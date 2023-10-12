تدعم شاشة 32GQ950 دقة فائقة 4K ومعدل تحديث 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز) مع وقت استجابة 1 مللي ثانية (GtG)، كما أنها متوافقة مع النطاق الديناميكي العالي (HDR) وتقنية ®G-SYNC، بالإضافة إلى تغطية ألوان بعمق 10 بت من خلال اتصال DisplayPort واحد، مع الحد من فقدان الصورة.