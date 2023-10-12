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شاشة الألعاب ™UltraGear مقاس 27 بوصة وبدقة UHD تأتي بزمن استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز
السرعة
لوحة IPS بوقت استجابة (GtG) يبلغ 1 مللي ثانية
معدل تحديث 144 هرتز
الشاشة
مقاس 27 بوصة ودقة UHD (3840X2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (قياسي)
تقنية
متوافقة مع تقنية ®NVIDIA® G-SYNC
AMD FreeSync™ Premium
|*الصور الموجودة بالأعلى خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور الموجودة بالأعلى خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
لوحة IPS بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GTG)
سرعة مميزة، واستغراق في تجربة اللعب
يمكنك الاستمتاع بألعاب غامرة أكثر مع أداء متقدم بفضل لوحة IPS ذات زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، وهو ما يُقلل من الظلال العكسية ويُوفر زمن استجابة سريع.
It shows two compared animations that a robot. The two animations look the same, but the first one, not applied 1ms(GtG) is less clear than another.
*حدد “الوضع الأسرع” لتتمتع بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (وضع الألعاب ← وقت الاستجابة ← الوضع الأسرع)
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*لتفعيل معدل التحديث البالغ 144 هرتز، يجب أن توفير جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسوميات يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1.
*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*إنها تدعم مُعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 144 هرتز. يجب أن يتوفَّر جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسومية يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 لكي يعمل بشكل جيد.
*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
تقنية تركز على تقديم تجربة ألعاب سلسة
It is an image of a spaceship. Half of the image has torn and stutters than another part.
تصميم يراعي راحة اللاعب
عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصمم واقعي أخّاذ وبلا حواف من ثلاثة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للتعديل تدعم إمالة الشاشة وارتفاعها لمساعدتك على ممارسة الألعاب براحة أكبر.
The image shows 3 modes of the 3-side borderless monitor for gamers to play games comfortably, tilting, height adjustment, and pivoting.
*العبوة “لا” تشمل سماعات الرأس. عليك شراؤها بشكل منفصل.
*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*قد تختلف واجهة المستخدم الرسومية حسب الطراز.
مزامنة الحركة الديناميكية
باستخدام تقنية مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync) يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.
موازن اللون الأسود
يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.
*تعمل تقنية مزامنة الحركة الديناميكية (DAS) في الخلفية بدون تعيين أي إعدادات.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.
*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
كل المواصفات
الاتصال
-
DisplayPort
-
نعم (1 في كل جهاز)
-
HDMI
-
نعم (2 في كل جهاز)
-
مخرج سماعات الرأس
-
4 أقطاب (صوت + ميكروفون)
-
USB Upstream Port
-
نعم (1 في كل جهاز /الإصدار 3.0)
الأبعاد والأوزان
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
691x184x498
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
613.5x371.6x51.3
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
613.5x577.7x253.7 (بالأعلى) / 613.5x467.7x253.7 (بالأسفل)
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
8.80 كجم
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
4.5 كجم
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
6.4 كجم
سمات
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
تبديل المدخل التلقائي
-
نعم
-
Crosshair
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
FPS Counter
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
NVIDIA G-Sync™
-
متوافقة مع G-Sync®
-
RGB LED اضاءة
-
إضاءة سداسية
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
نعم
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
VRR
-
نعم
معلومات
-
اسم المنتج
-
UltraGear
-
سنة
-
عام 23
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
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-
مكتبة المساعدات
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قطع الغيار والملحقات
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27GR93U-B
شاشة الألعاب ™UltraGear مقاس 27 بوصة وبدقة UHD تأتي بزمن استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز