We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة الألعاب LG UltraGear™ G6 بدقة QHD IPS مقاس 27 بوصة ومعدل تحديث 300Hz | 27G640A مع DCI-P3 95% (Typ.)، VESA DisplayHDR™ 400، 1ms (GtG)، USB-C (توصيل الطاقة بقدرة 15 واط)
شاشة الألعاب LG UltraGear™ G6 بدقة QHD IPS مقاس 27 بوصة ومعدل تحديث 300Hz | 27G640A مع DCI-P3 95% (Typ.)، VESA DisplayHDR™ 400، 1ms (GtG)، USB-C (توصيل الطاقة بقدرة 15 واط)
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
وضوح يبقيك مسيطرًا
بفضل دقة QHD (2560x1440) ومقاس 27 بوصة، توفر الشاشة صورًا واقعية وجودة صورة متسقة، مما يوفر الوضوح والعمق. توفر دقة 1440p ونسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 رؤية متوازنة على الشاشة الكاملة، مما يعزز إدراكك المكاني أثناء اللعب—لتنغمس أكثر في التجربة وتتابع العناصر البصرية المهمة بكل وضوح.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
انغمس في الألوان الحقيقية، وانتصر في اللعبة
تقدّم شاشة الألعاب لدينا طيف ألوان واسع، مع تغطية بنسبة 95% (Typ.) من نطاق الألوان DCI-P3. بفضل دعم VESA DisplayHDR 400، يُعيد إنتاج ألوان عالية الدقة لتجربة ألعاب غامرة وواقعية حقًا.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
سرعة هائلة،
تعمَّق في الألعاب مع
1ms (GtG)
وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 1ms (GtG)،مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع،ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع" لإجراء "وقت استجابة يبلغ 1ms". (ضبط اللعبة (Game Adjust) ← وقت الاستجابة (Response Time) ← الوضع الأسرع (Faster Mode)).
حركة سلسة،
تجربة لعب لا نهائية
قلّل من التقطعات والتأخير مع تقنية AMD FreeSync™ Premium ودعم G-SYNC® المتوافق رسميًا والمُختبر من NVIDIA،على شاشة ألعاب بدقة 4K. استمتع بتجربة شبه خالية من التقطيع للاستمتاع بلعب سلسوواضح للغاية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تصميم أنيق خالي من الفوضى
استمتع بإضاءة سداسية وتصميم شبه خالٍ من الحواف، إلى جانب قاعدة قابلة للتعديل بالكامل للتحكم في الدوران، والإمالة، والارتفاع، والتدوير. تم تصميم حامل L الخالي من الفوضى لتوفير مساحة المكتب والقضاء على المناطق غير المُستخدمة، ليمنحك إعدادًا أنيقًا وفعّالًا.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
المواصفات الرئيسية
شاشة العرض - المقاس [Inch]
27
شاشة العرض - الوضوح
2560 x 1440
شاشة العرض - نوع الشاشة
IPS
شاشة العرض - الأبعاد
16:9
شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
400 شمعة/متر مربع
شاشة العرض - معدل التحديث (Max.) [Hz]
300
شاشة العرض - وقت الاستجابة
1ms (GtG في الوضع الأسرع)
كل المواصفات
اكسسوارات
مدخل الديسبلاي
نعم
HDMI
نعم (إصدار 2.1)
شاشة العرض
الأبعاد
16:9
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
320 شمعة/متر مربع
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
400 شمعة/متر مربع
عمق الالوان (عدد الالوان)
1.07 مليار
تسلسل الألوان (Min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
تسلسل الألوان (Typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
معدل التباين (Min.)
600:1
معدل التباين (Typ.)
1300:1
نوع الشاشة
IPS
Pixel Pitch [mm]
0.2328 x 0.2328 مم
معدل التحديث (Max.) [Hz]
300
الوضوح
2560 x 1440
وقت الاستجابة
1ms (GtG في الوضع الأسرع)
المقاس [cm]
68.378
المقاس [Inch]
27
زاوية الرؤيا (CR≥10)
178 درجة (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178 درجة (الجانب العلوي/السفلي)
سمات
معايرة اللون بالمصنع
نعم
HDR 10
نعم
HDR Effect
نعم
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
معلومات
اسم المنتج
UltraGear
سنة
عام 2025
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.