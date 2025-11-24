شاشة الألعاب المنحنية ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة بدقة QHD، زمن استجابة قدره 1ms (GtG)، ومعدل تحديث يبلغ 180Hz

استمتع بإضاءة سداسية الشكل وتصميم بلا حواف تقريبًا من ثلاث جهات، مقترنًا بقاعدة قابلة للتعديل بالكامل لتعديل الدوران والإمالة والارتفاع. تم تصميم حامل L الخالي من الفوضى لتوفير مساحة المكتب والقضاء على المناطق غير المُستخدمة، ليمنحك إعدادًا أنيقًا وفعّالًا.