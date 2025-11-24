About Cookies on This Site

شاشة الألعاب المنحنية ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة بدقة QHD، زمن استجابة قدره 1ms (GtG)، ومعدل تحديث يبلغ 180Hz

شاشة الألعاب المنحنية ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة بدقة QHD، زمن استجابة قدره 1ms (GtG)، ومعدل تحديث يبلغ 180Hz

شاشة الألعاب المنحنية ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة بدقة QHD، زمن استجابة قدره 1ms (GtG)، ومعدل تحديث يبلغ 180Hz

32G600A-B
front view
الميزات الرئيسية

  • شاشة QHD (2560x1440) OLED مقاس 32 بوصة
  • 180Hz refresh rate/ 1ms GtG
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
شعار UltraGear™ OLED GX6 مع صورة منتج UltraGear.

شاشة ألعاب منحنية QHD 180Hz 1ms MBR مقاس 32 بوصة

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

16:9 QHD 2560x1440،‏ sRGB99%،‏ 180Hz،‏ 1000R

16:9 QHD 2560x1440،‏ sRGB99%،‏ 180Hz،‏ 1000R

الشاشة مكتوبة بأحرف كبيرة ويوجد شعار LG UltraGear في الزاوية العلوية اليمنى.

وضوح يبقيك مسيطرًا

بفضل دقة QHD (2560x1440) ومقاس 32 بوصة، توفر الشاشة صورًا واقعية وجودة صورة متسقة، مما يوفر الوضوح والعمق. توفر نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 رؤية متوازنة على الشاشة الكاملة، مما يعزز إدراكك المكاني أثناء اللعب—لتنغمس أكثر في التجربة وتتابع العناصر البصرية المهمة بكل وضوح.

هذه صورة لشاشة Ultra Gear تعرض اللعبة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

صورة جانبية للشاشة مع وجود شخصية رامي سهام في إحدى الألعاب على صورة الشاشة.

منحنى سلس ولعب متواصل دون انقطاع

اختبر انحناء قدره 1000R، حيث يناسب معظم مجالات الرؤية ويُعيد إنتاج مشاهد حية بمعدل تحديث 180Hz refresh rate لتجربة غامرة تبدو أكثر واقعية.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

الانغماس في المعركة مع ألوان زاهية

تدعم شاشتنا تقنية HDR10 وتغطي نطاق sRGB بنسبة 99%، مما يوفر طيفًا لونيًا واسعًا يعزز دقة الألوان لتجربة ألعاب غامرة. تمنح اللاعبين فرصة لخوض المعارك الحماسية كما أراد لها مطورو اللعبة أن تكون.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

كلمة "السرعة" مكتوبة بأحرف كبيرة ويوجد شعار LG UltraGear في الزاوية العلوية اليمنى.

مشهد من لعبة سباق يُبرز الاستجابة الفائقة السرعة ومعدل التحديث 180Hz refresh rate.

حركة ألعاب سلسة

للحصول على معدل تحديث سريع 180Hz refresh rate للصور الانسيابية والشفافة، مع تقليل عدم وضوح الحركة. انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

وقت استجابة 1ms (GtG)

سرعة هائلة،
تعمَّق في الألعاب

وقت استجابة فائق السرعة يبلغ 1ms‏ (GtG)، مما يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*حدد "الوضع الأسرع" لإجراء "وقت استجابة يبلغ 1ms". (ضبط اللعبة (Game Adjust) ← وقت الاستجابة (Response Time) ← الوضع الأسرع (Faster Mode)).

كلمة "التكنولوجيا" مكتوبة بأحرف كبيرة ويوجد شعار LG UltraGear في الزاوية العلوية اليمنى.

أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة

بفضل تقنية FreeSync™ Premium، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسلسة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة. إنها تحد من تقطيع الشاشة بشكل كبير.

شخصية فارس يرتدي عباءة حمراء ويحمل درعًا وسيفًا كبيرين. يظهر الجانب الأيسر من الشاشة منقسمًا وغير واضح، بينما يبدو الجانب الأيمن واضحًا تمامًا. يظهر شعار AMD FreeSync Premium في الزاوية السفلية اليمنى.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

Black Stabilizer

ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تصميم أنيق خالي من الفوضى

استمتع بإضاءة سداسية الشكل وتصميم بلا حواف تقريبًا من ثلاث جهات، مقترنًا بقاعدة قابلة للتعديل بالكامل لتعديل الدوران والإمالة والارتفاع. تم تصميم حامل L الخالي من الفوضى لتوفير مساحة المكتب والقضاء على المناطق غير المُستخدمة، ليمنحك إعدادًا أنيقًا وفعّالًا.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

± 30 درجة

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

-5 ~ 18 درجة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

110 ملم

أيقونة تصميم بلا حواف.

تصميم بلا حواف

صورة لمنتجات UltraGear على خلفية كحلية داكنة، يظهر المنتج الأيسر من الخلف، بينما يُعرض المنتج الأيمن من الأمام.

صورة لمنتجات UltraGear على خلفية كحلية داكنة، يظهر المنتج الأيسر من الخلف، بينما يُعرض المنتج الأيمن من الأمام.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

