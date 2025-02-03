شاشة ألعاب UltraGear™ مقاس 27 بوصة بدقة Full HD IPS‏ | 180Hz‏، وIPS 1ms (GtG)، وHDR10

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ابدأ متزوِّدًا بالسرعة.
كن في المقدمة.
نقدم لك شاشة الألعاب التي تجعلك في المقدمة منذ البداية مع معدل تحديث 180Hz refresh rate.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
180Hz refresh rate
رعة مطوّرة.
معيار جديد.
لقد رفعنا معيار سرعة UltraGear من 144Hz إلى 180Hz. يمكنك الاستمتاع بصور فائقة الوضوح والسلاسة مع معدل تحديث 180Hz refresh rate هرتز، والذي يقوم بتحميل الصور 180 مرة في الثانية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
IPS 1ms (GtG)
صورة واضحة
من أي زاوية.
استمتع بتجربة مرئيات نابضة بالحياة مع وقت استجابة سريع يبلغ 1ms مللي ثانية، مما يقلل من الظلال العكسية وتأخر الإدخال. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك لوحة IPS الاستمتاع بهذه الصور المذهلة بوضوح من زاوية عريضة تصل إلى 178 درجة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع - Faster Mode" لتنفيذ "وقت الاستجابة الذي يبلغ 1ms مللي ثانية". (وضع الألعاب → زمن الاستجابة → الوضع الأسرع).
*تبلغ زاوية عرض شاشة IPS هذه 178 درجة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
تكنولوجيا
لتجربة ألعاب سلسة
استمتع بالرسوم المثالية مع تقليل التقطيع أو الارتعاش الناجم عن الاختلافات في مواصفات الأجهزة والبرامج من خلال المزامنة من خلال NVIDIA® G-SYNC® Compatible، ™AMD FreeSync.
تكنولوجيا لتجربة ألعاب سلسة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالطرازات التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
مصممة خصيصًا لهواة الألعاب
عزز تجربة اللعب مع تصميم بلا حدود تقريبًا من 3 جوانب لرؤية غامرة وقاعدة قابلة للإمالة قابلة للتعديل لمساعدتك على لعب اللعبة براحة أكبر.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
واجهة رسومية مخصصة للألعاب
واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز
يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.
*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام Dynamic Action Sync، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
يساعد Black Stabilizer اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
كل المواصفات
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