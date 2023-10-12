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السرعة
IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG))
معدل التحديث 144 هرتز
الألوان
HDR10
نطاق ألوان sRGB بمعدل %99 (المعدل النموذجي)
التقنية
تقنية AMD FreeSync™ Premium
مصممة لتقديم سرعة مذهلة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع شاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 5 مللي ثانية (الصورة اليسرى) وشاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG)).
حركة انسيابية للألعاب
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة معدل التحديث البالغ 60 هرتز (الصورة اليسرى) مع معدل التحديث البالغ 144 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
تقنية AMD FreeSync™ Premium
أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة
مع تقنية FreeSync™ Premium، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. وهي تتخلص من تقطُّع الشاشة واقتصاصها تقريبًا.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل ميزة AMD FreeSync™ Premium.
استمتع بالأناقة والفخامة والتجربة الغامرة
شاشة بتصميم أنيق وبلا حدود تقريبًا مع حامل يمكن ضبط إمالته
*الصور بالأعلى الموضوعة على الجانب الأيسر تبين الوضع التقليدي الذي لا يدعم الميزة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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