We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة الألعاب المنحنية ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة بدقة QHD، زمن استجابة قدره 1ms (GtG)، ومعدل تحديث يبلغ 180Hz
شاشة الألعاب المنحنية ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة بدقة QHD، زمن استجابة قدره 1ms (GtG)، ومعدل تحديث يبلغ 180Hz
الميزات الرئيسية
- شاشة QHD (2560x1440) OLED مقاس 32 بوصة
- 180Hz refresh rate/ 1ms GtG
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
وضوح يبقيك مسيطرًا
بفضل دقة QHD (2560x1440) ومقاس 32 بوصة، توفر الشاشة صورًا واقعية وجودة صورة متسقة، مما يوفر الوضوح والعمق. توفر نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 رؤية متوازنة على الشاشة الكاملة، مما يعزز إدراكك المكاني أثناء اللعب—لتنغمس أكثر في التجربة وتتابع العناصر البصرية المهمة بكل وضوح.
هذه صورة لشاشة Ultra Gear تعرض اللعبة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع" لإجراء "وقت استجابة يبلغ 1ms". (ضبط اللعبة (Game Adjust) ← وقت الاستجابة (Response Time) ← الوضع الأسرع (Faster Mode)).
أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة
بفضل تقنية FreeSync™ Premium، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسلسة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة. إنها تحد من تقطيع الشاشة بشكل كبير.
شخصية فارس يرتدي عباءة حمراء ويحمل درعًا وسيفًا كبيرين. يظهر الجانب الأيسر من الشاشة منقسمًا وغير واضح، بينما يبدو الجانب الأيمن واضحًا تمامًا. يظهر شعار AMD FreeSync Premium في الزاوية السفلية اليمنى.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
Black Stabilizer
ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تصميم أنيق خالي من الفوضى
استمتع بإضاءة سداسية الشكل وتصميم بلا حواف تقريبًا من ثلاث جهات، مقترنًا بقاعدة قابلة للتعديل بالكامل لتعديل الدوران والإمالة والارتفاع. تم تصميم حامل L الخالي من الفوضى لتوفير مساحة المكتب والقضاء على المناطق غير المُستخدمة، ليمنحك إعدادًا أنيقًا وفعّالًا.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
اخترنا لك
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.