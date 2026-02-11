شاشة الألعاب LG UltraGear™ G6 بدقة QHD IPS مقاس 27 بوصة ومعدل تحديث 300Hz‏ | 27G640A مع DCI-P3 95% (Typ.)‏، VESA DisplayHDR™ 400،‏ 1ms (GtG)،‏ USB-C‏ (توصيل الطاقة بقدرة 15 واط)

استمتع بإضاءة سداسية وتصميم شبه خالٍ من الحواف، إلى جانب قاعدة قابلة للتعديل بالكامل للتحكم في الدوران، والإمالة، والارتفاع، والتدوير. تم تصميم حامل L الخالي من الفوضى لتوفير مساحة المكتب والقضاء على المناطق غير المُستخدمة، ليمنحك إعدادًا أنيقًا وفعّالًا.