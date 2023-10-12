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ألوان حقيقة بزوايا واسعة
تبرز شاشة LG المزودة بتقنية IPS أداء شاشات الكريستال السائل. يتم تقصير أوقات الاستجابة، وتحسين إعادة إنتاج الألوان، ويمكن للمستخدمين مشاهدة الشاشة من زوايا واسعة.
شاشة Full HD IPS: ألوان حقيقية بزاوية واسعة
تجربة غامرة
تصميم واقعي بلا حدود ثلاثي الجوانب
* تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. قد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح.
* تم حساب الرقم بالتقدير من اختبار LG الداخلي باستخدام الطراز 27MP60G في نوفمبر 2020. قد يختلف الرقم في ظروف الاستخدام الحقيقية.
* الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. قد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح.
* يؤدي الحد من ضبابية الحركة بمقدار 1 ملي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تنشيطها: تقنية AMD FreeSync™ / DAS (مزامنة الحركة الديناميكية) / السلامة من الوميض
* قد يحدث وميض أثناء تشغيل الحد من ضبابية الحركة بمقدار 1 ملي ثانية
* الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. قد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح.
* مقارنة بين وضع "الإيقاف" (الصورة اليسرى) وتقنية AMD FreeSync™.
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DAS
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الشاشة التقليدية
رد فعل بصورة أسرع أمام الخصوم
تقلل من معدل تأخر الإدخال عبر مزامنة الإجراء الديناميكي حتى يتمكن اللاعبون من التقاط اللحظات المثيرة في الوقت الفعلي.
* يوضح الشكل التقليدي أن النموذج غير مدعوم في ميزة مزامنة العمل الديناميكي (DAS).
* الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. قد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح.
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تشغيل
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إيقاف
اهجم أولاً في الظلام
يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.
* تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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تشغيل
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إيقاف
هدف أفضل
يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص
* تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* لتنزيل آخر إصدار من برنامج التحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.com.
* الصور الخاصة بالمنتج وبرنامج التحكم على الشاشة في الفيديو هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.
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