We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة ألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بتقنية IPS ودقة FHD وتردد 144Hz (مع إمكانية رفع التردد)، الطراز 27G411A، ومتوافقة مع تقنية® NVIDIA G-SYNC ، وتغطية SRGB 99% (قياسي).
شاشة ألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بتقنية IPS ودقة FHD وتردد 144Hz (مع إمكانية رفع التردد)، الطراز 27G411A، ومتوافقة مع تقنية® NVIDIA G-SYNC ، وتغطية SRGB 99% (قياسي).
الميزات الرئيسية
- شاشة FHD IPS (1920x1080) مقاس 27 بوصة
- معدل تحديث 144Hz (مع إمكانية رفع التردد) (120Hz أصلي) / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® compatible / AMD ™ FreeSync
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
الانغماس في المعركة مع ألوان زاهية
تدعم شاشتنا تقنية HDR10 وتغطي نطاق sRGB بنسبة %99، مما يوفر طيفًا لونيًا واسعًا يعزز دقة الألوان مع شاشة IPS لتجربة ألعاب غامرة. تمنح اللاعبين فرصة لخوض المعارك الحماسية كما أراد لها مطورو اللعبة أن تكون.
مشهد من لعبة قتال فضائي يعرض ألوانًا نابضة بالحياة بفضل دعم HDR وتغطية sRGB 99% وتقنية IPS على شاشة LG UltraGear.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*يدعم هذا المنتج معدل تحديث 120Hz، ويصل إلى 144Hz في وضع رفع التردد عند الاتصال عبر DisplayPort 1.4. (يدعم HDMI 2.0 حتى 144Hz.)
*قد يختلف معدل التحديث ووقت الاستجابة حسب البيئة، مثل المحتوى أو أداء الكمبيوتر الشخصي (وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات). يلزم وجود كابل وبطاقة رسومات متوافقة مع DP 1.4 (بطاقة الرسومات تُباع بشكل منفصل).
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتسبب ميزة تقليل ضبابية الحركة 1ms Motion Blur Reduction في خفض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تنشيطها: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*قد يحدث وميض أثناء تشغيل 1ms MBR.
معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع
مدعومة بتقنية ™AMD FreeSync وتوافق معتمد من NVIDIA لتقنية ®G-SYNC، تضمن هذه الشاشة عرضًا سلسًا خاليًا من التمزق وزمن استجابة منخفض، لتجربة ألعاب دقيقة وسلسة لا مثيل لها.
عرض شاشة منقسمة يظهر فيها طيار في لعبة سريعة الوتيرة، توضح مدى سلاسة ووضوح العرض البصري.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تطبيق LG Switch
سرعة التبديل
يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة بأكملها إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم طريقة العرض، أو حتى تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح التشغيل السريع المعين. كما تدعم أوضاع صورة بجوار صورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP) من أجل تعدد المهام بكفاءة عبر مصادر إدخال متعددة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث في قائمة دعم LG.com.
تصميم بلا حدود تقريبًا وقاعدة حامل رفيعة
تصميم نحيف للغاية. تبدو الشاشة عائمة تقريبًا
استمتع بمساحة شاشة أكبر وتشتيت أقل بفضل الإطار فائق النحافة وقاعدة الحامل الرفيعة، بتصميم شبه عديم الحواف. يعزز الحامل الشبيه بالتعليق الطابع النظيف والخفيف للتصميم، فيما يوفر الإحساس السلس بالشاشة تجربة مشاهدة غامرة—مثالية لإعدادات الشاشات المزدوجة أو المساحات المكتبية البسيطة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*إمالة (-5~20 درجة)، قابلة للتركيب على الحائط (100x100).
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.