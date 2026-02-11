About Cookies on This Site

شاشة الألعاب LG UltraGear™ G6 بدقة QHD IPS مقاس 27 بوصة ومعدل تحديث 300Hz‏ | 27G640A مع DCI-P3 95% (Typ.)‏، VESA DisplayHDR™ 400،‏ 1ms (GtG)،‏ USB-C‏ (توصيل الطاقة بقدرة 15 واط)

شاشة الألعاب LG UltraGear™ G6 بدقة QHD IPS مقاس 27 بوصة ومعدل تحديث 300Hz‏ | 27G640A مع DCI-P3 95% (Typ.)‏، VESA DisplayHDR™ 400،‏ 1ms (GtG)،‏ USB-C‏ (توصيل الطاقة بقدرة 15 واط)

27G640A-B
الميزات الرئيسية

  • شاشة QHD (2560x1440) IPS مقاس 27 بوصة
  • وقت استجابة 1ms (GtG)
  • DisplayHDR 400 مع DCI-P3 95%
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • تصميم واقعي بلا حواف من 3 جوانب
  • حامل L خالٍ من الفوضى
المزيد
شعار UltraGear™ G6 في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

شعار UltraGear™ G6 في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.



شاشة QHD مقاس 27 بوصة ومعدل تحديث 300Hz شاشة ألعاب

صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27G640A في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27G640A في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

نظرة عامة على ميزة شاشة الألعاب التي تسلط الضوء على: دقة 16:9 QHD IPS 2560x1440، وتدرج لوني DCI-P3 95%، وتقنية VESA DisplayHDR 400، ومعدل تحديث 300Hz، ووقت استجابة 1ms (GtG)، وUSB-C مع منفذ لتوصيل الطاقة بقدرة 15 واط ومنفذ HDMI 2.1، وميزة Adaptive Sync مع دعم NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium.

نظرة عامة على ميزة شاشة الألعاب التي تسلط الضوء على: دقة 16:9 QHD IPS 2560x1440، وتدرج لوني DCI-P3 95%، وتقنية VESA DisplayHDR 400، ومعدل تحديث 300Hz، ووقت استجابة 1ms (GtG)، وUSB-C مع منفذ لتوصيل الطاقة بقدرة 15 واط ومنفذ HDMI 2.1، وميزة Adaptive Sync مع دعم NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium.

الشاشة

وضوح يبقيك مسيطرًا

بفضل دقة QHD (2560x1440) ومقاس 27 بوصة، توفر الشاشة صورًا واقعية وجودة صورة متسقة، مما يوفر الوضوح والعمق. توفر دقة 1440p ونسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 رؤية متوازنة على الشاشة الكاملة، مما يعزز إدراكك المكاني أثناء اللعب—لتنغمس أكثر في التجربة وتتابع العناصر البصرية المهمة بكل وضوح.

صورة مقربة لشاشة UltraGear™ 27G640A تعرض مشهد لعبة خيال علمي، مما يسلط الضوء على دقة 16:9 QHD البالغة 2560x1440.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

انغمس في الألوان الحقيقية، وانتصر في اللعبة

تقدّم شاشة الألعاب لدينا طيف ألوان واسع، مع تغطية بنسبة 95% (Typ.) من نطاق الألوان DCI-P3. بفضل دعم VESA DisplayHDR 400، يُعيد إنتاج ألوان عالية الدقة لتجربة ألعاب غامرة وواقعية حقًا.

مشهد معركة مستقبلي على شاشة UltraGear™ 27G640A، يعرض ألوانًا زاهية مع نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 95% وشهادة VESA DisplayHDR™ 400.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

السرعة
مشهد سباقات الدراجات النارية يوضح معدل التحديث 300Hz في شاشة UltraGear™ 27G640A لحركة ألعاب سلسة وواضحة للغاية.

حركة ألعاب سلسة مع معدل تحديث قدره 300Hz

للحصول على معدل تحديث 300Hz للصور الانسيابية والشفافة، مع تقليل عدم وضوح الحركة.

انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

سرعة هائلة،
تعمَّق في الألعاب مع
1ms (GtG)

وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 1ms‏ (GtG)،مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع،ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*حدد "الوضع الأسرع" لإجراء "وقت استجابة يبلغ 1ms". (ضبط اللعبة (Game Adjust) ← وقت الاستجابة (Response Time) ← الوضع الأسرع (Faster Mode)).

التقنية

حركة سلسة،
تجربة لعب لا نهائية

قلّل من التقطعات والتأخير مع تقنية AMD FreeSync™ Premium ودعم G-SYNC® المتوافق رسميًا والمُختبر من NVIDIA،على شاشة ألعاب بدقة 4K. استمتع بتجربة شبه خالية من التقطيع للاستمتاع بلعب سلسوواضح للغاية.

مشهد سباق من لعبة Assetto Corsa Competizione معروض على شاشة UltraGear™ 27G640A، بدعم من NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

عداد FPS

سيسمح لك عداد الإطارات FPS بمعرفة مدى جودة تحميل كل شيء. سواء كنت تقوم بالتحرير، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، فإن كل إطار مهم، ومع عداد الإطارات FPS، ستحصل على البيانات في الوقت الفعلي.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تصميم أنيق خالي من الفوضى

استمتع بإضاءة سداسية وتصميم شبه خالٍ من الحواف، إلى جانب قاعدة قابلة للتعديل بالكامل للتحكم في الدوران، والإمالة، والارتفاع، والتدوير. تم تصميم حامل L الخالي من الفوضى لتوفير مساحة المكتب والقضاء على المناطق غير المُستخدمة، ليمنحك إعدادًا أنيقًا وفعّالًا.

أيقونات الإمالة، والدوران الجانبي، والتدوير، وضبط الارتفاع، وأيقونة التثبيت الجداري 100×100.
صورة أمامية وخلفية لشاشة الألعاب UltraGear™ 27G640A، تعرض مشهد سباق مستقبلي على الشاشة.
أيقونة منفذ USB Type C.

USB Type-C™ 

توصيل الطاقة بقوة 15 واط

أيقونة منفذ HDMI.

منفذا HDMI™ 2.1

أيقونة منفذ DisplayPort.

منفذ DisplayPort1.4 واحد

مع DSC

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

طباعة

المواصفات الرئيسية

  • شاشة العرض - المقاس [Inch]

    27

  • شاشة العرض - الوضوح

    2560 x‏ 1440

  • شاشة العرض - نوع الشاشة

    IPS

  • شاشة العرض - الأبعاد

    16:9

  • شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    400 شمعة/متر مربع

  • شاشة العرض - معدل التحديث (Max.) [Hz]

    300

  • شاشة العرض - وقت الاستجابة

    1ms (GtG في الوضع الأسرع)

كل المواصفات

اكسسوارات

  • مدخل الديسبلاي

    نعم

  • HDMI

    نعم (إصدار 2.1)

شاشة العرض

  • الأبعاد

    16:9

  • الاضاءة (Min.) [cd/m²]

    320 شمعة/متر مربع

  • الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    400 شمعة/متر مربع

  • عمق الالوان (عدد الالوان)

    1.07 مليار

  • تسلسل الألوان (Min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • تسلسل الألوان (Typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • معدل التباين (Min.)

    600:1

  • معدل التباين (Typ.)

    1300:1

  • نوع الشاشة

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2328 x‏ 0.2328 مم

  • معدل التحديث (Max.) [Hz]

    300

  • الوضوح

    2560 x‏ 1440

  • وقت الاستجابة

    1ms (GtG في الوضع الأسرع)

  • المقاس [cm]

    68.378

  • المقاس [Inch]

    27

  • زاوية الرؤيا (CR≥10)

    178 درجة (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178 درجة (الجانب العلوي/السفلي)

سمات

  • معايرة اللون بالمصنع

    نعم

  • HDR 10

    نعم

  • HDR Effect

    نعم

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

معلومات

  • اسم المنتج

    UltraGear

  • سنة

    عام 2025

ما يقوله الناس

اخترنا لك

