شاشة ألعاب UltraGear™ Ultra-fast مقاس 24.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 360Hz

تدعم هذه الشاشة طيفًا واسعًا من الألوان، %97 من نطاق ألوان sRGB، وهو ما يعبر عن ألوان عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR™ 400، حيث الانغماس البصري الواقعي. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن يساعد اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي أرادها مطورو اللعبة.