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شاشة ألعاب IPS مقاس 27 بوصة FHD
كل المواصفات
-
متعدد (الحجم (بوصة))
-
27 بوصة
-
متعدد (نوع اللوحة)
-
IPS
-
متعدد (نطاق الألوان (CIE1931))
-
sRBG أكثر من %99
-
متعدد (عمق الألوان (عدد الألوان))
-
6 بت+A-FRC(8 بت)، 16.7 مليون لون
-
متعدد (مقياس خطوط البكسل (مم))
-
0.3114x0.3114
-
متعدد (نسبة العرض إلى الارتفاع)
-
16:09
-
متعدد (الدقة)
-
1080x1920
-
متعدد (السطوع (النوع))
-
250كانديلا/م2 (النوع)، 200 كانديلا/م2 (الحد الأدنى)
-
متعدد (نسبة التباين (الأصلية))
-
1000:1 (النوع)
-
متعدد (DFC)
-
ميجا
-
متعدد (GTG)
-
5 مللي ثانية (مرتفع)، 1 مللي ثانية مع تقليل ضبابية الحركة
-
متعدد (زاوية الرؤية (CR≥10 ))
-
178/178(CR≥10)
-
متعدد (علاج السطح)
-
بدون توهج، 3H
-
متعدد (منحنية)
-
غير متوفر
-
مدخل إشارة (D-Sub)
-
نعم
-
مدخل إشارة (DVI-D)
-
لا
-
مدخل إشارة (Composite)
-
لا
-
مدخل إشارة (S-Video)
-
لا
-
مدخل إشارة (Component)
-
لا
-
مدخل إشارة (SCART)
-
لا
-
مدخل إشارة (فتحة CI)
-
لا
-
مدخل إشارة (HDMI)
-
نعم (الإصدار 1.4)
-
مدخل إشارة (DisplayPort)
-
نعم (الإصدار 1.2)
-
مدخل إشارة (USB-C)
-
لا
-
مدخل إشارة ( موزع USB)
-
لا
-
مدخل إشارة (موقع المقبس)
-
خلفي (أفقي)
-
مدخل صوت (RCA)
-
لا
-
مدخل صوت (دخل صوت كمبيوتر شخصي)
-
لا
-
مدخل صوت (دخل ميكروفون)
-
لا
-
مدخل صوت (غير ذلك)
-
لا
-
مدخل صوت (موقع المقبس)
-
لا
-
مخرج صوت (RCA)
-
لا
-
مخرج صوت (خرج ميكروفون)
-
نعم
-
مخرج صوت (خرج خط)
-
لا
-
مخرج صوت (خرج بصري)
-
لا
-
مخرج صوت (غير ذلك)
-
لا
-
مخرج الصوت (موقع المقبس)
-
خلفي (أفقي)
-
النوع
-
لا
-
خرج صوت (واط)
-
لا
-
غير ذلك
-
لا
-
المدخل/المخرج (النوع)
-
المحول
-
المدخل/المخرج (مدخل)
-
100 - 240 فولط تيار متردد، 50/60 هرتز
-
المدخل/المخرج (مخرج)
-
19 فولط / 1.7 أمبير
-
الاستهلاك(تشغيل عادي (النوع))
-
يحدد لاحقًا
-
الاستهلاك (وضع سكون (الحد الأقصى))
-
أقل من 0.3 واط
-
الاستهلاك (إيقاف تشغيل التيار المباشر (الحد الأقصى))
-
أقل من 0.3 واط
-
D-sub (تردد أفقي)
-
30~83 كيلوهرتز
-
D-sub (تردد رأسي)
-
56~75 هرتز
-
D-sub (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))
-
1920×1080عند 75 هرتز
-
DVI-D (تردد أفقي)
-
لا
-
DVI-D (تردد رأسي)
-
لا
-
DVI-D (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))
-
لا
-
HDMI (تردد أفقي)
-
30~83 كيلوهرتز
-
HDMI (تردد رأسي)
-
56~75 هرتز
-
HDMI (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))
-
1920×1080عند 75 هرتز
-
DisplayPort (تردد أفقي)
-
30~83 كيلوهرتز
-
DisplayPort (تردد رأسي)
-
56~75 هرتز
-
DisplayPort (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))
-
1920×1080عند 75 هرتز
-
USB-C (تردد أفقي)
-
لا
-
USB-C (تردد رأسي)
-
لا
-
USB-C (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))
-
لا
-
كمبيوتر شخصي (D-sub)
-
1920×1080/75 هرتز
-
رقمي DVI-D / HDMI))
-
1920×1080/75 هرتز
-
كمبيوتر شخصي (Display Port وUSB-C)
-
1920×1080/75 هرتز
-
فيديو (HDMI)
-
1080P
-
فيديو (Component)
-
لا
-
فيديو
-
لا
-
زر OSD بالكامل (رقم المفتاح (مفتاح الطاقة مُضمّن))
-
1
-
زر OSD بالكامل (نوع المفتاح)
-
عصا التحكم
-
زر OSD بالكامل (موقع المفتاح)
-
سفلي
-
مفتاح الوصول السريع (لون LED (وضع التشغيل))
-
أبيض
-
مفتاح الوصول السريع (لون LED (وضع توفير الطاقة))
-
إيقاف التشغيل
-
اللغة (البلد)
-
الإنجليزية، الجرمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، السويدية، الفنلندية، البرتغالية، البولندية، الروسية، اليونانية، الصينية، اليابانية، الكورية، الأوكرانية، البرتغالية (البرازيلية)، الهندية، الصينية التقليدية
-
اللغة (عدد اللغات)
-
18
-
الصورة (وضع الصورة)
-
مخصص، قارئ، صورة، سينما، ضعف تمييز الألوان، FPS Game1، FPS Game 2، RTS Game، Custom(Game)
-
الصورة (وضع القارئ)
-
نعم
-
الصورة (النسبة الأصلية)
-
عريض بالكامل، أصلي،سينما1/2، 1:1
-
الصورة (PIP/PBP (HW))
-
لا
-
الصوت (SRS)
-
لا
-
