شاشة ألعاب UltraGear™ مقاس 27 بوصة بدقة Full HD IPS‏ | 180Hz‏، وIPS 1ms (GtG)، وHDR10

سيُمكنك عداد مُعدل الأطر (FPS) من معرفة إلى أي مدى يتم تحميل الأطر بشكل جيد. كل إطار له قيمته سواء كنت تُحرر الفيديوهات، أو تشغّل الألعاب، أو تشاهد فيلم، ومع عداد مُعدل الأطر سيكون لديك بيانات لحظية.