About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

شاشة الألعاب LG UltraGear™ G6 مقاس 27 بوصة وتردد 200Hz وبدقة QHD │ الطراز 27G610A مع تغطية sRGB 99% (نموذجي)، وVESA DisplayHDR™ 400، وزمن استجابة 1ms (GtG)، ومنفذ HDMI 2.0

شاشة الألعاب LG UltraGear™ G6 مقاس 27 بوصة وتردد 200Hz وبدقة QHD │ الطراز 27G610A مع تغطية sRGB 99% (نموذجي)، وVESA DisplayHDR™ 400، وزمن استجابة 1ms (GtG)، ومنفذ HDMI 2.0

27G610A-B
صورة خلفية
صورة خلفية
صورة جانبية -15 درجة
صورة خلفية لشاشة LG UltraGear™ 27G610A، يوضح منطقة المنفذ الخلفية وتوصيلات HDMI™ 2.0 وDisplayPort 1.4.
تعرض شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A أبعاد المنتج في القطاع الأمامي والجانبي، حيث يبلغ عرضها 613.2 ملم، وارتفاع الشاشة 364.5 ملم، والارتفاع الإجمالي 434.1–544.2 ملم، وعمق 224.5 ملم.
شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A في بيئة ألعاب، مع التركيز على دقة QHD مقاس 27 بوصة، ومعدل التحديث 200Hz، وتقنية لوحة IPS.
شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A في بيئة ألعاب، مع التأكيد على دقة QHD بنسبة 16:9 ووضوح الشاشة بنسبة 2560x1440 الذي يبقيك على التحكم.
تعرض شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A ألوانًا نابضة بالحياة في محاكاة قتالية، مما يسلط الضوء على نطاق ألوان sRGB 99% ودعم VESA DisplayHDR™ 400.
تعرض شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A مشهدًا انسيابيًا للعبة السباق، مما يؤكد على معدل التحديث البالغ 200Hz لحركة ألعاب واضحة وسلسة.
تعرض شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A مقارنة جنبًا إلى جنب لتأثير زمن الاستجابة البالغ 1ms في مشهد رحلة سريع، مما يقلل من الضبابية الحركية في الألعاب.
العناصر المضمنة مع حزمة شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A: لوحة الشاشة وقاعدة الحامل والدعم والدليل وكابل DisplayPort ومحول الطاقة مع السلك.
مظهر جانبي + 15 درجة
صورة خلفية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
صورة خلفية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
صورة توضح الجانب الخلفي
صورة خلفية
صورة خلفية
صورة جانبية -15 درجة
صورة خلفية لشاشة LG UltraGear™ 27G610A، يوضح منطقة المنفذ الخلفية وتوصيلات HDMI™ 2.0 وDisplayPort 1.4.
تعرض شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A أبعاد المنتج في القطاع الأمامي والجانبي، حيث يبلغ عرضها 613.2 ملم، وارتفاع الشاشة 364.5 ملم، والارتفاع الإجمالي 434.1–544.2 ملم، وعمق 224.5 ملم.
شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A في بيئة ألعاب، مع التركيز على دقة QHD مقاس 27 بوصة، ومعدل التحديث 200Hz، وتقنية لوحة IPS.
شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A في بيئة ألعاب، مع التأكيد على دقة QHD بنسبة 16:9 ووضوح الشاشة بنسبة 2560x1440 الذي يبقيك على التحكم.
تعرض شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A ألوانًا نابضة بالحياة في محاكاة قتالية، مما يسلط الضوء على نطاق ألوان sRGB 99% ودعم VESA DisplayHDR™ 400.
تعرض شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A مشهدًا انسيابيًا للعبة السباق، مما يؤكد على معدل التحديث البالغ 200Hz لحركة ألعاب واضحة وسلسة.
تعرض شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A مقارنة جنبًا إلى جنب لتأثير زمن الاستجابة البالغ 1ms في مشهد رحلة سريع، مما يقلل من الضبابية الحركية في الألعاب.
العناصر المضمنة مع حزمة شاشة LG UltraGear™ Monitor 27G610A: لوحة الشاشة وقاعدة الحامل والدعم والدليل وكابل DisplayPort ومحول الطاقة مع السلك.
مظهر جانبي + 15 درجة
صورة خلفية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
صورة خلفية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
صورة توضح الجانب الخلفي

الميزات الرئيسية

  • شاشة ألعاب QHD مقاس 27 بوصة (2560x1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • معدل تحديث 200Hz
  • وقت استجابة 1ms (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • تصميم بدون حواف تقريبًا
المزيد
صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27g610a.

صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27g610a.




شاشة ألعاب QHD 200Hz IPS Gaming Monitor مقاس 27 بوصة

مشهد أمامي لشاشة الألعاب LG UltraGear™ 27G610A على قاعدتها السداسية، موضوعة في ممر مستقبلي مضاء بالنيون؛ تعرض الشاشة دوامات أرجوانية وحمراء نابضة بالحياة مع شعار UltraGear في المنتصف.

مشهد أمامي لشاشة الألعاب LG UltraGear™ 27G610A على قاعدتها السداسية، موضوعة في ممر مستقبلي مضاء بالنيون؛ تعرض الشاشة دوامات أرجوانية وحمراء نابضة بالحياة مع شعار UltraGear في المنتصف.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

مجموعة من خمسة مربعات تسلط الضوء على LG UltraGear™ 27G610A: إطار الشاشة مع النص "شاشة مقاس 27 بوصة بدقة QHD 2560×1440"؛ مشهد معركة خيال علمي بعنوان "sRGB 99% (نموذجي) وVESA DisplayHDR™ 400”؛ صورة دراجة نارية ذات ضبابية حركة تحمل علامة "200Hz"؛ صورة مركبة فضاء تحمل علامة "1ms (GtG)"؛ وكابل HDMI مقرب يحمل علامة "HDMI 2.0".

مجموعة من خمسة مربعات تسلط الضوء على LG UltraGear™ 27G610A: إطار الشاشة مع النص "شاشة مقاس 27 بوصة بدقة QHD 2560×1440"؛ مشهد معركة خيال علمي بعنوان "sRGB 99% (نموذجي) وVESA DisplayHDR™ 400”؛ صورة دراجة نارية ذات ضبابية حركة تحمل علامة "200Hz"؛ صورة مركبة فضاء تحمل علامة "1ms (GtG)"؛ وكابل HDMI مقرب يحمل علامة "HDMI 2.0".

كلمة "DISPLAY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

وضوح يبقيك مسيطرًا

بفضل شاشة العرض الواسعة مقاس 27 بوصة QHD (2560x1440)، توفر UltraGear لوحة يمكن أن تساعد في تحسين الوضوح البصري والتفاصيل. تساهم كثافة البكسل العالية في الحصول على صور أكثر وضوحًا ودقة صورة أكثر دقة، مما يوفر تجربة أكثر جاذبية.

صورة مقربة لشاشة LG UltraGear™ 27G610A على الشاشة، تعرض مشهد معركة لعبة خيال علمي مع سفن الفضاء والآليات المستقبلية. يُبرز النص المُتراكب دقة العرض ونسبة الأبعاد: "16:9 QHD 2560×1440."

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

انغمس في الألوان الحقيقية، وانتصر في اللعبة

تدعم شاشة الألعاب لدينا طيف ألوان واسعًا مع تغطية 99% sRGB (قياسي)، مما يوفّر ألوانًا عالية الدقة تدعم إعادة الإنتاج بتقنية VESA DisplayHDR™ 400، لتجربة ألعاب واقعية.

محاربون مدرّعون بتصميم مستقبلي يتقاتلون بأسلحة طاقة في مدينة مضاءة بأضواء النيون.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.

كلمة "DISPLAY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.
صورة جانبية للشاشة مع وجود شخصية رامي سهام في إحدى الألعاب على صورة الشاشة.

حركة ألعاب سلسة

للحصول على معدل تحديث 200Hz للصور الانسيابية والشفافة، مع تقليل عدم وضوح الحركة. انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة

وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 1ms‏ (GtG)، مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*حدد "الوضع الأسرع" لإجراء "وقت استجابة يبلغ 1ms". (ضبط اللعبة (Game Adjust) ← وقت الاستجابة (Response Time) ← الوضع الأسرع (Faster Mode)).

كلمة "TECHNOLOGY" بحروف كبيرة ومتدرجة الألوان في المنتصف، على خلفية داكنة مع إطار رفيع ممتد من الجهة اليسرى.

معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع

بفضل تقنية AMD FreeSync™ Premium، توفّر هذه الشاشة تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع مع زمن استجابة منخفض لأداء دقيق لا مثيل له.

