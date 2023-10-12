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شاشة ألعاب IPS مقاس 24 بوصة FHD

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة ألعاب IPS مقاس 24 بوصة FHD

24MP59G-P

شاشة ألعاب IPS مقاس 24 بوصة FHD

طباعة

كل المواصفات

الميزة

متعدد (الحجم (بوصة/سم))

23.8 بوصة

متعدد (نوع اللوحة)

IPS

متعدد (نطاق الألوان (CIE1931))

sRBG أكثر من %99

متعدد (عمق الألوان (عدد الألوان))

6 بت+A-FRC(8 بت)، 16.7 مليون لون

متعدد (مقياس خطوط البكسل (مم))

0.2745x0.2745

متعدد (نسبة العرض إلى الارتفاع)

16:09

متعدد (الدقة)

1920x1080

متعدد (السطوع (النوع))

250كانديلا/م2 (النوع)، 200 كانديلا/م2 (الحد الأدنى)

متعدد (نسبة التباين (الأصلية))

1000:1 (النوع)

متعدد (DFC)

ميجا

متعدد (GTG)

5 مللي ثانية (مرتفع)، 1 مللي ثانية مع تقليل ضبابية الحركة

متعدد (زاوية الرؤية (CR≥10 ))

178/178(CR≥10)

متعدد (علاج السطح)

بدون توهج، 3H

متعدد (منحنية)

غير متوفر

مدخل/مخرج المقبس

مدخل إشارة (D-Sub)

نعم

مدخل إشارة (DVI-D)

لا

مدخل إشارة (Composite)

لا

مدخل إشارة (S-Video)

لا

مدخل إشارة (Component)

لا

مدخل إشارة (SCART)

لا

مدخل إشارة (فتحة CI)

لا

مدخل إشارة (HDMI)

نعم (الإصدار 1.4)

مدخل إشارة (DisplayPort)

نعم (x1، الإصدار 1.2)

مدخل إشارة (USB-C)

لا

مدخل إشارة ( موزع USB)

لا

مدخل إشارة ([موقع المقبس])

خلفي (أفقي)

مدخل صوت (RCA)

لا

مدخل صوت (دخل صوت كمبيوتر شخصي)

لا

مدخل صوت (دخل ميكروفون)

لا

مدخل صوت (غير ذلك)

لا

مدخل صوت ([موقع المقبس])

لا

مخرج صوت (RCA)

لا

مخرج صوت (خرج ميكروفون)

نعم

مخرج صوت (خرج خط)

لا

مخرج صوت (خرج بصري)

لا

مخرج صوت (غير ذلك)

لا

مخرج الصوت ([موقع المقبس])

خلفي (أفقي)

مكبر الصوت

النوع

لا

خرج صوت (واط)

لا

غير ذلك

لا

الطاقة

المدخل/المخرج (النوع)

المحول

المدخل/المخرج (مدخل)

100 - 240‏ فولط تيار متردد‏، 50/60 هرتز

المدخل/المخرج (مخرج)

19 فولط / 1.3 أمبير

الاستهلاك(تشغيل عادي (النوع))

22 واط

الاستهلاك (وضع سكون (الحد الأقصى))

أقل من 0.3 واط

الاستهلاك (إيقاف تشغيل التيار المباشر (الحد الأقصى))

أقل من 0.3 واط

التردد

D-sub (تردد أفقي)

30~83 كيلوهرتز

D-sub (تردد رأسي)

56~75 هرتز

D-sub (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))

1920×1080عند 75 هرتز

DVI-D (تردد أفقي)

لا

DVI-D (تردد رأسي)

لا

DVI-D (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))

لا

HDMI (تردد أفقي)

30~83 كيلوهرتز

HDMI (تردد رأسي)

56~75 هرتز

HDMI (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))

1920×1080عند 75 هرتز

DisplayPort (تردد أفقي)

30~83 كيلوهرتز

DisplayPort (تردد رأسي)

56~75 هرتز

DisplayPort (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))

1920×1080عند 75 هرتز

USB-C (تردد أفقي)

لا

USB-C (تردد رأسي)

لا

USB-C (دعم 75 هرتز/144 هرتز(الحد الأقصى))

لا

الدقة

كمبيوتر شخصي (D-sub)

1920×1080/75 هرتز

رقمي DVI-D / HDMI))

1920×1080/75 هرتز

كمبيوتر شخصي (Display Port وUSB-C)

1920×1080/75 هرتز

فيديو (HDMI)

1080P

فيديو (Component)

لا

فيديو

لا

مفتاح التحكم

زر OSD بالكامل (رقم المفتاح (مفتاح الطاقة مُضمّن))

1

زر OSD بالكامل (نوع المفتاح)

عصا التحكم

زر OSD بالكامل ([موقع المفتاح])

سفلي

مفتاح الوصول السريع (لون LED (وضع التشغيل))

أبيض

مفتاح الوصول السريع (لون LED (وضع توفير الطاقة))

إيقاف التشغيل

العرض على الشاشة

اللغة (البلد)

الإنجليزية، الجرمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، السويدية، الفنلندية، البرتغالية، البولندية، الروسية، اليونانية، الصينية، اليابانية، الكورية، الأوكرانية، البرتغالية (البرازيلية)، الهندية، الصينية التقليدية

