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شاشة الألعاب ™UltraGear مقاس 27 بوصة وبدقة UHD تأتي بزمن استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز

مميزات

المعرض

المواصفات

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شاشة الألعاب ™UltraGear مقاس 27 بوصة وبدقة UHD تأتي بزمن استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز

27GR93U-B

شاشة الألعاب ™UltraGear مقاس 27 بوصة وبدقة UHD تأتي بزمن استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز

Front view
Born to Game.

ولِد ليمارس الألعاب

السرعة

لوحة IPS بوقت استجابة (GtG) يبلغ 1 مللي ثانية

معدل تحديث 144 هرتز

الشاشة

مقاس 27 بوصة ودقة UHD‏ (3840X2160)

VESA DisplayHDR™ 400‏ / DCI-P3 95% (قياسي)

تقنية

متوافقة مع تقنية ®NVIDIA® G-SYNC

AMD FreeSync™ Premium

It shows spaceships in outer space. The image is very vivid and clear.

شاشة بدقة UHD 4K

صور مذهلة للألعاب

شاشة UHD 4K تدعم اللون السريع عالي الدقة لإعادة إنتاج مشاهد حية.

*الصور الموجودة بالأعلى خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
It shows spaceships in outer space. The image is clear and colorful.

HDR400 مع DCI-P3 95% (قياسي)

جرب عمليات القتال الواقعية مع الألوان الحقيقية

تدعم هذه الشاشة نطاقًا واسعًا من الألوان، تُغطي %95 (قياسي) من تدرج ألوان DCI-P3، مما يمنحك ألوانًا عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR™ 400، وهو يمكنك من الانغماس البصري الواقعي. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن يساعد اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي أرادها مطورو اللعبة.

*الصور الموجودة بالأعلى خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

لوحة IPS بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GTG)

سرعة مميزة، واستغراق في تجربة اللعب

يمكنك الاستمتاع بألعاب غامرة أكثر مع أداء متقدم بفضل لوحة IPS‏ ذات زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، وهو ما يُقلل من الظلال العكسية ويُوفر زمن استجابة سريع.

It shows two compared animations that a robot. The two animations look the same, but the first one, not applied 1ms(GtG) is less clear than another.

*حدد “الوضع الأسرع” لتتمتع بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (وضع الألعاب ← وقت الاستجابة ← الوضع الأسرع)

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

It shows two compared animations, a car running in the game. The two animations look the same, but the first one that does not apply a 144Hz refresh rate is less clear than another.

معدل تحديث 144 هرتز

شاشة سريعة، تجربة لعب سلسة

معدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز يُمكِّن اللاعبين من رؤية الإطار التالي بسرعة ويجعل الصورة تظهر بسلاسة. يستطيع اللاعبون الاستجابة بسرعة لتهديدات خصومهم والتصويب نحو الهدف بسهولة.

*لتفعيل معدل التحديث البالغ 144 هرتز، يجب أن توفير جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسوميات يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1.

*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

The monitor displays high-quality moving images.

UHD@144Hz من HDMI 2.1

استمتع بتجربة اللعب بكل تفاصيلها بسهولة

إن شاشة 27GR93U قادرة على منحك مُعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز من HDMI 2.1. يعني ذلك أن اللاعبون يمكنهم الاستمتاع بدقة UHD ومُعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز إما من خلال منفذ الشاشة DisplayPort أو HDMI.

*إنها تدعم مُعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 144 هرتز. يجب أن يتوفَّر جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسومية يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 لكي يعمل بشكل جيد.

*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تقنية تركز على تقديم تجربة ألعاب سلسة

It is an image of a spaceship. Half of the image has torn and stutters than another part.

متوافقة مع تقنية ®NVIDIA® G-SYNC

تم اختبار شاشة 27GR93U من قبل NVIDIA وهي متوافقة مع ®G-SYNC، وهو ما يمنحك تجربة ألعاب رائعة مع مُعدل اهتزازات وتقطيع ضئيل جدًا.

AMD FreeSync™ Premium

يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة الحركة السلسة في الألعاب عالية الدقة ذات الوتيرة السريعة باستخدام تقنية FreeSync™ Premium. إنها تقلل من تقطيع الشاشة ومن الاهتزازات بشكل كبير.

تصميم يراعي راحة اللاعب

عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصمم واقعي أخّاذ وبلا حواف من ثلاثة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للتعديل تدعم إمالة الشاشة وارتفاعها لمساعدتك على ممارسة الألعاب براحة أكبر.

The image shows 3 modes of the 3-side borderless monitor for gamers to play games comfortably, tilting, height adjustment, and pivoting.

Borderless design monitor.

تصميم الحواف

شاشة بلا حواف من ثلاثة جوانب

Tilt adjustable monitor.

الميل

-5 ~ 15 درجة

Height adjustable monitor.

الارتفاع

110 ملم

Pivot adjustable monitor.

المحور

اتجاه عقارب الساعة

It shows the bottom part of the monitor that has a 4-pole headphone port and a headphone cable linked to it.

مخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب

أداء لتأثير صوتي
غامر

 

استمتع بألعابك بينما تتسامر صوتيًا من خلال التوصيل بسهولة مع مخرج سماعة الرأس رباعي الأقطاب.  بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحظى بتجربة غامرة أكثر بفضل الصوت الواقعي ثلاثي الأبعاد (3D) باستخدام DTS Headphone:X.

*العبوة “لا” تشمل سماعات الرأس. عليك شراؤها بشكل منفصل.

The animation shows the customized Modes for the Game.
واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

 

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.

*قد تختلف واجهة المستخدم الرسومية حسب الطراز.

مزامنة الحركة الديناميكية

باستخدام تقنية مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync) يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.

موازن اللون الأسود

يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.

Crosshair

تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.

عداد مُعدل الأطر (FPS)

سيُمكنك عداد مُعدل الأطر (FPS) من معرفة إلى أي مدى يتم تحميل الأطر بشكل جيد. كل إطار له قيمته سواء كنت تقوم بتعديل الفيديوهات، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، ومع عداد مُعدل الأطر (FPS) سيكون لديك بيانات في الوقت الفعلي.

*تعمل تقنية مزامنة الحركة الديناميكية (DAS) في الخلفية بدون تعيين أي إعدادات.

*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.

*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.

*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة. 

طباعة

كل المواصفات

الاتصال

DisplayPort

نعم (1 في كل جهاز)

HDMI

نعم (2 في كل جهاز)

مخرج سماعات الرأس

4 أقطاب (صوت + ميكروفون)

USB Upstream Port

نعم (1 في كل جهاز /الإصدار 3.0)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

691x184x498

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

613.5x371.6x51.3

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

613.5x577.7x253.7 (بالأعلى) / 613.5x467.7x253.7 (بالأسفل)

الوزن خلال الشحن[kg]

8.80 كجم

الوزن بدون الحامل [kg]

4.5 كجم

الوزن مع الحامل [kg]

6.4 كجم

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

تبديل المدخل التلقائي

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

FPS Counter

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

NVIDIA G-Sync™

متوافقة مع G-Sync®

RGB LED اضاءة

إضاءة سداسية

وضع توفير الطاقة

نعم

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

VRR

نعم

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

عام 23

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Front view

27GR93U-B

شاشة الألعاب ™UltraGear مقاس 27 بوصة وبدقة UHD تأتي بزمن استجابة 1 مللي ثانية ومعدل تحديث 144 هرتز