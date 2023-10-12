* الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. قد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح.

* يؤدي الحد من ضبابية الحركة بمقدار 1 ملي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تنشيطها: تقنية AMD FreeSync™ / DAS (مزامنة الحركة الديناميكية) / السلامة من الوميض

* قد يحدث وميض أثناء تشغيل الحد من ضبابية الحركة بمقدار 1 ملي ثانية