شاشة الألعاب LG UltraGear™ G6 مقاس 27 بوصة وتردد 200Hz وبدقة QHD │ الطراز 27G610A مع تغطية sRGB 99% (نموذجي)، وVESA DisplayHDR™ 400، وزمن استجابة 1ms (GtG)، ومنفذ HDMI 2.0
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
وضوح يبقيك مسيطرًا
بفضل شاشة العرض الواسعة مقاس 27 بوصة QHD (2560x1440)، توفر UltraGear لوحة يمكن أن تساعد في تحسين الوضوح البصري والتفاصيل. تساهم كثافة البكسل العالية في الحصول على صور أكثر وضوحًا ودقة صورة أكثر دقة، مما يوفر تجربة أكثر جاذبية.
انغمس في الألوان الحقيقية، وانتصر في اللعبة
تدعم شاشة الألعاب لدينا طيف ألوان واسعًا مع تغطية 99% sRGB (قياسي)، مما يوفّر ألوانًا عالية الدقة تدعم إعادة الإنتاج بتقنية VESA DisplayHDR™ 400، لتجربة ألعاب واقعية.
محاربون مدرّعون بتصميم مستقبلي يتقاتلون بأسلحة طاقة في مدينة مضاءة بأضواء النيون.
حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة
وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 1ms (GtG)، مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
*حدد "الوضع الأسرع" لإجراء "وقت استجابة يبلغ 1ms". (ضبط اللعبة (Game Adjust) ← وقت الاستجابة (Response Time) ← الوضع الأسرع (Faster Mode)).
معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع
بفضل تقنية AMD FreeSync™ Premium، توفّر هذه الشاشة تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع مع زمن استجابة منخفض لأداء دقيق لا مثيل له.
تُظهر الصورة مقارنة بتقسيم الشاشة بين عرض الألعاب بدون تقنية المزامنة على اليسار، ومع تفعيل التقنية على اليمين. على اليسار، تظهر رؤية الطيار من طائرة مستقبلية مشوشة ومليئة بالتقطيع والتشويش، بينما على اليمين يبدو المشهد نفسه سلسًا وانسيابيًا مع أثر حركة مضيء. العنوان يقول: "حاصل على شهادة تقنية معتمدة على نطاق واسع"، مع إبراز اعتماد AMD FreeSync™ Premium وتوافق NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
أنيقة ومُدمجة
اختبر التصميم شبه الخالي من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل بالكامل تشمل الدوران والإمالة وضبط الارتفاع. يوفر الحامل المدمج على شكل "L" مع إمكانية التدوير الواسع حلاً فعالًا لإدارة المساحة، مما يساعد في تحسين تنظيم المكتب وتقليل المساحات غير المستخدمة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة العمل.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الرئيسية
شاشة العرض - المقاس [Inch]
27
شاشة العرض - الوضوح
2560 x 1440
شاشة العرض - نوع الشاشة
IPS
شاشة العرض - الأبعاد
16:9
شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
400 شمعة/متر مربع
شاشة العرض - معدل التحديث (Max.) [Hz]
200
شاشة العرض - وقت الاستجابة
1ms (GtG في الوضع الأسرع)
ميكانيكيا - تعديل شاشة العرض
الارتفاع/الدوران حول المحور/الدوران/الميل
كل المواصفات
اكسسوارات
مدخل الديسبلاي
نعم
ميكانيكيا
تعديل شاشة العرض
الارتفاع/الدوران حول المحور/الدوران/الميل
جدار بطاولة متحركةmm
100 × 100 ملم
الاتصال
DisplayPort
نعم (1 في كل جهاز)
DP اصدار
1.4
HDMI
نعم (2 في كل جهاز)
مخرج سماعات الرأس
3-pole (الصوت فقط)
شاشة العرض
الأبعاد
16:9
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
320 شمعة/متر مربع
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
400 شمعة/متر مربع
عمق الالوان (عدد الالوان)
16.7M
تسلسل الألوان (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
تسلسل الألوان (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
معدل التباين (Typ.)
1000:1
نوع الشاشة
IPS
Pixel Pitch [mm]
0.2331 x 0.2331 مم
معدل التحديث (Max.) [Hz]
200
الوضوح
2560 x 1440
وقت الاستجابة
1ms (GtG في الوضع الأسرع)
المقاس [cm]
68.4
المقاس [Inch]
27
زاوية الرؤيا (CR≥10)
178 درجة (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178 درجة (الجانب العلوي/السفلي)
الأبعاد والأوزان
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
613.2 × 544.2 × 224.5 (UP) 613.2 × 434.1 × 224.5 / (DOWN)
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
الوزن مع الحامل [kg]
5.3
الوزن بدون الحامل [kg]
3.5
الوزن خلال الشحن[kg]
7.1
سمات
ثبات اللون الاسود
نعم
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
تبديل المدخل التلقائي
نعم
معايرة اللون بالمصنع
نعم
ضعف الالوان
نعم
Crosshair
نعم
Dynamic Action Sync
نعم
امان من الرمش
نعم
HDR 10
نعم
نمط القراءة
نعم
مفتاح تعريف المستخدم
نعم
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
معلومات
اسم المنتج
UltraGear
سنة
عام 2025
