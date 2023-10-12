تدعم هذه الشاشة معيار HDR10 مع نطاق ألوان sRGB بمعدل � (المعدل النموذجي) لتمكين الغمر البصري الواقعي بالألوان الثرية والتباين الرائع. أيًا كان ميدان المعركة، فإنها تستطيع أن تساعد اللاعبين في رؤية الألوان الدرامية التي يقصد مطورو اللعبة تقديمها.

