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السرعة
شاشة IPS بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG))
معدل التحديث 144 هرتز
الألوان
HDR10
مجموعة ألوان sRGB بنسبة %99 (المعدل النموذجي)
التقنية
متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®
تقنية AMD FreeSync™ Premium
المسار السريع للتفوق في الألعاب
المسار السريع للتفوق في الألعاب1
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع IPS 5 مللي ثانية (الصورة اليسرى) و IPS 1 مللي ثانية (GtG).
حركة انسيابية للألعاب
حركة انسيابية للألعاب بمعدل التحديث البالغ 144 هرتز مقارنة بمعدل التحديث البالغ 60 هرتز
*مقارنة بين معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل التحديث 144 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات.
متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®
تقنية AMD FreeSync™ Premium
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل ميزة AMD FreeSync™ Premium.
تجربة ألعاب غامرة
شاشة بتصميم أنيق وبلا حدود تقريبًا مع حامل يمكن ضبط إمالته
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور بالأعلى الموضوعة على الجانب الأيسر تبين الوضع التقليدي الذي لا يدعم الميزة.
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