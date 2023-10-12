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مزامنة الحركة الديناميكية
مع مزامنة الحركة الديناميكية، يمكن للاعبين التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي، وتقليل تأخيرات الإدخال، والاستجابة بسرعة لخصومهم.
مُثبّت اللون الأسود
تساعد خاصية مثبت الأسود محبي الألعاب على تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.
بدون ATW
مع ATW
AdaptiveSync المعتمد من VESA
Body Copy can be up to 250 characters.
متوافقة NVIDIA® G-SYNC®
Body Copy can be up to 250 characters.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Nano IPS مع ATW
وسّع زاوية رؤيتك الحقيقية
تعمل Nano IPS مع ATW (المستقطب الواسع الحقيقي المتطور) على تحسين نسبة التباين والتعبير اللوني بزاوية عريضة حقيقية ويمكن أن تساعد في تعزيز تجربة الألعاب بشكل أكثر واقعية.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
ATW
نسبة تباين أفضل وتعبير أفضل للألوان
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*نسبة تباين الزاوية : تمثل المنطقة الزرقاء الجزء المظلم من البكسل، ومن ثم، فإن المنطقة الزرقاء الأوسع تعني نسبة التباين الأقل.
*حالات الاختبار: تم تقييم R/G/B (255G, 64G, 31G) والقيم السوداء (نسبة CR للزاوية في كل حالة وزاوية 45 درجة لزيادة تغطية اللون) عند θ 30، و45، و60 درجة. يتم تكبير تأثير تعويض CR الزاوي، وتغطية اللون عند θ 60 درجة.
*حالات الاختبار: تم تقييم R/G/B (255G, 64G, 31G) والقيم السوداء (نسبة CR للزاوية في كل حالة وزاوية 45 درجة لزيادة تغطية اللون) عند θ 30، و45، و60 درجة. يتم تكبير تأثير تعويض CR الزاوي، وتغطية اللون عند θ 60 درجة.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين 240 هرتز (O/C 260 هرتز)، أنت بحاجة إلى بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
*لتمكين 240 هرتز (O/C 260 هرتز)، أنت بحاجة إلى بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)
سرعة هائلة، متعة الغوص في اللعب
بفضل IPS 1 مللي ثانية يمكن مقارنته بـ TN Speed، وهو ما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريعًا، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
تقليل التشويش والظلال في الألعاب بفضل IPS يبلغ 1 مللي ثانية.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعبة → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع).
*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعبة → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع).
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*يدعم ما يصل إلى 240 هرتز (O/C 260 هرتز) معدل التحديث المتغير (VRR). مطلوب بطاقة رسومية كابل HDMI 2.1 وHDMI 2.1 (مضمن في العبوة) للعمل بشكل صحيح.
*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.
*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.
تركز التقنية على ألعاب السوائل
تركز التقنية على ألعاب السوائل.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*لا تدعم هذه الشاشة مكبر صوت مدمجًا.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
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*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة مشهد التقاطع مع تنشيط "عداد الإطارات في الثانية".
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
*لا تتوفر ميزة مشهد التقاطع مع تنشيط "عداد الإطارات في الثانية".
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا يتم تضمين البرنامج وجهاز استشعار المعايرة في العبوة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.
*لا يتم تضمين البرنامج وجهاز استشعار المعايرة في العبوة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.
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