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مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

الشاشة
تكنولوجيا Nano IPS مع مستقطب ATW
شاشة بدقة UHD 4K ‏(‏3840 × 2160)
السرعة
144Hz (Overclock 160Hz)
IPS 1ms (GtG)
4K@144Hz from HDMI 2.1
تقنية
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
x 11

نسبة التباين الزاوي

بحد أقصى
x 52

تغطية الألوان

بحد أقصى
حقق مستويات جديدة في ألعاب مثيرة.

حقق مستويات جديدة في ألعاب مثيرة.

صور مذهلة للألعاب.

صور مذهلة للألعاب.

تدعم تقنية Nano IPS عرض ألوان فائقة الدقة لإنتاج مشاهد نابضة بالحياة على شاشة كبيرة قياس 32 بوصة بدقة UHD 4K.
العب بسلاسة على شاشة سريعة.
144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز)

العب بسلاسة على شاشة سريعة.

تتيح السرعة الفائقة لمعدل التحديث الذي تبلغ 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز) للاعبين رؤية الإطارات التالية بسرعة وعرض الصورة بسلاسة. إذ تتسنى للاعبين الاستجابة السريعة لتحركات المنافسين والتصويب على الأهداف بسهولة.
استمتع بتجربة اللعب بكل تفاصيلها بسهولة.
دقة 4K بمعدل تحديث قدره 144 هرتز بتوصيل الشاشة عبر منفذ HDMI 2.1

استمتع بتجربة اللعب بكل تفاصيلها بسهولة.

يمكن تشغيل شاشة 32GQ950 بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز عبر منفذ HDMI 2.1. وهذا يعني أنه يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة اللعب بدقة UHD 4K مع معدل تحديث قدره 144 هرتز سواء كان الاتصال عبر منفذ DisplayPort أو HDMI.
ضغط تدفق الشاشة (DSC) وفقًا لمعيار VESA.

ضغط تدفق الشاشة (DSC) وفقًا لمعيار VESA.

تدعم شاشة 32GQ950 دقة فائقة 4K ومعدل تحديث 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز) مع وقت استجابة 1 مللي ثانية (GtG)، كما أنها متوافقة مع النطاق الديناميكي العالي (HDR) وتقنية ®G-SYNC، بالإضافة إلى تغطية ألوان بعمق 10 بت من خلال اتصال DisplayPort واحد، مع الحد من فقدان الصورة.

تصميم يراعي راحة اللاعب.

استمتع بتجربة ألعاب معززة مع الإضاءة السداسية الجديدة والتصميم عديم الحواف فعليًا من ثلاثة جوانب. تتيح لك القاعدة القابلة للتعديل تشغيل الألعاب على نحو أكثر راحة.
مكون إضافي لتأثير صوتي غامر
مخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب.

مكون إضافي لتأثير صوتي غامر

استمتع بالألعاب مع إجراء دردشة صوتية عن طريق الاتصال بسهولة عبر مخرج سماعة الرأس رباعي الأقطاب. كما يمكنك أن تحظى بإحساس يغمر جميع حواسك من خلال الصوت الافتراضي ثلاثي الأبعاد عبر سماعة الرأس DTS:‏X.
واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز
واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض
على الشاشة والتحكم عبر الشاشة لتخصيص الإعدادات من
خلال ضبط خيارات الشاشة
الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من
قِبل المستخدم"كمفتاح اختصار.
عرض أحدث الألوان بدقة فائقة
استوديو معايرة إل جي

عرض أحدث الألوان بدقة فائقة

قم بتحسين أداء الألوان باستخدام "معايرة الأجهزة" من خلال استوديو معايرة إل جي، لتحقيق أقصى استفادة من اتساق وطيف الألوان الواسع لشاشة IPS 4K.
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عداد FPS

تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro

بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسهلة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الحركة، فهي تقلل فعليًا من الفواصل والتقطيع على الشاشة.
  • نسبة التباين الزاوي.
    تغطية الألوان (DCI / CIE1976).
  • تقليدي (64 رمادي بنسبة %0.8) مقارنة بمستقطب ATW ‏(64 رمادي بنسبة %43.1)
تكنولوجيا Nano IPS مع مستقطب ATW

وسِّع نطاق العرض الحقيقي لألعابك

تعمل تقنية Nano IPS مع ATW (المستقطب العريض الحقيقي المتقدم) على تعزيز نسبة التباين وعرض الألوان بزاوية عريض حقيقية، ما يمكن أن يعزز من تجربة الألعاب بشكل أكثر واقعية.

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مستقطب ATW

نسبة تباين أفضل وعرض ألوان أدق

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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*نسبة التباين الزاوي : تمثل المنطقة الزرقاء الجزء المظلم من وحدة البكسل؛ لذا تعني المنطقة الزرقاء الأوسع نطاقًا انخفاض نسبة التباين.
*شروط الاختبارات : تم قياس قيم R/G/B (255 جيجابايت، 64 جيجابايت، 31 جيجابايت) وقيم اللون الأسود (نسبة التباين الزاوي لكل حالة وزاوية 45 درجة لتحسين تغطية الألوان) عند زاوية 30 درجة و45 درجة و60 درجة. يتم تحسين نسبة التباين الزاوي وتأثير تعويض تغطية الألوان عند زاوية 60 درجة.
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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
معيار VESA DisplayHDR ™ 1000

ألوان نابضة بالحياة مع تباين حقيقي.

تتوافق تقنية Nano IPS مع معيار VESA DisplayHDR™ 1000. ويعني ذلك تشغيل ألعاب بنطاق HDR على نحو أكثر محاكاةً للواقع مع عرض دقيق للألوان والتباين.

ألوان نابضة بالحياة مع تباين حقيقي.

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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
لوحة IPS بمعدل استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GTG)

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة

استمتع بأداء جديد كليًا للألعاب مع شاشة IPS ذات زمن استجابة مذهل قدره 1 مللي ثانية مقارنةً بشاشات TN، حيث تقل الصور الشبحية العكسية وتزيد سرعة الاستجابة.

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة

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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (Game Mode (وضع اللعب) ← Response Time (زمن الاستجابة) ← Faster Mode (وضع الأداء الأسرع).
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين معدل تحديث قدره 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز)، تحتاج إلى تثبيت بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
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*تدعم هذه الشاشة معدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز). يلزم توفر بطاقة رسومية تدعم منفذHDMI 2.1 وكابل HDMI 2.1 (ملحق في العبوة) لتعمل الشاشة على نحو سليم.
*تُباع البطاقة الرسومية بشكل منفصل.
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*يجب استخدام بطاقة رسوميات تدعم تقنية ضغط تدفق العرض لعرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض.
*هذا المنتج يدعم تقنية ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.

تقنيات مخصصة لتجربة ألعاب سلسة.

تقنيات مخصصة لتجربة ألعاب سلسة.

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*لا تدعم هذه الشاشة سماعة داخلية مدمجة.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
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*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، يرجى زيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
*العبوة لا تتضمن البرمجيات وجهاز استشعار المعايرة. تفضل بزيارة LG.COM لتنزيل أحدث إصدارات برمجيات استوديو معايرة إل جي.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تنشيط عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

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