تُظهر الصورة مقارنة بتقسيم الشاشة بين عرض الألعاب بدون تقنية المزامنة على اليسار، ومع تفعيل التقنية على اليمين. على اليسار، تظهر رؤية الطيار من طائرة مستقبلية مشوشة ومليئة بالتقطيع والتشويش، بينما على اليمين يبدو المشهد نفسه سلسًا وانسيابيًا مع أثر حركة مضيء. العنوان يقول: "حاصل على شهادة تقنية معتمدة على نطاق واسع"، مع إبراز اعتماد AMD FreeSync™ Premium وتوافق NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

صورة توضح شعار شهادة AMD FreeSync™ Premium باللون الأسود، في المنتصف على خلفية باللون البيج الفاتح.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

أنيقة ومُدمجة

اختبر التصميم شبه الخالي من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل بالكامل تشمل الدوران والإمالة وضبط الارتفاع. يوفر الحامل المدمج على شكل "L" مع إمكانية التدوير الواسع حلاً فعالًا لإدارة المساحة، مما يساعد في تحسين تنظيم المكتب وتقليل المساحات غير المستخدمة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة العمل.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

-30 ~ 30 درجة

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

-5 ~ 20 درجة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

110 ملم

أيقونة الدوران حول المحور.

الدوران حول المحور

اتجاه عقارب الساعة

صورة أمامية وخلفية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27g610a، تعرض مشهد سباق مستقبلي على الشاشة.
أيقونة منفذ HDMI.

منفذا HDMI™ 2.1

أيقونة منفذ DisplayPort.

منفذ DisplayPort 1.4 واحد

مع DSC

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

الملخص

طباعة

الأبعاد

27G610A-B

المواصفات الرئيسية

  • شاشة العرض - المقاس [Inch]

    27

  • شاشة العرض - الوضوح

    2560 x‏ 1440

  • شاشة العرض - نوع الشاشة

    IPS

  • شاشة العرض - الأبعاد

    16:9

  • شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    400 شمعة/متر مربع

  • شاشة العرض - معدل التحديث (Max.) [Hz]

    200

  • شاشة العرض - وقت الاستجابة

    1ms (GtG في الوضع الأسرع)

  • ميكانيكيا - تعديل شاشة العرض

    الارتفاع/الدوران حول المحور/الدوران/الميل

كل المواصفات

اكسسوارات

  • مدخل الديسبلاي

    نعم

ميكانيكيا

  • تعديل شاشة العرض

    الارتفاع/الدوران حول المحور/الدوران/الميل

  • جدار بطاولة متحركةmm

    100 × 100 ملم

الاتصال

  • DisplayPort

    نعم (1 في كل جهاز)

  • DP اصدار

    1.4

  • HDMI

    نعم (2 في كل جهاز)

  • مخرج سماعات الرأس

    3-pole (الصوت فقط)

شاشة العرض

  • الأبعاد

    16:9

  • الاضاءة (Min.) [cd/m²]

    320 شمعة/متر مربع

  • الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    400 شمعة/متر مربع

  • عمق الالوان (عدد الالوان)

    16.7M

  • تسلسل الألوان (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • تسلسل الألوان (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • معدل التباين (Typ.)

    1000:1

  • نوع الشاشة

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2331 x‏ 0.2331 مم

  • معدل التحديث (Max.) [Hz]

    200

  • الوضوح

    2560 x‏ 1440

  • وقت الاستجابة

    1ms (GtG في الوضع الأسرع)

  • المقاس [cm]

    68.4

  • المقاس [Inch]

    27

  • زاوية الرؤيا (CR≥10)

    178 درجة (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178 درجة (الجانب العلوي/السفلي)

الأبعاد والأوزان

  • قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

    865.0 x 435.0 x‏ 140.0

  • قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

    613.2 × 544.2 × 224.5 (UP) 613.2 × 434.1 × 224.5 / (DOWN)

  • قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

    613.2 x 364.5 x‏ 49.2

  • الوزن مع الحامل [kg]

    5.3

  • الوزن بدون الحامل [kg]

    3.5

  • الوزن خلال الشحن[kg]

    7.1

سمات

  • ثبات اللون الاسود

    نعم

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • تبديل المدخل التلقائي

    نعم

  • معايرة اللون بالمصنع

    نعم

  • ضعف الالوان

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • Dynamic Action Sync

    نعم

  • امان من الرمش

    نعم

  • HDR 10

    نعم

  • نمط القراءة

    نعم

  • مفتاح تعريف المستخدم

    نعم

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

معلومات

  • اسم المنتج

    UltraGear

  • سنة

    عام 2025

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا