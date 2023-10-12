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شاشة ألعاب UltraGear™ Ultra-fast مقاس 24.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 360Hz
شريك The LEC الرسمي لشاشات الألعاب
شاشة LG UltraGear، الشريك الرسمي لبطولة League of Legends EMEA Championship في فئة شاشات الألعاب الرسمية، ستحتل الصدارة في المسابقة العالمية التي تضم لاعبين محترفين من أرقى مستوى بالنسبة إلى معجبي LEC.
السرعة
معدل تحديث 360Hz
IPS 1ms (GtG)
الشاشة
شاشة FHD IPS Display مقاس 24.5 بوصة
VESA DisplayHDR™ 400
تقنية
NVIDIA® G-SYNC® مع Reflex
تقنية NVIDIA ULMB
*LEC: League of Legends EMEA Championship.
معدل تحديث 360Hz
أداء ألعاب فائق السرعة للرياضات الإلكترونية
25GR75FG هي شاشة الألعاب المثالية للاعبين المحترفين، حيث توفر صورة سلسة لتجربة لعب مثالية مع معدل تحديث يبلغ 360Hz، ووقت استجابة يبلغ 1ms (GtG)، وأيضًا معالجات NVIDIA G-SYNC التي يمكنها تقليل التقطيع بشكل كبير.
أداء ألعاب فائق السرعة للرياضات الإلكترونية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع - Faster Mode" لتنفيذ "وقت الاستجابة الذي يبلغ 1 مللي ثانية". (وضع الألعاب → زمن الاستجابة → الوضع الأسرع).
*IPS 1ms: وقت استجابة 1 ملي ثانية على لوحة IPS.
*TN Speed: توفر لوحة TN أسرع زمن استجابة من الناحية الهيكلية بين شاشات LCD.
*يتوفر معالج G-SYNC Processor فقط مع كابل DisplayPort. (لا يدعم HDMI)
*يتوفر NVIDIA Reflex Latency Analyzer فقط عندما يكون الماوس متصلاً بمنفذ USB Downstream الذي يحتوي على رمز الماوس في الجزء الخلفي من الشاشة.
*يتم تطبيق 144Hz/240Hz عند توصيل الشاشة بواسطة منفذ DP.
*سيتم إيقاف تشغيل G-Sync عند تشغيل NVIDIA ULMB.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
مزامنة الحركة الديناميكية
باستخدام تقنية مزامنة الحركة الديناميكية يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.
موازن اللون الأسود
يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.
كل المواصفات
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25GR75FG-B
شاشة ألعاب UltraGear™ Ultra-fast مقاس 24.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 360Hz