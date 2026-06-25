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شاشة الألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بدقة Full HD ومعدل تحديث 240Hz ‏│27G440A مع sRGB 99% (قياسي)، وزمن استجابة 1ms (GtG)،‏ ومنفذ HDMI 2.0

شاشة الألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بدقة Full HD ومعدل تحديث 240Hz ‏│27G440A مع sRGB 99% (قياسي)، وزمن استجابة 1ms (GtG)،‏ ومنفذ HDMI 2.0

27G440A-B
صورة أمامية لـ شاشة الألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بدقة Full HD ومعدل تحديث 240Hz ‏│27G440A مع sRGB 99% (قياسي)، وزمن استجابة 1ms (GtG)،‏ ومنفذ HDMI 2.0 27G440A-B
صورة جانبية -15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة جانبية -15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة أمامية
صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
صورة جانبية
صورة جانبية بزاوية +15 درجة للشاشة المائلة
صورة جانبية للشاشة المائلة
صورة علوية
'صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
'صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
صورة مقربة للشعار الخلفي
صورة أمامية لـ شاشة الألعاب LG UltraGear™ G4 مقاس 27 بوصة بدقة Full HD ومعدل تحديث 240Hz ‏│27G440A مع sRGB 99% (قياسي)، وزمن استجابة 1ms (GtG)،‏ ومنفذ HDMI 2.0 27G440A-B
صورة جانبية -15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة جانبية -15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة أمامية
صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
صورة جانبية
صورة جانبية بزاوية +15 درجة للشاشة المائلة
صورة جانبية للشاشة المائلة
صورة علوية
'صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
'صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
صورة مقربة للشعار الخلفي

الميزات الرئيسية

  • شاشة IPS بدقة Full HD (1920x1080) ومقاس 27 بوصة
  • معدل تحديث 240Hz
  • sRGB 99% (قياسي)
  • وقت استجابة 1ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • منفذا HDMI™ 2.0‏ / منفذ DispalyPort 1.4 واحد (مع DSC)
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صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27g440a.

صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27g440a.




شاشة Full HD مقاس 27 بوصة ومعدل تحديث 240Hz شاشة ألعاب IPS

مشهد أمامي لشاشة الألعاب LG UltraGear™ 27g440a على قاعدتها السداسية، موضوعة في ممر مستقبلي مضاء بالنيون؛ تعرض الشاشة دوامات أرجوانية وحمراء نابضة بالحياة مع شعار UltraGear في المنتصف.

مشهد أمامي لشاشة الألعاب LG UltraGear™ 27g440a على قاعدتها السداسية، موضوعة في ممر مستقبلي مضاء بالنيون؛ تعرض الشاشة دوامات أرجوانية وحمراء نابضة بالحياة مع شعار UltraGear في المنتصف.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

رسم ترويجي يسلط الضوء على الميزات الرئيسية لشاشة LG UltraGear 27G440A: شاشة FHD مقاس 27 بوصة (1920x1080)، وتغطية ألوان sRGB 99% (قياسي)، ومعدل تحديث 240Hz، ووقت استجابة 1ms (GtG)، واتصال HDMI 2.0.

رسم ترويجي يسلط الضوء على الميزات الرئيسية لشاشة LG UltraGear 27G440A: شاشة FHD مقاس 27 بوصة (1920x1080)، وتغطية ألوان sRGB 99% (قياسي)، ومعدل تحديث 240Hz، ووقت استجابة 1ms (GtG)، واتصال HDMI 2.0.

كلمة "DISPLAY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

الانغماس في المعركة مع ألوان زاهية

تدعم شاشتنا تغطية نطاق sRGB بنسبة 99%، مما يوفر طيفًا لونيًا واسعًا يعزز دقة الألوان مع شاشة IPS لتجربة ألعاب غامرة. تمنح اللاعبين فرصة لخوض المعارك الحماسية كما أراد لها مطورو اللعبة أن تكون.

صورة ترويجية لشاشة LG UltraGear 27G440A تُظهر مشهد معركة في الفضاء بألوان نابضة بالحياة مع سفن الفضاء بالقرب من الشمس الساطعة والكويكبات. تظهر في الجزء السفلي الأيسر عبارة "sRGB 99%" و"IPS"، مما يؤكد على إعادة إنتاج الألوان الدقيقة وزوايا المشاهدة الواسعة.

