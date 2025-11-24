About Cookies on This Site

شاشة ألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بتقنية IPS ودقة FHD وتردد 144Hz (مع إمكانية رفع التردد)، الطراز 27G411A، ومتوافقة مع تقنية® NVIDIA G-SYNC ، وتغطية SRGB 99% (قياسي).

شاشة ألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بتقنية IPS ودقة FHD وتردد 144Hz (مع إمكانية رفع التردد)، الطراز 27G411A، ومتوافقة مع تقنية® NVIDIA G-SYNC ، وتغطية SRGB 99% (قياسي).

شاشة ألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بتقنية IPS ودقة FHD وتردد 144Hz (مع إمكانية رفع التردد)، الطراز 27G411A، ومتوافقة مع تقنية® NVIDIA G-SYNC ، وتغطية SRGB 99% (قياسي).

27G411A-B
الميزات الرئيسية

  • شاشة FHD IPS (1920x1080) مقاس 27 بوصة
  • معدل تحديث 144Hz (مع إمكانية رفع التردد) (120Hz أصلي) / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® compatible / AMD ™ FreeSync
صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27G411A.



27" 144Hz (overclock)
FHD IPS Gaming Monitor

صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27G411A.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

شاشة IPS FHD مقاس 27 بوصة بدقة 1920×1080، تغطية sRGB 99%، دعم HDR 10، معدل تحديث 144Hz (مع إمكانية رفع التردد) ومعدل أصلي 120Hz، زمن استجابة 1ms MRB، وتصميم فائق النحافة.
كلمة "الشاشة" مكتوبة بأحرف كبيرة.

الانغماس في المعركة مع ألوان زاهية

تدعم شاشتنا تقنية HDR10 وتغطي نطاق sRGB بنسبة %99، مما يوفر طيفًا لونيًا واسعًا يعزز دقة الألوان مع شاشة IPS لتجربة ألعاب غامرة. تمنح اللاعبين فرصة لخوض المعارك الحماسية كما أراد لها مطورو اللعبة أن تكون.

مشهد من لعبة قتال فضائي يعرض ألوانًا نابضة بالحياة بفضل دعم HDR وتغطية sRGB 99% وتقنية IPS على شاشة LG UltraGear.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

شاشة ™IPS

تعرض شاشة ™LG IPS دقة ألون استثنائية بزاوية مشاهدة عريضة.

HDR10

يدعم النطاق الديناميكي العالي HDR 10 مستويات معينة من الألوان والسطوع.

sRGB 99% (قياسي)

تقدم تغطية ألوان بنسبة %99 مع تدرج لوني DCI-P3 حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة مذهلة.

كلمة "السرعة" مكتوبة بأحرف كبيرة.
مشهد من لعبة سباق يُبرز الاستجابة الفائقة السرعة ومعدل التحديث السريع 120Hz.

حركة ألعاب سلسة
مع 144Hz مع إمكانية رفع التردد
معدل التحديث (120Hz أصلي)

للحصول على معدل تحديث 144Hz (مع إمكانية رفع التردد) (أصلي 120Hz) للحصول تجربة وصورة انسيابية وواضحة

 مع تقليل ضبابية الحركة. انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*يدعم هذا المنتج معدل تحديث 120Hz، ويصل إلى 144Hz في وضع رفع التردد عند الاتصال عبر DisplayPort 1.4. (يدعم HDMI 2.0 حتى 144Hz.)

*قد يختلف معدل التحديث ووقت الاستجابة حسب البيئة، مثل المحتوى أو أداء الكمبيوتر الشخصي (وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات). يلزم وجود كابل وبطاقة رسومات متوافقة مع DP 1.4 (بطاقة الرسومات تُباع بشكل منفصل).

تُعرض سيارة سباق صفراء تنطلق بسرعة على الشاشة، حيث يظهر الجزء داخل المربع الأبيض بوضوح، بينما يبدو الجزء الخارجي ضبابيًا.

سرعة عالية
لتحقيق الفوز

تعمل تقنية Motion Blur Reduction* التي تبلغ 1ms على جعل اللعب سلسًا، مما يقلل من الضبابية والظلال. يمكن للعناصر الديناميكية وسريعة الإيقاع وسط كل هذه الإثارة أن تمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتسبب ميزة تقليل ضبابية الحركة 1ms Motion Blur Reduction في خفض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تنشيطها: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*قد يحدث وميض أثناء تشغيل 1ms MBR.

معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع

مدعومة بتقنية ™AMD FreeSync وتوافق معتمد من NVIDIA لتقنية ®G-SYNC، تضمن هذه الشاشة عرضًا سلسًا خاليًا من التمزق وزمن استجابة منخفض، لتجربة ألعاب دقيقة وسلسة لا مثيل لها.

عرض شاشة منقسمة يظهر فيها طيار في لعبة سريعة الوتيرة، توضح مدى سلاسة ووضوح العرض البصري.

شعارات NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium Pro.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

كلمة "الاستخدام" مكتوبة بأحرف كبيرة.

تطبيق LG Switch

سرعة التبديل

يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة بأكملها إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم طريقة العرض، أو حتى تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح التشغيل السريع المعين. كما تدعم أوضاع صورة بجوار صورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP) من أجل تعدد المهام بكفاءة عبر مصادر إدخال متعددة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث في قائمة دعم LG.com.

تصميم بلا حدود تقريبًا وقاعدة حامل رفيعة

تصميم نحيف للغاية. تبدو الشاشة عائمة تقريبًا

استمتع بمساحة شاشة أكبر وتشتيت أقل بفضل الإطار فائق النحافة وقاعدة الحامل الرفيعة، بتصميم شبه عديم الحواف. يعزز الحامل الشبيه بالتعليق الطابع النظيف والخفيف للتصميم، فيما يوفر الإحساس السلس بالشاشة تجربة مشاهدة غامرة—مثالية لإعدادات الشاشات المزدوجة أو المساحات المكتبية البسيطة.

أيقونة تصميم بلا حواف.

تصميم بلا حواف

بقاعدة حامل رفيعة.

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

-5 ~ 20 درجة

أيقونة التثبيت على الحائط.

Wall Mount

100X100

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*إمالة (-5~20 درجة)، قابلة للتركيب على الحائط (100x100).

