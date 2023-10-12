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مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة العرض
شاشة عرض Nano IPS مع ATW
QHD (2560x1440)
السرعة
240 هرتز (أوفر لوك 260 هرتز)
IPS 1 مللي ثانية (GtG)
QHD عند 240 هرتز من HDMI 2.1
تقنية
AdaptiveSync المعتمد من VESA
متوافق مع NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
x 11

نسبة CR الزاوية

الحد الأقصى
x 52

تغطية اللون

الحد الأقصى
استعد، الكرة في ملعبك.

استعد، الكرة في ملعبك

صور ألعاب مذهلة.

صور ألعاب مذهلة

تدعم تقنية Nano IPS ألوانًا عالية الدقة لإنتاج مشاهد نابضة بالحياة، بينما يوفر VESA DisplayHDR™ 600 تباينًا ديناميكيًا على شاشة QHD كبيرة مقاس 32 بوصة.
شاشة سريعة، لعب سلس.
240 هرتز (O/C 260 هرتز)

شاشة سريعة، لعب سلس

تتيح السرعة العالية البالغة 240 هرتز (زيادة تردد التشغيل 260 هرتز) للاعبين رؤية الإطار التالي بسرعة وجعل الصورة تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.
العب بكل جوارحك وبسهولة تامة.
QHD عند 240 هرتز من HDMI 2.1

العب بكل جوارحك وبسهولة تامة

32GQ850 يدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز من HDMI 2.1. وهذا يعني أنه يمكن للاعبين الاستمتاع بشكل كامل بدقة QHD و240 هرتز إما عن طريق DisplayPort أو HDMI.

تصميم محوره اللاعب

عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصميم إضاءة جديد سداسي الزوايا وإطار نحيف من الجوانب الثلاثة. تساعدك القاعدة القابلة للتعديل على ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.
مخرج سماعة رأس 4 أقطاب.
مخرج سماعة رأس 4 أقطاب

مكون إضافي لتأثير صوتي غامر

استمتع بألعابك أثناء إجراء محادثة صوتية من خلال الاتصال بسهولة بمخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب. أيضًا، يمكنك أن تشعر بمزيد من الانغماس مع الصوت الافتراضي ثلاثي الأبعاد باستخدام DTS Headphone :X.
أوضاع مخصصة للعبة.
واجهة المستخدم الرسومية GUI للألعاب

واجهة المستخدم الرسومية للألعاب الحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام العرض على الشاشة والتحكم على الشاشة لتخصيص الإعداد بسهولة من تعديل خيارات الشاشة الأساسية إلى تسجيل "مفتاح محدد بواسطة المستخدم" يمكن للمستخدم تعيين الاختصار.
LG Calibration Studio.
LG Calibration Studio

ألوان دقيقة محدثة

قم بتحسين أداء الألوان باستخدام "معايرة الأجهزة" من خلال LG Calibration Studio، لتحقيق أقصى استفادة من طيف الألوان الواسع لشاشة LG IPS واتساقها.
ReservationCampaignAugust
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مزامنة الحركة الديناميكية

مع مزامنة الحركة الديناميكية، يمكن للاعبين التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي، وتقليل تأخيرات الإدخال، والاستجابة بسرعة لخصومهم.

مُثبّت اللون الأسود

تساعد خاصية مثبت الأسود محبي الألعاب على تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.

Crosshair

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.

عداد الإطارات في الثانية

بدون تثبيت برنامج منفصل، يمكنك معرفة معدل الإطارات في الثانية (FPS) في الألعاب من خلال عرضها في زاوية الشاشة.
مع ATW.
بدون ATW
بدون ATW.
مع ATW

AdaptiveSync المعتمد من VESA

Body Copy can be up to 250 characters.

متوافقة NVIDIA® G-SYNC®

Body Copy can be up to 250 characters.

AMD FreeSync™ Premium Pro

  • نسبة تباين الزاوية
    تقليدي (14:1) Vs ATW (145:1)
  • تقليدي (64 رمادي %0.8) مقابل ATW (64 رمادي %43.1)
Nano IPS مع ATW

وسّع زاوية رؤيتك الحقيقية

تعمل Nano IPS مع ATW (المستقطب الواسع الحقيقي المتطور) على تحسين نسبة التباين والتعبير اللوني بزاوية عريضة حقيقية ويمكن أن تساعد في تعزيز تجربة الألعاب بشكل أكثر واقعية.

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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
ATW

نسبة تباين أفضل وتعبير أفضل للألوان

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*نسبة تباين الزاوية : تمثل المنطقة الزرقاء الجزء المظلم من البكسل، ومن ثم، فإن المنطقة الزرقاء الأوسع تعني نسبة التباين الأقل.
*حالات الاختبار: تم تقييم R/G/B (255G, 64G, 31G) والقيم السوداء (نسبة CR للزاوية في كل حالة وزاوية 45 درجة لزيادة تغطية اللون) عند θ 30، و45، و60 درجة. يتم تكبير تأثير تعويض CR الزاوي، وتغطية اللون عند θ 60 درجة.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين 240 هرتز (O/C 260 هرتز)، أنت بحاجة إلى بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)

سرعة هائلة، متعة الغوص في اللعب

بفضل IPS 1 مللي ثانية يمكن مقارنته بـ TN Speed، وهو ما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريعًا، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.

تقليل التشويش والظلال في الألعاب بفضل IPS يبلغ 1 مللي ثانية.

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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعبة → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع).
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*يدعم ما يصل إلى 240 هرتز (O/C 260 هرتز) معدل التحديث المتغير (VRR). مطلوب بطاقة رسومية كابل HDMI 2.1 وHDMI 2.1 (مضمن في العبوة) للعمل بشكل صحيح.
*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.

تركز التقنية على ألعاب السوائل

تركز التقنية على ألعاب السوائل.

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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*لا تدعم هذه الشاشة مكبر صوت مدمجًا.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
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*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة مشهد التقاطع مع تنشيط "عداد الإطارات في الثانية".
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا يتم تضمين البرنامج وجهاز استشعار المعايرة في العبوة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.

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