شاشة ألعاب UltraGear™ Full HD IPS بحجم 27 بوصة (GtG) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®

27GN65R تدعم معيار HDR10 مع sRGB بمعدل %99 (المعدل النموذجي) مع تمكين الغمر البصري الواقعي بألوان غنية وتباين. أيًا كان ميدان المعركة، فإنها تستطيع أن تساعد اللاعبين في رؤية الألوان الدرامية التي يقصد مطورو اللعبة تقديمها.