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شاشة الألعاب UltraGear™ OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD و240 هرتز، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))
شاشة الألعاب UltraGear™ OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD و240 هرتز، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))
الشاشة
شاشة بدقة QHD (تبلغ 2560 × 1440) وتقنية OLED مقاس 27 بوصة
HDR10 / DCI-P3 98.5%**
مقاومة التوهج / انخفاض درجة الانعكاس
السرعة
معدل التحديث 240 هرتز
زمن الاستجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))
دقة QHD بمعدل تحديث 240 هرتز عند توصيل الشاشة عبر منفذ HDMI 2.1
التكنولوجيا
متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®
تقنية AMD FreeSync™ Premium
*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وزمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر 2022، فهي ذات معدل تحديث 240 هرتز و0.03 مللي ثانية، من بين شاشات الألعاب بتقنية OLED.
*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
**تغطية لونية بنسبة نموذجية تصل إلى %98.5 بحد أدنى %90 من ألوان DCI-P3
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
-
LED
-
شاشة OLED
تقنية OLED بنسبة تباين 1.5 مليون : 1
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تعدُّ 1.5 م:1 هي نسبة التباين عند %25 من APL (متوسط مستوى الصورة).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لقد تم اعتماد لوحات LG OLED باعتبارها خالية من الوميض وغير مسببة للانزعاج، وذلك من قِبل UL.
*رقم الشهادة (Low Blue Light Hardware Solution Platinum): V745051.
*شروط إصدار الشهادة: مستوى انبعاث LBL (40% أو أقل).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وزمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر 2022، فهي ذات معدل تحديث 240 هرتز و0.03 مللي ثانية، من بين شاشات الألعاب بتقنية OLED.
*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.
سرعة مُذهلة، إذ يبلُغ معدل التحديث 240 هرتز، مع تقنية OLED
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تدعم هذه الشاشة أسرع معدل تحديث وزمن استجابة اعتبارًا من ديسمبر 2022، فهي ذات معدل تحديث 240 هرتز و0.03 مللي ثانية، من بين شاشات الألعاب بتقنية OLED.
*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.
*تدعم معدل تحديث سريع يصل إلى 240 هرتز. يلزم توفر بطاقة رسومية تدعم منفذHDMI 2.1 وكابل HDMI 2.1 (ملحق في العبوة) لتعمل الشاشة على نحو سليم.
*تُباع البطاقة الرسومية بشكل منفصل.
* اعتبارًا من ديسمبر 2022، لم تعد تتوفر شاشات أخرى بتقنية OLED في السوق بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز.
تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على تجربة ألعاب الفيديو
تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على تجربة ألعاب الفيديو
تصميم لراحة اللاعب
استمتع بتجربة ألعاب معززة مع الإضاءة السداسية الجديدة والتصميم عديم الحواف فعليًا من أربعة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للتعديل إمكانية الدوران وضبط الإمالة والارتفاع والمحور، ما يتيح لك ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.
pc lazyloaded
*وحدة التحكم عن بُعد مضمَّنة في العبوة.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، يرجى زيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*هذه الميزة متاحة فقط كميزة لوحدة التحكم عن بُعد المضمنة في العبوة.
Dynamic Action Sync
باستخدام تقنية Dynamic Action Sync، يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.
Black Stabilizer
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تفعيل عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*البرنامج ومستشعر المعايرة غير ملحقينفي عبوة الشاشة. لتنزيل أحدث إصدار من برنامج LG Calibration Studio، يرجى زيارة موقع LG.COM
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
26.5
-
الوضوح
-
2560 x 1440
-
نوع الشاشة
-
OLED
-
الأبعاد
-
16:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
200
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
240
-
وقت الاستجابة
-
0.03ms (GtG)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/دوران حول المحور/محور
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
UltraGear
-
سنة
-
2023
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/دوران حول المحور/محور
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
94W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
اقل من 0.5W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
74W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
-
نعم
-
الأبعاد
-
16:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
160
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
200
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
1.07B
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
معدل التباين (Typ.)
-
1500000:1
-
نوع الشاشة
-
OLED
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2292 x 0.2292
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
240
-
الوضوح
-
2560 x 1440
-
وقت الاستجابة
-
0.03ms (GtG)
-
المقاس [cm]
-
67.32
-
المقاس [Inch]
-
26.5
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
808 x 181 x 532
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
604.4 x 350.6 x 45.3
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
604.4 x 574.4 x 258(↑) 604.4 x 464.4 x 258(↓)
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
11
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
5.05
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
7.35
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
تبديل المدخل التلقائي
-
نعم
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
ضعف الالوان
-
نعم
-
Crosshair
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
FPS Counter
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
HW معايرة
-
HWالمعايرة الجاهزة
-
NVIDIA G-Sync™
-
G-SYNC توافق
-
اخرى (خصائص)
-
Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)
-
نمط القراءة
-
نعم
-
RGB LED اضاءة
-
Hexagon اضاءة
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
نعم
-
VRR
-
نعم
-
DTS HP:X
-
نعم
-
مدخل الديسبلاي
-
نعم
-
HDMI
-
YES (ver 2.1)
-
اكسسوارات اخرى
-
حامل كبل حامل ، مفك براغي
-
التحكم عن بعد
-
نعم
-
USB A to B
-
نعم
-
DisplayPort
-
نعم(1ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
نعم(2ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
4-pole صوت ومايكرفون
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
-
نعم
-
USB مخارج
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver3.0)
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27GR95QE-B
شاشة الألعاب UltraGear™ OLED مقاس 27 بوصة بدقة QHD و240 هرتز، ذات زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GTG))