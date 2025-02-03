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شاشة الألعاب UltraGear™ QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) مقاس 27 بوصة | 1ms (GtG)،‏ HDR10

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

شاشة الألعاب UltraGear™ QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) مقاس 27 بوصة | 1ms (GtG)،‏ HDR10

27GS75Q-B

شاشة الألعاب UltraGear™ QHD IPS 180Hz (O/C 200Hz) مقاس 27 بوصة | 1ms (GtG)،‏ HDR10

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  • صورة أمامية
  • صورة جانبية - 15 درجة
  • صورة جانبية + 15 درجة
  • صورة عامة
  • عرض جانبي
  • عرض خلفي
  • صورة توضح الجانب الخلفي
  • صورة مقربة للمنافذ
صورة أمامية
صورة جانبية - 15 درجة
صورة جانبية + 15 درجة
صورة عامة
عرض جانبي
عرض خلفي
صورة توضح الجانب الخلفي
صورة مقربة للمنافذ

الميزات الرئيسية

  • شاشة QHD (2560x1440) IPS Display مقاس 27 بوصة
  • معدل تحديث 180Hz‏ (O/C 200Hz)
  • وقت استجابة IPS 1ms (GtG)
  • HDR10‏ / sRGB 99%‏ (Typ.)
  • تصميم واقعي بلا حواف من ثلاثة جوانب
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible،‏ AMD FreeSync™
المزيد

UltraGear™ Logo.

ولِد ليمارس الألعاب

صورة جانبية للشاشة مع وجود شخصية رامي سهام في إحدى الألعاب على صورة الشاشة.

حركة أسرع.
أقرب إلى الفوز.

ارفع من مستوى عالم ألعابك بسرعة 200Hz O/C. أشعل اللعب بدقة QHD، وزوايا عرض عريضة IPS، ومعدل تحديث مذهل يبلغ 200Hz O/C.

تقنية

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™

السرعة

200Hz refresh rate (O/C)

وقت استجابة IPS 1ms (GtG)

الشاشة

شاشة QHD (2560x1440) IPS مقاس 27 بوصة

HDR10‏ / sRGB 99%‏ (Typ.)

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تدعم هذه الشاشة 180Hz refresh rate؛ وعند رفع تردد التشغيل، يمكن استخدامها بمعدل تحديث يبلغ 200Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم DisplayPort 1.4 وكابل DisplayPort 1.4 لتعمل بشكل صحيح.

*تمت ترقية معدل التحديث مقارنة بالطراز السابق، 27GN800.

200Hz refresh rate (O/C)

سرعة مطوّرة.
معيار جديد.

لقد رفعنا معيار سرعة UltraGear إلى 200Hz. يمكنك الاستمتاع بصور فائقة الوضوح والسلاسة مع معدل تحديث refresh rate‏ 200Hz (O/C)، والذي يقوم بتحميل الصور 200 مرة في الثانية.

صورة لمقارنة لعبة سريعة الإيقاع بمعدل تحديث منخفض وصورة واضحة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 200Hz (O/C).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تدعم هذه الشاشة 180Hz refresh rate؛ وعند رفع تردد التشغيل، يمكن استخدامها بمعدل تحديث يبلغ 200Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم DisplayPort 1.4 وكابل DisplayPort 1.4 لتعمل بشكل صحيح.

IPS 1ms (GtG)

صورة واضحة
من أي زاوية

استمتع بتجربة مرئيات نابضة بالحياة مع وقت استجابة سريع يبلغ 1ms مللي ثانية، مما يقلل من الظلال العكسية وتأخر الإدخال. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك لوحة IPS الاستمتاع بهذه الصور المذهلة بوضوح من زاوية عريضة (تصل إلى 178 درجة).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*حدد "الوضع الأسرع - Faster Mode" لتنفيذ "وقت الاستجابة الذي يبلغ 1ms مللي ثانية". (وضع الألعاب → زمن الاستجابة → الوضع الأسرع).

*تبلغ زاوية عرض شاشة IPS هذه 178 درجة. 

صور آلية ملونة عالية الجودة مع تدرج لوني sRGB 99% وHDR10 عالي الجودة.

HDR10 مع sRGB 99%‏ (Typ.)

جرِّب ألوان واقعية

تدعم هذه الشاشة التدرج اللوني الواسع، sRGB 99%‏ (Typ.)، وHDR10، لتعيد إنتاج ألوان عالية الدقة للاعبين لرؤية الألوان المثيرة التي أرادها مطورو الألعاب بغض النظر عن ساحة المعركة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تكنولوجيا لتجربة ألعاب سلسة

استمتع بالرسوم المثالية مع تقليل التقطيع أو الارتعاش الناجم عن الاختلافات في مواصفات الأجهزة والبرامج من خلال المزامنة من خلال NVIDIA® G-SYNC® Compatible،‏ AMD FreeSync™. 

مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالطرازات التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

تصميم يراعي راحة اللاعب

عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصمم بلا حواف من ثلاثة جوانب لتجربة رؤية غامرة. القاعدة القابلة للتعديل، التي تدعم الإمالة والارتفاع والدوران حول المحور، تساعدك على اللعب براحة أكبر.

أيقونة شاشة بتصميم بلا حواف.

تصميم بلا حواف

شاشة بلا حواف من ثلاثة جوانب

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الميل

-5~+15 درجة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

تعديل الارتفاع

110 ملم

أيقونة قابلة تعديل الدوران.

المحور

اتجاه عقارب الساعة

ثلاث صور للشاشات تُوضِّح تعديلات الإمالة والدوران والارتفاع.

  • أيقونة منفذ HDMI.

    واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (HDMI)

  • أيقونة منفذ DisplayPort.

    منفذ الشاشة DisplayPort

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

واجهة رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث إصدارات برنامج OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام Dynamic Action Sync، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

يساعد Black Stabilizer اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.

عداد مُعدل الأطر (FPS)

سيُمكنك عداد مُعدل الأطر (FPS) من معرفة إلى أي مدى يتم تحميل الأطر بشكل جيد. كل إطار له قيمته سواء كنت تُحرر الفيديوهات، أو تشغّل الألعاب، أو تشاهد فيلم، ومع عداد مُعدل الأطر سيكون لديك بيانات لحظية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) مفعّلًا.

*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.

*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.

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