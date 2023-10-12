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تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro
بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسهلة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الحركة، فهي تقلل فعليًا من الفواصل والتقطيع على الشاشة.
تكنولوجيا Nano IPS مع مستقطب ATW
وسِّع نطاق العرض الحقيقي لألعابك
تعمل تقنية Nano IPS مع ATW (المستقطب العريض الحقيقي المتقدم) على تعزيز نسبة التباين وعرض الألوان بزاوية عريض حقيقية، ما يمكن أن يعزز من تجربة الألعاب بشكل أكثر واقعية.
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مستقطب ATW
نسبة تباين أفضل وعرض ألوان أدق
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*نسبة التباين الزاوي : تمثل المنطقة الزرقاء الجزء المظلم من وحدة البكسل؛ لذا تعني المنطقة الزرقاء الأوسع نطاقًا انخفاض نسبة التباين.
*شروط الاختبارات : تم قياس قيم R/G/B (255 جيجابايت، 64 جيجابايت، 31 جيجابايت) وقيم اللون الأسود (نسبة التباين الزاوي لكل حالة وزاوية 45 درجة لتحسين تغطية الألوان) عند زاوية 30 درجة و45 درجة و60 درجة. يتم تحسين نسبة التباين الزاوي وتأثير تعويض تغطية الألوان عند زاوية 60 درجة.
*شروط الاختبارات : تم قياس قيم R/G/B (255 جيجابايت، 64 جيجابايت، 31 جيجابايت) وقيم اللون الأسود (نسبة التباين الزاوي لكل حالة وزاوية 45 درجة لتحسين تغطية الألوان) عند زاوية 30 درجة و45 درجة و60 درجة. يتم تحسين نسبة التباين الزاوي وتأثير تعويض تغطية الألوان عند زاوية 60 درجة.
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
معيار VESA DisplayHDR ™ 1000
ألوان نابضة بالحياة مع تباين حقيقي.
تتوافق تقنية Nano IPS مع معيار VESA DisplayHDR™ 1000. ويعني ذلك تشغيل ألعاب بنطاق HDR على نحو أكثر محاكاةً للواقع مع عرض دقيق للألوان والتباين.
ألوان نابضة بالحياة مع تباين حقيقي.
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
لوحة IPS بمعدل استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GTG)
حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة
استمتع بأداء جديد كليًا للألعاب مع شاشة IPS ذات زمن استجابة مذهل قدره 1 مللي ثانية مقارنةً بشاشات TN، حيث تقل الصور الشبحية العكسية وتزيد سرعة الاستجابة.
حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (Game Mode (وضع اللعب) ← Response Time (زمن الاستجابة) ← Faster Mode (وضع الأداء الأسرع).
*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (Game Mode (وضع اللعب) ← Response Time (زمن الاستجابة) ← Faster Mode (وضع الأداء الأسرع).
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين معدل تحديث قدره 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز)، تحتاج إلى تثبيت بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
*لتمكين معدل تحديث قدره 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز)، تحتاج إلى تثبيت بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
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*تدعم هذه الشاشة معدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز). يلزم توفر بطاقة رسومية تدعم منفذHDMI 2.1 وكابل HDMI 2.1 (ملحق في العبوة) لتعمل الشاشة على نحو سليم.
*تُباع البطاقة الرسومية بشكل منفصل.
*تُباع البطاقة الرسومية بشكل منفصل.
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*يجب استخدام بطاقة رسوميات تدعم تقنية ضغط تدفق العرض لعرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض.
*هذا المنتج يدعم تقنية ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
*هذا المنتج يدعم تقنية ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
تقنيات مخصصة لتجربة ألعاب سلسة.
تقنيات مخصصة لتجربة ألعاب سلسة.
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*لا تدعم هذه الشاشة سماعة داخلية مدمجة.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
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*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، يرجى زيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
*العبوة لا تتضمن البرمجيات وجهاز استشعار المعايرة. تفضل بزيارة LG.COM لتنزيل أحدث إصدارات برمجيات استوديو معايرة إل جي.
*العبوة لا تتضمن البرمجيات وجهاز استشعار المعايرة. تفضل بزيارة LG.COM لتنزيل أحدث إصدارات برمجيات استوديو معايرة إل جي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تنشيط عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
*لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تنشيط عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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