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شاشة الألعاب UltraGear™
شاشة ultragear من إل جي هي العتاد القوي في الألعاب

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شاشة UltraGear™‎ من إل جي هي شاشة الألعاب القوية المزوّدة بميزات الأداء الفائق للارتقاء بألعابك إلى المستوى التالي

السرعة

شاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG))
معدل التحديث 144 هرتز

الألوان

HDR10
مجموعة ألوان sRGB بنسبة %99 (المعدل النموذجي)

التقنية

متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC‎®‎
تقنية AMD FreeSync™ Premium

من نوع IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG) في وضع الأداء الأسرع (Faster))

المسار السريع للتفوق في الألعاب

مع وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG) في وضع الأداء الأسرع (Faster))، يتم تقليل التعتيم والظلال بشكل كبير حتى تبدو الحركة أكثر سلاسة داخل اللعبة ويصبح رد فعل اللاعبين أكثر دقة.

المسار السريع للتفوق في الألعاب1

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع IPS 5 مللي ثانية (الصورة اليسرى) و IPS 1 مللي ثانية (GtG).

معدل التحديث 144 هرتز

حركة انسيابية للألعاب

تتميز الألعاب التي يتم تشغيلها على هذه الشاشة بأنها أكثر سلاسة ووضوحًا بشكل ملحوظ عند مقارنتها باللعب على الشاشات الأخرى التي تبلغ معدلات التحديث فيها 60 هرتز أو 75 هرتز.

حركة انسيابية للألعاب بمعدل التحديث البالغ 144 هرتز مقارنة بمعدل التحديث البالغ 60 هرتز

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 144 هرتز.
خُض القتال الفعلي بألوان واقعية

HDR10 مع نطاق ألوان sRGB بنسبة � (المعدل النموذجي)

ألوان زاهية وتفاصيل واضحة للغاية

بدعم نطاق ألوان sRGB بنسبة � (المعدل النموذجي) وHDR10، تتيح لك شاشة الألعاب UltraGear من إل جي هذه تجربة الانغماس البصري المثير عند عرض محتوى النطاق الديناميكي العالي (HDR). استمتع بمشاهد المعارك النابضة بالحياة، بألوان غنية وتباين رائع، حتى من زوايا المشاهدة الواسعة.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات.

متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC‎®‎

تدعم هذه الشاشة NVIDIA G-Sync®‎، وهي تقنية عرض متقدمة تعمل على مزامنة معدلات التحديث مع وحدة معالجة الرسومات (GPU) داخل أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي يتم تشغيلها بواسطة GeForce GTX، ما يقلل من تقطُّع الشاشة واقتصاصها وتأخر الإدخال للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة وسرعة.

تقنية AMD FreeSync™ Premium‏‎‏‎

تعمل تقنية AMD FreeSync™‎* على تقليل التقطُّع والاقتصاص الذي يحدث بين معدل إطارات بطاقة الرسوم ومعدل تحديث الشاشة. بفضل تقنية FreeSync™‎، يستطيع عشاق الألعاب الاستمتاع بحركة بسيطة وسلسة خلال الألعاب العالية الدقة وذات التشغيل الثقيل.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل ميزة AMD FreeSync™ Premium.

تصميم عصري

تجربة ألعاب غامرة

يوفر تصميم الحواف الضيقة تجربة بصرية غامرة، دون تشتيت الانتباه عن الصورة الرائعة. يتيح لك حامل الشاشة القابل للضبط إمالة الشاشة، ما يسهل عليك العثور على موضع المشاهدة المفضل لديك.

شاشة بتصميم أنيق وبلا حدود تقريبًا مع حامل يمكن ضبط إمالته

مقارنة بين مشهدي لعب في الوضع التقليدي ووضع المزامنة الديناميكية للحركة مع تأخير مخفض في الإدخال

Dynamic Action Sync

استمتع برد فعل أسرع مع الخصوم

يتم الحد من تأخر الإدخال باستخدام Dynamic Action Sync حتى تساعد اللاعبين في استغلال اللحظات الحاسمة فورًا.

مقارنة بين مشهدي ألعاب في الوضع التقليدي ووضع black stabilizer الذي يوفر رؤية أفضل في المشهد نفسه

Black Stabilizer

هاجم أولاً في الظلام

يساعد Black Stabilizer اللاعبين في تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة من المواقف التي ينبعث فيها الوميض.

مقارنة بين مشهدي ألعاب في الوضع التقليدي ووضع crosshair الذي يساعد في التصويب بشكل أفضل

Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت نقطة الهدف في المنتصف لتعزيز دقة الإطلاق.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور بالأعلى الموضوعة على الجانب الأيسر تبين الوضع التقليدي الذي لا يدعم الميزة.

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