اللغة (عدد اللغات)

18

ميزة خاصة

الصورة (وضع الصورة)

مخصص، قارئ، صورة، سينما، ضعف تمييز الألوان، FPS Game1‏، FPS Game 2‏، RTS Game‏، Custom(Game)

الصورة (وضع القارئ)

نعم

الصورة (النسبة الأصلية)

عريض بالكامل، أصلي،سينما1/2، 1:1

الصورة (PIP/PBP (HW))

لا

الصوت (SRS)

لا

الصوت (Dolby محيطي)

لا

الصوت(AVL (مستوى صوت تلقائي))

لا

الصوت (المعادل)

لا

الوظيفة العامة (DDC/CI)

نعم

الوظيفة العامة (HDCP)

نعم

الوظيفة العامة (صوت ذكي (ضبط الصوت))

نعم

الوظيفة العامة (التحكم عن بُعد)

لا

الوظيفة العامة (قفل المفاتيح)

نعم

الوظيفة العامة (التوصيل والتشغيل)

نعم

الوظيفة العامة (التحكم في زمن الاستجابة)

نعم

الميزة الخاصة (الدقة التلقائية)

لا

الميزة الخاصة (معايرة الألوان)

لا

الميزة الخاصة (نسخ الألوان 2.0)

لا

الميزة الخاصة (ضعف تمييز الألوان)

نعم

الميزة الخاصة (وحدة تحكم مزدوجة)

لا

الميزة الخاصة (حل ذكي مزدوج (ويب مزدوج، وشاشة مزدوجة، ودقة ذكية))

لا

الميزة الخاصة (الأمان من النبضات)

نعم

الميزة الخاصة (X)

لا

الميزة الخاصة (توفير طاقة الحركة)

لا

الميزة الخاصة (الاستعداد التلقائي)

نعم

الميزة الخاصة (التحكم سداسي المحاور)

نعم

الميزة الخاصة (توفير الطاقة الذكي)

نعم

الميزة الخاصة (الدقة الفائقة+)

نعم

الميزة الخاصة (أداة البحث عن اللون الحقيقي)

لا

الميزة الخاصة (خاصية البحث عن اللون الحقيقي)

لا

الميزة الخاصة (تقسيم إلى 4 شاشات)

نعم

الميزة الخاصة (التحكم على الشاشة)

نعم

الميزة الخاصة (السطوع التلقائي)

لا

الميزة الخاصة (FreeSync)

نعم (HDMI/DP،~75 هرتز)

الميزة الخاصة (تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 ملي ثانية)

نعم

الميزة الخاصة (وضع DAS)

نعم

الميزة الخاصة (مُثبّت اللون الأسود)

نعم

الميزة الخاصة (Crosshair)

نعم

اللون

الأمام

أسود لامع

الغطاء الخلفي

أسود لامع

الحامل

نسيجي أسود (الأمام)
أسود لامع (الجانب/الخلف)

القاعدة

نسيجي أسود + أحمر ديكو

غير ذلك

لا

الحامل

قاعدة قابلة للفصل

الإمالة (الزاوية)

نعم /-2º ~ 15º

مفصلية (زاوية)

لا

ارتفاع (مم)

لا

دوران حول المحور

لا

مفصلتان

لا

غير ذلك

لا

الحجم/الوزن

الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (سم) (الجهاز (بدون الجهاز))

550.5*204.1*419.9

الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (سم) (الجهاز (بدون الحامل))

550.5*85.5*332.1

الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (سم) (الصندوق)

619*395*131

الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (سم) (حامل الحائط (مم))

لا

الوزن (كجم) (الجهاز (مع الحامل))

3.2

الوزن (كجم) (الجهاز (من دون الحامل))

2.8

الوزن (كجم ) (الصندوق)

4.5

الحشو (فردي (20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا HC))

810/1710/1805

الحشو (بالتة (20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا HC ))

640/1408/1584

الغلاف الخارجي

مادة التغليف

EPS

نوع التكديس

الوجه متجه إلى أسفل

نوع تغليف الحامل

فك القاعدة

نوع طباعة الصندوق

Flexo

مقبض

فتحة المقبض

قياسي

TCO

لا

UL‏(cUL)

نعم

TUV-GS

لا

TUV-Ergo

لا

غير محدد

نعم

FCC-B، CE

نعم

CCC (للصين)

نعم

BSMI (لتايوان)

نعم

غير محدد

نعم

ISO13406-2

لا

EPEAT (الولايات المتحدة الأمريكية)

نعم (ذهبي)

EPEAT (ألمانيا)

نعم (ذهبي)

تركيب قياسي على الحائط VESA

لا

شهادة طبية

لا

نوافذ

نعم (win 10)

غير ذلك

لا

الملحق

سلك الطاقة

خيار

D-Sub

خيار

DVI-D

لا

HDMI

خيار

كابل منبع USB3.0

لا

منفذ شاشة

لا

USB Type-C

لا

صوت كمبيوتر شخصي

لا

RCA 3Line

لا

RCA 5Line

لا

غير ذلك

حامل الكابل

وحدة التحكم عن بُعد

لا

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