صورة ترويجية لشاشة LG UltraGear 27G440A تُظهر مشهد معركة في الفضاء بألوان نابضة بالحياة مع سفن الفضاء بالقرب من الشمس الساطعة والكويكبات. تظهر في الجزء السفلي الأيسر عبارة "sRGB 99%" و"IPS"، مما يؤكد على إعادة إنتاج الألوان الدقيقة وزوايا المشاهدة الواسعة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

شاشة IPS™

تعرض شاشة LG IPS™دقة ألون استثنائية بزاوية مشاهدة عريضة.

sRGB 99% (قياسي)

تقدم تغطية ألوان بنسبة 99% مع تدرج لوني sRGB حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة مذهلة.

كلمة "DISPLAY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

كلمة "DISPLAY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.
صورة ترويجية لشاشة LG UltraGear 27G440A تتميز بمشهد سباق الدراجات النارية المستقبلي. العنوان: "حركة لعب سلسة مع معدل تحديث 240Hz"، ليسلط الضوء على عرض واضح ونقي مع تقليل ضبابية الحركة. الرقم الكبير "240Hz" يسلط الضوء على معدل التحديث السريع للشاشة المصمم لتجربة لعب غامرة.

حركة ألعاب سلسة

للحصول على معدل تحديث 240Hz للصور الانسيابية والشفافة، مع تقليل عدم وضوح الحركة. انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة

وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 1ms‏ (GtG)، مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*حدد "الوضع الأسرع" لإجراء "وقت استجابة يبلغ 1ms". (ضبط اللعبة (Game Adjust) ← وقت الاستجابة (Response Time) ← الوضع الأسرع (Faster Mode)).

كلمة "TECHNOLOGY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع

تعمل هذه الشاشة بميزة AMD FreeSync™ Premium وتوافق G-SYNC® المعتمد من NVIDIA، مما يضمن صورًا خالية من التمزق وناعمة للغاية وزمن استجابة منخفض، مما يوفر دقة وسلاسة ألعاب لا مثيل لها.

صورة مقارنة توضح طيارًا في قمرة قيادة طائرة نفاثة. يظهر الجانب الأيسر مع عبارة "معطّل" بشكل ضبابي مع تشوهات في الحركة، بينما يبدو الجانب الأيمن مع عبارة "مفعّل" واضحًا ونقيًا، مما يوضح فائدة ميزات تحسين الحركة في شاشة LG UltraGear 27G440A.

شعارات NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium، مما يسلط الضوء على توافق شاشة LG UltraGear 27G440A مع تقنيتي المزامنة التكيفيتين للاستمتاع بألعاب أكثر سلاسة وخالية من التمزق.

شعارات NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium، مما يسلط الضوء على توافق شاشة LG UltraGear 27G440A مع تقنيتي المزامنة التكيفيتين للاستمتاع بألعاب أكثر سلاسة وخالية من التمزق.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تحكم أكثر ذكاءً، تبديل سلس باستخدام مفتاح LG Switch

مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًا وتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*هذا الفيديو لأغراض توضيحية فقط وقد لا يعكس المواصفات الفعلية للمنتج 27G440A.

*يتطلب تطبيق LG Switch تنزيل البرنامج والدليل يدويًا من LG.com للاستخدام السليم.

أنيقة ومُدمجة

اختبر التصميم شبه الخالي من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل بالكامل تشمل الدوران والإمالة وضبط الارتفاع والدوران حول المحور. يوفر الحامل المدمج على شكل "L" مع إمكانية التدوير الواسع حلاً فعالًا لإدارة المساحة، مما يساعد في تحسين تنظيم المكتب وتقليل المساحات غير المستخدمة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة العمل.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

 -30 ~ 30 درجة

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

-5 ~ 21 درجة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

130 مم

أيقونة الدوران حول المحور.

الدوران حول المحور

ثنائي الاتجاه

صورة أمامية وخلفية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27g440a، تعرض مشهد سباق مستقبلي على الشاشة.
أيقونة منفذ HDMI.

منفذا HDMI™ 2.0

أيقونة منفذ DisplayPort.

منفذ DisplayPort 1.4 واحد 

مع DSC

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

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