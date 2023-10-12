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شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 23.8 بوصة (GtG)
السرعة
شاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG))معدل التحديث 144 هرتز
اللون
HDR10
مجموعة ألوان sRGB بنسبة %99 (المعدل النموذجي)
الميزة
تقنية AMD FreeSync™ Premium
حامل قابل لتعديل الارتفاع، الإمالة، المحور
مصممة لتوفير سرعة فائقة
في وجود تقنية IPS بمعدل 1 مللي ثانية مقارنة بتقنية TN Speed، فإن تقليل وقت ما بعد عرض الصور وتوفير وقت استجابة أسرع يوفر لك أداء ألعاب جديد كليًا.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).
حركة الألعاب الانسيابية
تتيح السرعة الفائقة البالغة 144 هرتز للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 144 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة
مع تقنية FreeSync™ Premium، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. وهي تتخلص من تقطُّع الشاشة واقتصاصها إلى حد مذهل.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.
أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك
عزز تجربة الألعاب الخاصة بك بتصميم لافت للنظر وبلا حدود تقريبًا. يمكن ضبط القاعدة لتغيير ارتفاع الشاشة، وإمالتها، ومحورها لمساعدتك على ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.
شاشة بتصميم أنيق بلا حدود تقريبًا مع حامل قابل لضبط الارتفاع والإمالة والدوران المحوري
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*توضح الصور أعلاه الموضوعة على الجانب الأيسر الوضع التقليدي الذي لا يتم دعم الميزة فيه.
كل المواصفات
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24GN65R-B
شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 23.8 بوصة (GtG)