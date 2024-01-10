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شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 27 بوصة وبدقة QHD تأتي بمعدل تحديث 240 هرتز
*حدد “الوضع الأسرع” لتتمتع بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (وضع الألعاب ← وقت الاستجابة ← الوضع الأسرع)
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
|معدل تحديث 240Hz
شاشة سريعة، تجربة لعب سلسة
معدل التحديث السريع الذي يبلغ 240 هرتز يُمكِّن اللاعبين من رؤية الإطار التالي بسرعة ويجعل الصورة تظهر بسلاسة. يستطيع اللاعبون الاستجابة بسرعة لتهديدات خصومهم والتصويب نحو الهدف بسهولة.
*لتفعيل معدل التحديث البالغ 240 هرتز، يجب أن توفير جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسوميات يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1.
*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*إنها تدعم مُعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 240 هرتز. يجب أن يتوفَّر جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسومية يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 لكي يعمل بشكل جيد.
*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.
*بالنسبة لأجهزة الفيديو مثل وحدات التحكم في الألعاب أو صناديق العرض الإلكترونية، تدعم شاشة QHD معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
تقنية تركز على تقديم تجربة ألعاب سلسة
إنها صورة لسفينة فضائية. نصف الصورة ممزق ومُقطّع أكثر من الجزء الآخر.
*الصور الموجودة بالأعلى خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
تصميم يراعي راحة اللاعب
عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصمم واقعي أخّاذ وبلا حواف من ثلاثة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للتعديل تدعم إمالة الشاشة وارتفاعها لمساعدتك على ممارسة الألعاب براحة أكبر.
تُظهر الصورة 3 أوضاع لشاشة بلا حواف من ثلاث جوانب ليتمكن اللاعبون من ممارسة الألعاب بشكل مريح، بالإضافة إلى الإمالة، وتعديل الارتفاع، والدوران على محور.
*العبوة “لا” تشمل سماعات الرأس. عليك شراؤه بشكل منفصل.
*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*قد تختلف واجهة المستخدم الرسومية حسب الطراز.
مزامنة الحركة الديناميكية
باستخدام تقنية مزامنة الحركة الديناميكية يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.
موازن اللون الأسود
يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.
*تعمل تقنية مزامنة الحركة الديناميكية (DAS) في الخلفية بدون تعيين أي إعدادات.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.
*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
كل المواصفات
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27GR83Q-B
شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 27 بوصة وبدقة QHD تأتي بمعدل تحديث 240 هرتز