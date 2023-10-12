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شاشة ألعاب UltraGear™ Ultra-fast مقاس 24.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 360Hz

مميزات

المعرض

المواصفات

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أماكن الشراء

شاشة ألعاب UltraGear™ Ultra-fast مقاس 24.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 360Hz

25GR75FG-B

شاشة ألعاب UltraGear™ Ultra-fast مقاس 24.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 360Hz

LG UltraGear™، شعار League of Legends EMEA Championship.

شريك The LEC الرسمي لشاشات الألعاب

شاشة LG UltraGear، الشريك الرسمي لبطولة League of Legends EMEA Championship في فئة شاشات الألعاب الرسمية، ستحتل الصدارة في المسابقة العالمية التي تضم لاعبين محترفين من أرقى مستوى بالنسبة إلى معجبي LEC.

شريك The LEC الرسمي لشاشات الألعاب.

صنعت للمحترفين

شريك The LEC الرسمي لشاشات الألعاب.

السرعة

معدل تحديث 360Hz

IPS 1ms (GtG)

الشاشة

شاشة FHD IPS Display مقاس 24.5 بوصة

VESA DisplayHDR™ 400

تقنية

NVIDIA‏® G-SYNC® مع Reflex

تقنية NVIDIA ULMB

*LEC: League of Legends EMEA Championship.

معدل تحديث 360Hz

أداء ألعاب فائق السرعة للرياضات الإلكترونية

25GR75FG هي شاشة الألعاب المثالية للاعبين المحترفين، حيث توفر صورة سلسة لتجربة لعب مثالية مع معدل تحديث يبلغ 360Hz، ووقت استجابة يبلغ 1ms‏ (GtG)، وأيضًا معالجات NVIDIA G-SYNC التي يمكنها تقليل التقطيع بشكل كبير.

أداء ألعاب فائق السرعة للرياضات الإلكترونية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة.

IPS 1ms (GtG)

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة

بفضل تقنية IPS 1ms مقارنة بـ TN Speed، يمكنك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا، وهو ما يقلل الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريعًا.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي. 

*حدد "الوضع الأسرع - Faster Mode" لتنفيذ "وقت الاستجابة الذي يبلغ 1 مللي ثانية". (وضع الألعاب → زمن الاستجابة → الوضع الأسرع).

*IPS 1ms: وقت استجابة 1 ملي ثانية على لوحة IPS.

*TN Speed: توفر لوحة TN أسرع زمن استجابة من الناحية الهيكلية بين شاشات LCD.

استعد للفوز باستخدام NVIDIA® G-SYNC® مع تقنية Reflex

استعد للفوز باستخدام NVIDIA® G-SYNC® مع تقنية Reflex

NVIDIA® G-SYNC®

تم اختبار الجودة بواسطة NVIDIA

تم اختبار شاشات NVIDIA® G-SYNC® بدقة وفقًا لأعلى المعايير وهي تقنية تغير قواعد اللعبة. المرئيات السلسة والغامرة المزودة بميزة تقليل التمزق والتقطيع ومعدلات التحديث العالية توفر أداءً لا يهزم.

*يتوفر معالج G-SYNC Processor فقط مع كابل DisplayPort. (لا يدعم HDMI)

NVIDIA Reflex

الفوز يُحسم بالميلي ثانية

تم تصميم Reflex لتحسين وقياس زمن استجابة النظام، وهي توفر اكتسابًا سريعًا للهدف، وأوقات رد فعل سريعة، ودقة تصويب عالية للألعاب التنافسية.

*يتوفر NVIDIA Reflex Latency Analyzer فقط عندما يكون الماوس متصلاً بمنفذ USB Downstream الذي يحتوي على رمز الماوس في الجزء الخلفي من الشاشة.

NVIDIA ULMB

حركة ألعاب سلسة وواضحة

توفر الشاشة 25GR75FG مرئيات سلسة للألعاب بمعدلات تحديث سريعة باستخدام تقنية NVIDIA Low Motion Blur التي تساعد على تقليل ضبابية الحركة.

*يتم تطبيق 144Hz/240Hz عند توصيل الشاشة بواسطة منفذ DP. 

*سيتم إيقاف تشغيل G-Sync عند تشغيل NVIDIA ULMB.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

جرب عمليات القتال الواقعية مع الألوان الحقيقية.

HDR400 مع sRGB 97% (قياسي)

جرب عمليات القتال الواقعية مع الألوان الحقيقية

تدعم هذه الشاشة طيفًا واسعًا من الألوان، %97 من نطاق ألوان sRGB، وهو ما يعبر عن ألوان عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR™ 400، حيث الانغماس البصري الواقعي. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن يساعد اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي أرادها مطورو اللعبة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تصميم يراعي راحة اللاعب.

تصميم يراعي راحة اللاعب

عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصمم واقعي أخّاذ وبلا حواف من ثلاثة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للتعديل تدعم إمالة الشاشة وارتفاعها لمساعدتك على ممارسة الألعاب براحة أكبر.

شاشة دوارة قابلة للتعديل.

الدوران

-30 ~ 30 درجة

شاشة قابلة للتعديل للإمالة/الارتفاع.

الإمالة/الارتفاع

-5 درجات ~ 15 درجة/110 ملم

شاشة مثبتة على محور قابل للتعديل.

المحور

اتجاه عقارب الساعة

شاشة بتصميم بلا حواف.

تصميم بلا حدود

بلا حواف من الجوانب الثلاثة

أوضاع مخصصة لإضفاء طابع خاص على اللعبة.

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب

اضبط إعدادات شاشة UltraGear™‎ بما يناسب نمطك في اللعب

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

مزامنة الحركة الديناميكية

باستخدام تقنية مزامنة الحركة الديناميكية يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.

موازن اللون الأسود

يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.

Crosshair

تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.

عداد مُعدل الأطر (FPS)

سيُمكنك عداد مُعدل الأطر (FPS) من معرفة إلى أي مدى يتم تحميل الأطر بشكل جيد. كل إطار له قيمته سواء كنت تقوم بتعديل الفيديوهات، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، ومع عداد مُعدل الأطر (FPS) سيكون لديك بيانات في الوقت الفعلي.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.

*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.

*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.

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25GR75FG-B

شاشة ألعاب UltraGear™ Ultra-fast مقاس 24.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 360Hz