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شاشة الألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بدقة Full HD ومعدل تحديث 240Hz │27G440A مع sRGB 99% (قياسي)، وزمن استجابة 1ms (GtG)، ومنفذ HDMI 2.0
شاشة الألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بدقة Full HD ومعدل تحديث 240Hz │27G440A مع sRGB 99% (قياسي)، وزمن استجابة 1ms (GtG)، ومنفذ HDMI 2.0
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
الانغماس في المعركة مع ألوان زاهية
تدعم شاشتنا تغطية نطاق sRGB بنسبة 99%، مما يوفر طيفًا لونيًا واسعًا يعزز دقة الألوان مع شاشة IPS لتجربة ألعاب غامرة. تمنح اللاعبين فرصة لخوض المعارك الحماسية كما أراد لها مطورو اللعبة أن تكون.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
كلمة "DISPLAY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة
وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 1ms (GtG)، مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع" لإجراء "وقت استجابة يبلغ 1ms". (ضبط اللعبة (Game Adjust) ← وقت الاستجابة (Response Time) ← الوضع الأسرع (Faster Mode)).
معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع
صورة مقارنة توضح طيارًا في قمرة قيادة طائرة نفاثة. يظهر الجانب الأيسر مع عبارة "معطّل" بشكل ضبابي مع تشوهات في الحركة، بينما يبدو الجانب الأيمن مع عبارة "مفعّل" واضحًا ونقيًا، مما يوضح فائدة ميزات تحسين الحركة في شاشة LG UltraGear 27G440A.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تحكم أكثر ذكاءً، تبديل سلس باستخدام مفتاح LG Switch
مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًا وتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*هذا الفيديو لأغراض توضيحية فقط وقد لا يعكس المواصفات الفعلية للمنتج 27G440A.
*يتطلب تطبيق LG Switch تنزيل البرنامج والدليل يدويًا من LG.com للاستخدام السليم.
أنيقة ومُدمجة
اختبر التصميم شبه الخالي من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل بالكامل تشمل الدوران والإمالة وضبط الارتفاع والدوران حول المحور. يوفر الحامل المدمج على شكل "L" مع إمكانية التدوير الواسع حلاً فعالًا لإدارة المساحة، مما يساعد في تحسين تنظيم المكتب وتقليل المساحات غير المستخدمة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة العمل.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
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