الصوت (Dolby محيطي)
-
لا
-
الصوت(AVL (مستوى صوت تلقائي))
-
لا
-
الصوت (المعادل)
-
لا
-
الوظيفة العامة (DDC/CI)
-
نعم
-
الوظيفة العامة (HDCP)
-
نعم
-
الوظيفة العامة (صوت ذكي (ضبط الصوت))
-
نعم
-
الوظيفة العامة (التحكم عن بُعد)
-
لا
-
الوظيفة العامة (قفل المفاتيح)
-
نعم
-
الوظيفة العامة (التوصيل والتشغيل)
-
نعم
-
الوظيفة العامة (التحكم في زمن الاستجابة)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (معايرة الألوان)
-
لا
-
الميزة الخاصة (نسخ الألوان 2.0)
-
لا
-
الميزة الخاصة (الدقة التلقائية)
-
لا
-
الميزة الخاصة (ضعف تمييز الألوان)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (وحدة تحكم مزدوجة)
-
لا
-
الميزة الخاصة (حل ذكي مزدوج (ويب مزدوج، وشاشة مزدوجة، ودقة ذكية))
-
لا
-
الميزة الخاصة (الأمان من النبضات)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (X)
-
لا
-
الميزة الخاصة (الاستعداد التلقائي)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (توفير طاقة الحركة)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (التحكم سداسي المحاور)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (توفير الطاقة الذكي)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (الدقة الفائقة+)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (أداة البحث عن اللون الحقيقي)
-
لا
-
الميزة الخاصة (خاصية البحث عن اللون الحقيقي)
-
لا
-
الميزة الخاصة (تقسيم إلى 4 شاشات)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (التحكم على الشاشة)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (السطوع التلقائي)
-
لا
-
الميزة الخاصة (FreeSync)
-
نعم (HDMI/DP،~75 هرتز)
-
الميزة الخاصة (تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 ملي ثانية)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (وضع DAS)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (مُثبّت اللون الأسود)
-
نعم
-
الميزة الخاصة (Crosshair)
-
نعم
-
الأمام
-
أسود لامع
-
الغطاء الخلفي
-
أسود لامع
-
الحامل
-
نسيجي أسود (الأمام)
أسود لامع (الجانب/الخلف)
-
القاعدة
-
نسيجي أسود + أحمر ديكو
-
غير ذلك
-
لا
-
قاعدة قابلة للفصل
-
نعم
-
الإمالة (الزاوية)
-
نعم /-2º ~ 15º
-
مفصلية (زاوية)
-
لا
-
ارتفاع (مم)
-
لا
-
دوران حول المحور
-
لا
-
مفصلتان
-
لا
-
غير ذلك
-
لا
-
الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (مم) (الجهاز (بدون الجهاز))
-
يحدد لاحقًا
-
الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (مم) (الجهاز (بدون الحامل))
-
يحدد لاحقًا
-
الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (مم) (الصندوق)
-
يحدد لاحقًا
-
الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (مم) (حامل الحائط)
-
لا
-
الوزن (كجم) (الجهاز (مع الحامل))
-
يحدد لاحقًا
-
الوزن (كجم) (الجهاز (من دون الحامل))
-
يحدد لاحقًا
-
الوزن (كجم ) (الصندوق)
-
يحدد لاحقًا
-
الحشو (فردي (20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا HC)
-
يحدد لاحقًا
-
الحشو (بالتة (20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا HC ))
-
يحدد لاحقًا
-
مادة التغليف
-
EPS
-
نوع التكديس
-
الوجه متجه إلى أسفل
-
نوع تغليف الحامل
-
فك القاعدة
-
نوع طباعة الصندوق
-
أوفست
-
مقبض
-
فتحة المقبض
-
TCO
-
لا
-
UL(cUL)
-
نعم
-
TUV-GS
-
لا
-
TUV-Ergo
-
لا
-
غير محدد
-
نعم
-
FCC-B، CE
-
نعم
-
CCC (للصين)
-
نعم
-
BSMI (لتايوان)
-
نعم
-
ISO13406-2
-
لا
-
EPEAT (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
نعم (ذهبي)
-
EPEAT (ألمانيا)
-
نعم (ذهبي)
-
تركيب قياسي على الحائط VESA
-
لا
-
شهادة طبية
-
لا
-
نوافذ
-
نعم (win 10)
-
غير ذلك
-
لا
-
سلك الطاقة
-
خيار
-
D-Sub
-
خيار
-
DVI-D
-
لا
-
HDMI
-
خيار
-
كابل منبع USB3.0
-
لا
-
منفذ شاشة
-
لا
-
USB Type-C
-
لا
-
صوت كمبيوتر شخصي
-
لا
-
RCA 3Line
-
لا
-
RCA 5Line
-
لا
-
غير ذلك
-
حامل الكابل
-
وحدة التحكم عن بُعد
-
لا
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