .
*هذا المنتج يدعم ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
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*يدعم المنتج معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز (دائرة مفتوحة 160 هرتز). لكنها تدعم دقة 4K ومعدل التحديث المتغير (VRR) 120 هرتز عند استخدام كابل HDMI 2.1.
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*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
*العبوة لا تتضمن البرمجيات وجهاز استشعار المعايرة. تفضل بزيارة LG.COM لتنزيل أحدث إصدارات برمجيات استوديو معايرة إل جي.
*العبوة لا تتضمن البرمجيات وجهاز استشعار المعايرة. تفضل بزيارة LG.COM لتنزيل أحدث إصدارات برمجيات استوديو معايرة إل جي.
لوحة IPS بمعدل استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GTG)
مصممة لسرعة لا تصدق
أعد تخيل كل مشهد باستخدام تقنية IPS النابضة بالحياة وسريعة الاستجابة. تبلغ نسبة الشاشة 27 بوصة و16: 9 (3840 × 2160) ، تتميز شاشة UltraGear 4K Nano IPS من LG بألوان واقعية وحقيقية وتباين محسّن ووضوح وتفاصيل، مع توفير معدلات استجابة فائقة السرعة تبلغ 1 مللي ثانية. مميزات دون عيوب
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع IPS 5 مللي ثانية (الصورة اليسرى) وIPS 1 مللي ثانية (GTG).
*مقارنة السرعة مع IPS 5 مللي ثانية (الصورة اليسرى) وIPS 1 مللي ثانية (GTG).
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين معدل تحديث قدره 160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة، يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) وDisplayPort 1.4.
*لتمكين معدل تحديث قدره 160 هرتز عند كسر سرعة الشاشة، يجب استخدام بطاقة رسومية تدعم تقنية ضغط تدفق العرض (DSC) وDisplayPort 1.4.
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium Pro.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium Pro.
تصميم أنيق
تمتع بجمال المظهر والأناقة وتجربة المشاهدة الغامرة
استمتِع بتجربة ألعاب معززة بفضل التصميم الجذاب عديم الحواف فعليًا من الجوانب الأربعة للشاشة مع تقنية Oxide TFT. ويمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة وارتفاعها ولفها لمساعدتك على اللعب بسهولة أكبر.
تصميم مريح مع ميزات تعديل الارتفاع والإمالة والدوران.
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*يوضح الشكل التقليدي أن طرازات إل جي غير مدعومة في ميزة مزامنة العمل الديناميكي (DAS).
**الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
**الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*يجب استخدام بطاقة رسوميات تدعم تقنية ضغط تدفق العرض لعرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض .
*هذا المنتج يدعم تقنية ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
*هذا المنتج يدعم تقنية ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
إضاءة المجال 2.0
متعة البصر والسمع على حد سواء
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*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. وقد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح بها.
*مقارنة بين وضع "الإيقاف" (الصورة اليسرى) والتوافق مع تقنية G-SYNC® من إنفيديا®.
*مقارنة بين وضع "الإيقاف" (الصورة اليسرى) والتوافق مع تقنية G-SYNC® من إنفيديا®.
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*الفيديو المعروض هو لأغراض التوضيح فقط. قد تختلف تأثيرات الإضاءة الفعلية لتقنية Sphere Lighting 2.0 وفقًا للمحتويات وكل وضع.
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